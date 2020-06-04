Netflix、Disney「疫」路看漲 收視戶翻倍

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

在新冠肺炎疫情延燒以前，影音串流(Over-The-Top Media Services, OTT)市場就已被預期將是高度成長的爆發性產業，市場研究機構Market Research Future在今年5月提出的報告中指出，全球OTT內容的市場規模，預計將在2023年達到870億美元之譜，複合年均成長率約14％，而疫情更對OTT產業的成長，發揮了推波助瀾之效。

根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導，網飛(Netflix)今年第1季度全球新增的付費用戶，高達1,580萬戶，不僅比原先預測的700多萬高出一倍，更寫下歷史新高；並同時預估第2季度將新增750萬用戶，遠高於研究機構FactSet分析師所預期的560萬。調研機構Statista指出，截止今年3月31日，Netflix在全球擁有1.82億付費訂閱用戶，並預估在6月底達到1.9億。

不僅Netflix「疫」路看漲；2018年11月上架第一天就達到1,000萬用戶註冊使用的Disney影片串流服務「Disney+」，業績也大幅提昇。英國市調機構Digital TV Research指出，該服務的訂閱戶在5月已達5,400萬，雖然因疫情關係延後其在歐洲多國的上架時間，但仍不影響該機構看好Disney+在2025年衝上2億訂戶。

由於OTT服務高度仰賴網路速度，因此全球OTT服務供應商，大多源自於美加地區，主要玩家除了Netflix，還有Apple、Amazon、HBO、Hulu等。根據Digital TV Research，美國在OTT影音產業居於領導地位；中國則位居第二，並培育中國本土的愛奇藝、騰訊視頻、優酷等業者。

然而，在全球影視產業因疫情遭受重擊的此刻，OTT產業憑什麼成為一線希望呢？印度新創媒體Yourstory說：我們的生活、娛樂、工作和消費方式，將永遠改變。因疫情而培養起的「新常態」，在疫情結束後將會持續。

娛樂性更強的影音片庫

OTT服務的特色之一就是：無論公眾在搭捷運通勤、還是在辦公室午休，或是在等待某人，都可透過行動裝置觀看電視劇、電影，或是重複觀看自己喜愛的節目，這也將徹底改變「沙發馬鈴薯」的收視習慣。

此外，高娛樂性的內容讓OTT服務更具魅力，也牢牢黏住了閱聽戶。致力於提供有線電視「剪線」服務的公司Flixed表示，2018年有320萬訂戶選擇與有線電視「斷開連結」。

根據Flixed在2019年舉行的調查顯示，相較於有線電視，美國串流媒體服務用戶有82％認為，串流媒體內容的娛樂性更高；然而，令人訝異的是，問起有線電視訂戶認為哪種媒體內容比較有娛樂性時，竟有高達近2／3的受訪者，把票投給串流媒體服務。

這些趨勢也可以在艾美獎(Emmy Award)的紅毯上，發現一些蛛絲馬跡。美國消費者新聞與商業頻道CNBC分析，在2019年9月舉辦的第71屆艾美獎中，HBO一舉拿下破紀錄的137項提名，Netflix則以118項緊追在後，在這個地位等同美國電視界奧斯卡的競賽殿堂中，當時成立80年的國家廣播公司NBC，只獲得了58項提名，另一個代表傳統媒體的哥倫比亞廣播公司CBS，也僅獲得43項，相較之下皆明顯遜色。

無論是市場先行者HBO，或是Netflix，還是後進者Amazon或Disney，他們最大的特色，就是：毫不手軟的投資開發內容，取悅訂閱戶。以Netflix為例，光在2018年就燒掉30億美元，拍出熱門原創電影《蒙上你的眼》(Bird Box)、犯罪影集《黑錢勝地》(Ozark)，叫好又叫座；Amazon也強力招募創作者，CNBC報導指出，它以天價與共同編寫超夯影集《西方極樂園》(Westworld)的諾蘭夫婦簽下合約，將在未來5年推出原創作品。

被形容為「IP巨人」的Disney，最強競爭力在於可以提供大量內容，包括賣座影片星際大戰(Star Wars)、漫威(Marvel)，和皮克斯(Pixar)的經典動畫等。Flixed認為，從這些巨頭們的鉅額製作預算來看，觀眾從不會缺少選擇。

省下看廣告的18小時

OTT提供的內容不只更好看，對收視戶來說，轉向串流媒體更能省時間。雖然不是所有串流媒體服務或方案，都完全沒有廣告，但Flixed指出，對於該服務的狂熱者來說，移除廣告可謂串流媒體最重要的優勢：沒有任何促銷活動可以破壞他們的觀看樂趣，也間接的為客戶省下大量時間。

Flixed引述尼爾森(Nielsen)於2018年推出的報告指出，有線電視節目每小時節目通常有15分鐘38秒的廣告，若以每月收看69小時來算，每個月花在看廣告的時間竟超過18小時，浪費不少時間。「有線電視觀眾等同被困在廣告中。」Flixed說。

然而，機會總是伴隨著挑戰，最現實的衝擊，恐怕是在疫情結束後，成長速度放緩。Netflix在5月給股東的公開信中表示，「隨著隔離的結束，收視率將下降，會員人數增長將減速。」雖然OTT產業發展並非絕對一路順遂，但這股在全球不可逆轉的趨勢，仍持續改寫全人類的生活型態。