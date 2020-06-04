快訊

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

阻止趁火打劫！ 退休警長遭射殺身亡 川普發文哀悼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix、Disney「疫」路看漲 收視戶翻倍

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／周尚勤　圖片提供／達志影像、Gettyimages】

在新冠肺炎疫情延燒以前，影音串流(Over-The-Top Media Services, OTT)市場就已被預期將是高度成長的爆發性產業，市場研究機構Market Research Future在今年5月提出的報告中指出，全球OTT內容的市場規模，預計將在2023年達到870億美元之譜，複合年均成長率約14％，而疫情更對OTT產業的成長，發揮了推波助瀾之效。

根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導，網飛(Netflix)今年第1季度全球新增的付費用戶，高達1,580萬戶，不僅比原先預測的700多萬高出一倍，更寫下歷史新高；並同時預估第2季度將新增750萬用戶，遠高於研究機構FactSet分析師所預期的560萬。調研機構Statista指出，截止今年3月31日，Netflix在全球擁有1.82億付費訂閱用戶，並預估在6月底達到1.9億。

不僅Netflix「疫」路看漲；2018年11月上架第一天就達到1,000萬用戶註冊使用的Disney影片串流服務「Disney+」，業績也大幅提昇。英國市調機構Digital TV Research指出，該服務的訂閱戶在5月已達5,400萬，雖然因疫情關係延後其在歐洲多國的上架時間，但仍不影響該機構看好Disney+在2025年衝上2億訂戶。

由於OTT服務高度仰賴網路速度，因此全球OTT服務供應商，大多源自於美加地區，主要玩家除了Netflix，還有Apple、Amazon、HBO、Hulu等。根據Digital TV Research，美國在OTT影音產業居於領導地位；中國則位居第二，並培育中國本土的愛奇藝、騰訊視頻、優酷等業者。

然而，在全球影視產業因疫情遭受重擊的此刻，OTT產業憑什麼成為一線希望呢？印度新創媒體Yourstory說：我們的生活、娛樂、工作和消費方式，將永遠改變。因疫情而培養起的「新常態」，在疫情結束後將會持續。

娛樂性更強的影音片庫

OTT服務的特色之一就是：無論公眾在搭捷運通勤、還是在辦公室午休，或是在等待某人，都可透過行動裝置觀看電視劇、電影，或是重複觀看自己喜愛的節目，這也將徹底改變「沙發馬鈴薯」的收視習慣。

此外，高娛樂性的內容讓OTT服務更具魅力，也牢牢黏住了閱聽戶。致力於提供有線電視「剪線」服務的公司Flixed表示，2018年有320萬訂戶選擇與有線電視「斷開連結」。

根據Flixed在2019年舉行的調查顯示，相較於有線電視，美國串流媒體服務用戶有82％認為，串流媒體內容的娛樂性更高；然而，令人訝異的是，問起有線電視訂戶認為哪種媒體內容比較有娛樂性時，竟有高達近2／3的受訪者，把票投給串流媒體服務。

這些趨勢也可以在艾美獎(Emmy Award)的紅毯上，發現一些蛛絲馬跡。美國消費者新聞與商業頻道CNBC分析，在2019年9月舉辦的第71屆艾美獎中，HBO一舉拿下破紀錄的137項提名，Netflix則以118項緊追在後，在這個地位等同美國電視界奧斯卡的競賽殿堂中，當時成立80年的國家廣播公司NBC，只獲得了58項提名，另一個代表傳統媒體的哥倫比亞廣播公司CBS，也僅獲得43項，相較之下皆明顯遜色。

無論是市場先行者HBO，或是Netflix，還是後進者Amazon或Disney，他們最大的特色，就是：毫不手軟的投資開發內容，取悅訂閱戶。以Netflix為例，光在2018年就燒掉30億美元，拍出熱門原創電影《蒙上你的眼》(Bird Box)、犯罪影集《黑錢勝地》(Ozark)，叫好又叫座；Amazon也強力招募創作者，CNBC報導指出，它以天價與共同編寫超夯影集《西方極樂園》(Westworld)的諾蘭夫婦簽下合約，將在未來5年推出原創作品。

被形容為「IP巨人」的Disney，最強競爭力在於可以提供大量內容，包括賣座影片星際大戰(Star Wars)、漫威(Marvel)，和皮克斯(Pixar)的經典動畫等。Flixed認為，從這些巨頭們的鉅額製作預算來看，觀眾從不會缺少選擇。

省下看廣告的18小時

OTT提供的內容不只更好看，對收視戶來說，轉向串流媒體更能省時間。雖然不是所有串流媒體服務或方案，都完全沒有廣告，但Flixed指出，對於該服務的狂熱者來說，移除廣告可謂串流媒體最重要的優勢：沒有任何促銷活動可以破壞他們的觀看樂趣，也間接的為客戶省下大量時間。

Flixed引述尼爾森(Nielsen)於2018年推出的報告指出，有線電視節目每小時節目通常有15分鐘38秒的廣告，若以每月收看69小時來算，每個月花在看廣告的時間竟超過18小時，浪費不少時間。「有線電視觀眾等同被困在廣告中。」Flixed說。

