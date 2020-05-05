人客著驚宅在家 哪些產業疫蹶不振？

【文／銀河互動網路集團】

面對在2019年末傳出災情的新冠肺炎(COVID-19)，各國政府無不繃緊神經，研擬相關的防疫措施。然而隨著病例數的急速增加，整個社會人人自危。此次疫情不僅威脅人類的健康，更因衝擊了各國生產力與消費力，全球經濟活動逐漸萎靡，捲起了新一波金融風暴。

世界多國啟動「鎖國」政策圍堵疫情，歐盟實施外部邊境禁令、菲律賓宣佈關閉股市、債市和匯市交易，國際7大工業國集團(G7)也召開緊急視訊會議，加強對疫情的因應，同時協調國際金融援助與經濟穩定政策。目前新冠肺炎引發的全球型災難仍處於上升期，疫情何時得以獲得控制尚未有定論，且對經濟產業造成的後續影響，勢必要經歷一段漫長的觀察與恢復期。

銀河互動網路集團根據疫情相關資料，分析疫情發生時大眾行為特徵。並推論2020年大眾行為因疫情來臨改變時，對內需產業之影響，以供業界先進參考。

改變1》民眾外出行為大減

根據台北捷運公司最新資料，本次疫情期間2月運輸量比受年假影響的1月下降15％，顯示疫情來臨時，民眾外出行為大幅減少。國外旅遊、國內旅遊、長途客運、台鐵、高鐵、航空、輪渡等大眾運輸人數都呈現下滑趨勢。

改變2》活動延期或取消

需居家檢疫民眾趴趴走，部分未知感染源也未釐清，為防範疫情擴散，眾多大型活動宣佈取消或延期，包含宮廟活動、展演等，避免爆發群聚感染。各縣市、景區季節性常態活動、體育賽事、宗教活動一律停辦，娛樂性場所也擴大臨檢避免人潮聚集。

改變3》居家上班機制啟動

宏達電(HTC)於2020年1月30日宣佈，因新冠肺炎疫情，1月31日實施在家上班政策，公司環境加強消毒。此外，中央與縣市政府也準備試辦居家辦公。部分企業為配合防疫照顧假政策，需照顧學童的家長也可申請全薪居家工作。

改變4》消費、社交更依賴網路

人們避免外出採購，選擇透過網路進行購物，電商自2020年2月以來訂單成長幅度驚人，較去年同期均成長近3倍。大眾透過網路解決生活大小事的頻率也明顯提高，線上會議軟體受惠於疫情，近期用戶數大幅增長；數位金融與網銀服務更為活絡，地方政府也積極推廣網路公祭，減少民眾聚集的機會。

而根據PTT資料統計，截至2020年2月26日，每日平均使用人數約25萬左右，較2019年12月高出約9％，研判疫情期間，網路訊息量將大幅成長。多方數據皆顯示，大眾生活因疫情影響，更依賴網路進行日常的消費與社交活動。

改變5》恐慌導致民生品囤貨潮

新型冠狀病毒疫情爆發多個月後，遲鈍的世界衛生組織(WHO)終於在3月11日宣佈，將疫情定性為「全球大流行」(Pandemic)，揭開全球民眾恐慌搶購各類物資的序幕，民眾從口罩、酒精、洗手液、衛生紙、衛生棉、尿布、泡麵、白米、罐頭等，無所不囤。

改變6》市場經濟恐暴起暴落

看著香港、新加坡、義大利、英國、西班牙、美國各地發生民眾瘋搶物資現象，隨著近年全球運籌管理(Global Logistics Management)興起，國際間連動緊密，依賴國外供應之原料、半成品、運輸物流服務等都受各區域疫情連動影響，部分防疫、藥物、民生必需品供給傳出缺貨、缺料消息。加上恐慌的預期心理，民眾瞬間擠購，造成物流與賣場通路補貨不及，更進一步增加了市場亂象。

