OTT為什麼成為防疫新生活大贏家！？

【文／曾欣儀 圖片提供／達志影像、東方IC、Gettyimages】

根據尼爾森(Nielsen)的統計，今年4月第3周，美國民眾花在OTT平台等串流媒體的總時間來到1,546億小時，幾乎是2019年同期紀錄的2倍。而凱度洞察(Kantar)與LifePoints共同調查的《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》也顯示，防疫期間有21％的民眾增加了觀看線上影視的頻率。當使用時間拉長，Kantar也發現，付費用戶對OTT平台有更多對於內容、個人化服務的期待，包含提供更多獨家內容(49％)、比其他平台的內容更多元化(41％)、能透過電視觀看(41％)、有強大個人化推薦功能(40％)、能與電信業者提供整合服務(31％)等。

動漫、布袋戲片庫 網羅小眾粉絲

針對觀眾期待的多元或獨家內容，遠傳個人用戶事業群數位娛樂服務處副總經理陳萍坽說，遠傳friDay影音會依照時事與熱門話題，以「策展」概念規劃主打的相關影劇，也相當強調題材多元與廣度。「我們除了有來自6大片商的好萊塢強片以外，更從原本平台主攻的韓劇、韓國電影，擴展到日劇、日本電影等。針對動漫迷，遠傳friDay影音的片量也不輸專營動畫的OTT平台。」

而不論是專追影展片的影展族，或是霹靂布袋戲迷等較小眾的收視族群，都能在遠傳friDay影音滿足需求。陳萍坽說，這些佈局也都是經過深思熟慮，在導入前都考量過能否發揮加乘效果，「因為觀察到動漫與布袋戲的觀眾群有重疊，所以才會選擇將霹靂布袋戲簽為獨家，藉此創造出差異化。從韓劇、日劇到動漫，遠傳friDay影音的策略是把族群做廣，讓多元化與差異性內容成為我們的優勢。」

MIT戲劇 大數據助攻新南向

背靠在台灣擁有9成滲透率的LINE，LINE TV的獨到優勢就在於100％MIT的自製劇，包括曾獲得金鐘獎提名的《HIStory》系列，以及榮獲文化部最佳電視節目劇本創作獎殊榮的《靈異街11號》都是LINE TV的特色片源。在自製劇的選題部分也導入科技，透過大數據(Big Data)挑出具潛力的議題，希望打造出更符合觀眾需求的IP影劇，目前也已經產出了11部優質自製戲劇。

除了自製劇外，在強力夥伴CHOCO TV加入陣容後，如今的LINE TV擁有更廣泛的節目線，不僅有OTT平台必不可少的綜藝、電影、動漫領域，更專攻亞洲戲劇，引進其他平台較稀缺的東南亞片源，打造出包含陸、韓、台、日、泰、星的多元劇庫。同時，LINE TV並不滿足於單方面引進東南亞戲劇而已，也積極帶著台灣自製劇將觸角延伸至東南亞，佈局台灣影視的「新南向政策」。

綜藝整套看 觀看體驗再升級

不過，當可供觀眾選擇的內容越多，就越凸顯內容之外的服務體驗之重要。在調查了8,000位觀眾後，Kantar發現43％的消費者認為要花太多時間在找尋想看的內容上。OTT平台若能提供更舒適的使用體驗與服務環境，才能提昇用戶的滿意度與黏著度。

以台灣唯一同時整合電視頻道、VOD之正版影音平台的LiTV為例，LiTV創辦人兼董事長錢大衛說，為了打造多元的平台與服務內容，LiTV近一半的員工都是工程師，「要把OTT做好必須不斷研發與創新，找出商業模式建立獨特性。」錢大衛說：「而且研發必須先解決消費者的問題，才考慮如何延伸出商機。如果不是奠基於消費者實際收看電視、使用OTT的問題，就算工程師做再多，都沒有實質的益處。」

「像是收看有線電視頻道有很多限制，除了節目時間固定，還有許多重播節目，觀眾沒有更多選擇權。LiTV希望頻道也能像VOD，因此設計了『隨選頻道』功能，依照不同客群的喜好，企劃、分類出6大館，讓觀眾隨時都可以觀賞想看的節目、集數，甚至是提供『整套看』的服務。而在LiTV的400個頻道裡，就有300個頻道屬於這種自創模式。」藉此營造出消費者就連看綜藝節目，都可以像追劇一樣任選的自在體驗。

放大自主權 頻道組合全客製

近1、2年來，中華電信MOD也看到消費者對於「掌握自己訂閱了什麼、看自己想看的」需求日益上揚，因此規劃了一系列把收視自主權還給消費者的方案，透過分組付費機制，推出單頻選購、分眾套餐，顛覆傳統有線電視無所不包的服務模式，用戶可依需求，採用任選20、任選50或全包的頻道資費方案，自行組合出最符合個人需求的MOD產品。

中華電信數位匯流事業處協理陳淑玲強調，透過既往客戶的觀看行為、習慣累積下來的大量數據，還能為更多個人化的服務研發提供基礎，「當我們越來越了解用戶的使用習慣與喜好，進而可推測他們對電影、頻道，甚至各類型的產品需求，MOD就更能針對這些內容的規劃或推薦去做加強。」提到與OTT的差異，陳淑玲認為，中華電信MOD是以電信公司為主體的影視平台，最大優勢就是「頻寬」跟「穩定度」，再搭配全台600多個實體服務據點、強大的客服支援，都是中華電信MOD服務強項。

掌握IP優勢 籌組OTT國家隊

若要與國際級的OTT平台競爭，台灣的發展優勢在何處？世新大學副校長陳清河盤點台灣的優勢，自製IP影劇品質越來越叫好又叫座。從近期引起話題的《誰是被害者》，再往前回溯《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》都能看出在內容產製領域的實力，不過台灣的市場胃納太小，陳清河認為，業者唯有走出去才能長久立足，但前提是須具備規模、格局、創意、文化及國際化，單靠企業一己之力可能很難，「這就要談到國家隊的整合。」

除了儘快推動、完善《視聽串流服務法》，當台灣能全面性整合內容(Contents)、平台(Platform)、網路(Network)、載體(Device)，打造出OTT國家隊與世界群雄競逐，並非是不可達成的夢想。身為育才機構，目前世新大學已開設相關的OTT課程，就傳播學院而言，可專注於內容的創意與產製；管理學院可提供網路資訊、大數據技術，乃至於商業模式、社會經濟面向分析，例如：疫情為OTT帶來的影響；法學院則能由OTT法規面切入，提供智財權的專業知識。陳清河笑稱，透過這樣一支OTT學院隊，可作為未來組成國家隊的完整預演！

而在百家爭鳴的OTT戰國時代，各平台又有哪些將路人變忠實粉絲的經營竅門？疫情又為OTT等影音平台帶來哪些重大改變？欲知精彩報導，請看本期《能力雜誌》。