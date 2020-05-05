灑一路辛勤的汗水 載一路美好的願景！

【文／張寶誠】

我的職涯上半場任職於公務體系，下半場到目前為止都在經營管理相關領域。管理顧問業是高強度的工作，通常企業主都期待短時間之內，解決他們棘手的問題，所以顧問本身要能夠以倍數的速度，掌握到經營者思考方式，以及所處詭譎多變的總體環境。尤其是在現今充滿不確定性與高風險的情況下，顧問唯有透過引導企業翻轉思維，由思維貫穿信仰，信仰改變行為產生力量，方能預應變化，引領變革，適應環境。

由於這般動心起念，從2002年開始我應國內財經標竿媒體《經濟日報》之邀，每周撰寫一篇有關經營管理心得的文章，刊登於「創新經營版」，歲月悠悠達9、10年之久。後於2011年體察到企業對於新經營管理知識的需求若渴，遂於中心打造「MKC管理知識顧問平台(Management Knowledge Center)」以及開闢個人FB粉絲專頁，期能協助企業蒐集資訊，打造邁向卓越智能的碁磐。此後，專欄的構思與撰寫，成了我固定的功課及持續不輟的修煉。

20年過去了，我在永遠不變的堅持下，將個人於學習、管理上的體悟、觀察以及經營管理上的信念、心得透過彙編集冊，陸續出版了《一起成長》、《再創卓越》、《管理淬煉》、《領導創價》、《＋‧－‧×‧÷∼打造新五力競爭力》等5本書與大家分享。同時又接連獲得《工商時報》、《中國時報》等報章媒體的邀約，或受邀至政府有關及公民營企業、大專院校演講或主持座談，因而結交諸多朋友。經常在一些場合中，很多人會與我交換意見，想為遭遇的困境尋求解決之道。我非常樂於與大家討論，但思考如何用比較具體（方法、步驟）與易懂的方式，提供更易理解的解答。

數位轉型成避險的機會

這幾年來，外界的環境變化非常大且快。遠的來說從德國提出工業4.0的產業政策，促使全球製造業從量變轉為質變。企業競相導入智慧工廠、應用大數據提昇生產力，大量客製化滿足顧客需求；到中美貿易大戰、保護主義興起、區域經濟整合，瞬時競爭成為常態；再講到AI、IoT、Big Data、智慧機器人的廣泛應用，對產品研發、服務態樣、人才培養、商業模式等影響深遠。不料，從2019年12月在中國湖北省武漢市爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情迅速擴散全球，感染人數高達123萬人，死亡人數則增加68,630人（依據疾病管制署截至4月7日統計）。新冠肺炎的衝擊，相當於SARS＋911＋金融海嘯等天災人禍，全球35個國家進入緊急狀態；80國家實施各種封鎖國境、封閉城市，造成人流、物流、金流全部急凍。在全球流行病引起的非典型的經濟衰退，企業往前看典範轉眼成灰，往後看盡是驚濤駭浪。「數位轉型」成了企業共通避險機會，卻也是直球面對的挑戰。

驅動生產力再造以達永續經營

我想，再度透過「書本」來傳遞，應該是很好的路徑！於是出版第6本《智慧生產力起手式》，不同的是，這本書內容所談與前幾本強調個人修煉、組織精鍊內容略有不同。全書主軸貫穿在我於2016年倡議「生產力再造」的核心價值，企業應當重視「總合生產力」，對內蓄積人才智慧資本、降低營運成本；對外創造以客戶價值為核心的體驗式服務。

體察「生產力再造」驅動模式＝產出／投入，其中過程(Process)除號隱喻，企業營運過程中所有為降低成本，提昇附加價值的必要作為，都是生產力再造之關鍵驅動要素。當下勢必要以新管理思維與科技工具，將創新思維融入製造生產與服務，使這些要素透過最適化運作，開源節流，提昇競爭力，以達永續經營的目標。

因此，《智慧生產力起手式》一書循此概念加以編撰為第一部「新思維」篇，探討在黑天鵝與灰犀牛頻仍的此刻，為何企業急迫地需以生產力再造創造新價值；第二部「新路徑」篇，由勞動生產力到總合生產力，每個階段的提昇，都需要創新引動，鍛鍊企業體質；第三部「新標竿－最佳實戰案例」篇，引介知名企業提昇生產力蛻變智慧智造與智慧服務，加上簡單易懂的資訊圖表(Infographic)編排方式，讓企業有圖有真相，掌握轉型成功企業的精髓，順遂接軌數位轉型。

如果這世界上真有奇蹟，那只是努力及堅持的另一個名字！撰寫這本書時，心中翻騰的是數十年來我與夥伴們透過自我實踐鋪就一條生產力再造的過程。我們苦過、累過、笑過；經歷風雨、歷經艱辛，一步一腳印，一年一個台階，滴下汗水、流下淚水。衷心地希望讀者能從這本書得到一點收穫，在撒一路辛勤的汗水，能夠留一路的勝利的歡笑，載一路美好的希望，那麼就更有意義了。（本文作者為中國生產力中心總經理）

試讀 《智慧生產力起手式》 一書