國內已進口原物料安全存量的消耗速度、後續供應國交貨與船運補給的順暢與否、波動的市場、非理性採購造成的過勞生產、物以稀為貴蠢蠢欲動的哄抬漲價，這些因素都在考驗政府與消費者之間的信任關係。消費形式從現賣現買變成了早買囤積，勢必影響未來幾個月的銷售市況。總體經濟方面，目前國際油價持續走跌，油電價格可望下修。雖然整體消費市場緊縮，成本的減少卻能讓企業營運壓力獲得稍許喘息，間接減緩了民生物價的上漲幅度，算是不幸中的大幸。

中小企業出現周轉壓力

台灣中小企業近期因整體市場面臨系統性風險，銷售及支付款項時間皆拉長，導致資金周轉需求提昇。雖各國央行也因應企業信貸需求，提供金融工具支持，但台灣近期中小企業信貸申請是否容易通關，仍視銀行營運策略及政府政策而定，依據過往經驗，紓困速度絕對趕不上企業瀕危的速度。

2020年3月開始，國內陸續傳出企業裁員或實施無薪假，顯示受薪階級收入與可支配所得皆受到影響。消費市場受疫情影響，整體終端銷售業績慘淡，在外溢影響下，不僅觀光旅遊業跌落深淵，各行業別營收表現也陸續受到衝擊。根據勞動部資料顯示，3月中旬無薪假人數高達3,835人，較去年同期成長1,227％，顯示企業透過人員裁併，減少虧損趨勢正在升高。

國內受影響之中小企業家數正在快速增加，與旅遊業掛靠的衛星店家商號不少，飯店業的外包商家也為數眾多，餐飲業更是直接影響後端無數的農漁養殖業。總體影響的全國受薪階級人數更是驚人。

在股市崩跌、疫情憂慮的氣氛之下，無能為力的人們只能選擇自保，減少支出、忍住不必要消費、囤積必要物資變成了一種共同行為。地標商圈、百貨公司、精品店、電影院、五星級飯店自助餐、八大行業等迎來嚴冬。舊機不換、新機緩買的續用經濟模式抬頭，銳減的外出生活模式，進一步衝擊服飾與美妝品的市場。生活型態改變之下的整體市場消費力轉趨保守與觀望。

根據國泰金2020年2月國民經濟信心調查結果，民眾對景氣現況與展望樂觀指數滑落，大額消費意願指數下滑，民眾對股市與房市轉趨保守，也傳出奢侈品銷售額因疫情重挫，消費市場需求端呈現頹勢。綜合以上防疫期間社會應對與行為特徵現象，銀河分析評估本次疫情對市場及產業之影響供業界參考。

影響1》宅經濟、防疫產業崛起

在新冠肺炎疫情的陰影之下，民眾外出意願大幅減少，避免出入公共場所，在家時間與網路使用時間增加，工作型態也因疫情影響改為分流上班、遠距方式進行，宅經濟因疫情持續成長。

民生消費性產品、防疫清潔、網路相關設備、線上影音服務，可能因疫情受幫助。但此類產業需特別提防，主要進口地區的疫情狀況是否影響國內供貨情形，疫情之後也要注意需求驟降現象。

影響2》民生品價格持續攀升

民生必需品及大宗物資，在需求激增與供給受限情況下，價格持續攀升，甚至出現哄抬行為，物資價格將跳脫原有價值，由取得難易度決定。農漁養殖產品因為外銷訂單消失，內需市場成為唯一去化產能的市場，僧少粥多造成的價格下滑將無法避免，應及早思考網路直售策略才好。

影響3》延遲消費重創中小企業

在疫情尚未緩解階段，重大投資、奢侈品、非必需品恐延遲消費，且若中小企業未能及時取得融資支持，將面臨周轉不順，以致爆發大量倒閉潮，金融體系也可能迎來龐大的呆帳風險。

影響4》內需消費力短期難復原

預計無薪假人數及失業率將持續攀升，就業市場面臨嚴峻寒冬，而收入不穩導致家戶所得下降，連帶造成整體內需市場消費能力萎靡，短期難以復原。