然而，機會總是伴隨著挑戰，最現實的衝擊，恐怕是在疫情結束後，成長速度放緩。Netflix在5月給股東的公開信中表示，「隨著隔離的結束，收視率將下降，會員人數增長將減速。」雖然OTT產業發展並非絕對一路順遂，但這股在全球不可逆轉的趨勢，仍持續改寫全人類的生活型態。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年6月號，非經同意不得轉載、刊登】

延伸閱讀

電信業打5G匯流戰 一方案綁多服務成趨勢

林志杰／不怕疫情衝擊，台灣本土OTT串流服務如何逆勢成長？

消息指稱Netflix 已經完成洽談收購好萊塢地標之一的埃及劇院

沉迷Netflix追劇 吳宗憲沒聽過「周遊記」反問：誰演的

相關新聞

企業防疫再升級 打造行動生產力

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐全球，面對各國經商環境、防疫與病毒傳播競賽的非常時期，切勿存有懈怠與僥倖之心，期待不受疫情影響，反倒應思考能否在第一時間，全面性且及時性的進行危機管理，回頭自我檢視一旦疫情或危機發生，我們的組織、人員、系統、流程，是否有能力立即啟動相對應的措施與機制，以迅速恢復正常作業？

馬路夯到網路的「退貨經濟學」

2020年隨著新冠肺炎衝擊，人類生活樣態面臨劇烈變化，購物行為也是如此。由於民眾宅在家中的時間變多，壓馬路變成逛網路，唯一不變的是購物的需求，如何買得開心及安心，能夠善用退貨權益但是不濫用，從馬路到網路，不當網購奧客。

V型 & U型 & L型反轉：6步驟打掉重練

全球經濟遭遇新冠肺炎疫情重擊後，振興經濟成為各國政府的首要任務。然而，財富1,000大企業普遍對經濟復甦抱持悲觀態度。危機會變成轉機嗎？也許該打掉重練。

星巴克「數位」抗疫 強化「虛實」體質

德國哲學家－尼采(Nietzsche)有句名言：「凡殺不死我的，必使我更強大。」當這句話套用於這次疫情下，儼然是星巴克的最佳寫照。

108兆日圓救命金上路 振興經濟還會慢半拍？

隨著全球進入後疫情時代，各國政府接下來得面對的是如何振興經濟。尤其是對被嘲諷慢半拍的日本將採取何種措施，備受關注。一般來說，日本在對應地震、颱風等天災，以及全球金融市場變動等突發情勢方面，具有較多的經驗；而其主管相關業務的官僚組織，也建立了許多因應的SOP。然而，由於這次的全球疫情的流行來得又快又急，影響的層面遠遠超過既往經驗，導致日本政府與官僚體制的因應不及。

整合內容技術供應鏈 OTT台灣隊衝出新「視」力

談到OTT平台，民眾常直覺聯想到Netflix等國際品牌，不過台灣擁有強勁的自製IP實力，若組成國家隊來整合技術與人才，讓在地OTT平台打國際盃將不再是夢想！

Netflix、Disney「疫」路看漲 收視戶翻倍

影音串流服務OTT讓觀眾不必被綁死在電視前，就能享受海量片庫、隨選影音，更不用花時間看廣告。讓Netflix、Disney紛紛砸重金開發內容來搶客，這場OTT平台之爭也走向內容對抗戰……

OTT為什麼成為防疫新生活大贏家！？

疫情為全世界從生活到工作投下重大變數，而抓住這波宅商機的OTT影音平台們，除了時事的重要影響外，它們又把握了哪些因素讓自己逆勢崛起、反向茁壯？

疫想不到的自駕商機

在強烈的健康威脅陰影下，當民眾對旅遊、移動變得戒慎恐懼，出行產業是否還有一線曙光？

0接觸運輸「疫」起引爆 自駕、無人車加速落地

新冠肺炎疫情大幅改變民眾生活與社交的模式，運輸相關產業也首當其衝，成為民眾減少出行的受害者。不必與陌生人共處的「自」駕、無人車等則趁勢崛起……

格上租車》Smart2go超前部署 無接觸租車逆轉疫情

新冠肺炎疫情來勢洶洶，同為受巨大衝擊的運輸業一環，格上租車靠24小時無人租車Smart2go、即時下架消毒等貼心服務，搶攻這一波民眾轉向自駕的商機……

AI醫療科技防疫先鋒

新冠肺炎(COVID-19) 全球大流行，戴口罩、社交距離、在家上班等措施，徹底顛覆過去的日常生活想像，更多人思索著：「疫情過後，還能一切回到從前嗎？」而研究AI 醫療近30 年的李友專，則提供了一個醫療大未來的想像。

熱門新聞

星巴克「數位」抗疫 強化「虛實」體質

Netflix、Disney「疫」路看漲 收視戶翻倍

108兆日圓救命金上路 振興經濟還會慢半拍？

整合內容技術供應鏈 OTT台灣隊衝出新「視」力

OTT為什麼成為防疫新生活大贏家！？

馬路夯到網路的「退貨經濟學」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。