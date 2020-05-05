LV、Gucci投身「抗疫國家隊」

【文／胡林 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

新冠肺炎(COVID-19)在全球迅速蔓延，為保護醫護人員以及廣大民眾的生命，各產業公司紛紛重新調整其生產模式，利用其生產和研發能力來支援抗疫，例如：時尚精品從生產香水的生產線，轉向製造洗手液；科技與工業公司製造衛生口罩與面罩；酒廠在生產消毒酒精；汽車公司正在加緊生產緊急需要的呼吸器等醫療設備。

對大多數公司而言，當務之急是先保護自己的員工，同時使營運維持下去，因此，重新調整生產用途成為利人利己的最佳策略之一。這種調整生產、製造本業以外產品的模式，既可救人、提高公司聲譽，又能帶進營收（有時是免費贈送），還可維持產線正常運作、確保員工繼續就業，不致使全球失業問題惡化，可兼收一舉四得之效。

1.汽車產業

英國數據分析與諮詢公司全球數據(Global Data)估計，光是呼吸器，全球就需約88萬台，因為10％的確診病患有使用呼吸器的需求。美國汽車大廠福特(Ford)利用安裝在汽車的零件，例如：風扇、電池，生產改良的呼吸器。同時，福特更與奇異醫療公司(GE Healthcare)合作，預計於100天內完成一項搶救任務－在密西根州羅森維爾(Rawsonville)的工廠生產5萬台呼吸器。福特還與3M公司合作，為醫護人員生產一款新型的電動空氣淨化呼吸器，更計劃在密西根州的特洛伊市(Troy)，於設計與製造工廠生產10萬個透明防護面罩供醫護人員使用。

電動車大廠特斯拉(Tesla)也不缺席這場抗疫之戰，將與美國醫療器械巨頭美敦力(Medtronic)合作，在其位於紐約州水牛城(Buffalo)的太陽能電池工廠生產呼吸器。

其他汽車大廠也運用各自的專業，產出各式醫療用具。例如：豐田汽車(Toyota)利用廠房中的3D列印機生產面罩，首批送至印第安納、肯塔基、密西根及德州等地的醫院，同時也將生產呼吸機及口罩；飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler Automobiles, FCA)每月將製造和捐贈逾100萬個防護口罩。

2.航太工業

從地上進展到空中，航太工業同樣不落人後，英國的「呼吸器國家隊」開始動起來。這個由英國航太國防工業組成的「聯合兵團」，成員包括勞斯萊斯(Rolls-Royce)、西門子(Siemens)、傳動技術供應商吉凱恩(Guest, Keen and Nettlefolds, GKN)、梅吉特(Meggitt)、一級方程式車隊麥拉倫(McLaren)以及英國航太系統(BAE Systems)等公司，在短短幾周內可以從8,175個製造到3萬個，快速增加國民保健署(National Health Service, NHS)中的呼吸器數量。

一級方程式賽車(Formula One, F1)也能為防疫盡心力，戴姆勒(Daimler AG)旗下專門生產F1引擎的梅賽德斯(Mercedes AMG)，將要製造1萬台連續正壓呼吸器(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)，提供醫療院所及病患亟需的氧氣。他們正與倫敦大學學院(University College London, UCL)的工程師，以及倫敦大學學院醫院(University College London Hospitals, UCLH)的臨床醫生合作，大規模生產呼吸輔助設備。在100小時內就生產出獲NHS批准的CPAP，更可以在一周內日產1,000部CPAP。

3.工業大廠

以無袋式吸塵器和吹風機等創新聞名於世的戴森(Dyson)，開發了一款名為CoVent的新呼吸器，創辦人戴森爵士(Sir James Dyson)表示，這套新呼吸器可以解決新冠肺炎患者的特殊需求，並且可以「快速且高效率量產」。在接獲英國首相強森(Boris Johnson)的詢問後，在10天內就設計出由電池供電的攜帶式呼吸器，從接到英國政府的1萬台首批訂單後，已經開始在皇家空軍胡拉溫頓(RAF Hullavington)科技園區生產，並將向國際捐贈5,000台。美國的曲棍球製造商包爾(Bauer)正在改變其商業模式，製作一次性使用的口罩，以及開發可清洗、消毒和重複使用的面罩。

英國石化巨人英力士(Ineos)也加入生產橡膠手套、PVC點滴、注射器、呼吸機等醫療產品。英力士已計劃在英格蘭東北密德斯堡(Middlesbrough)郊外開設一家新工廠，每月可生產100萬瓶洗手液，與此同時，英力士4月將開始生產大瓶裝噴劑並免費提供給NHS醫院，同時透過超市和藥房銷售小瓶裝的洗手液。

4.釀酒業者

釀酒廠和蒸餾廠也在阻止疫情蔓延扮演要角，蘇格蘭精釀啤酒品牌釀酒狗(BrewDog)在3月推出消毒液Brewgel Punk Sanitiser，並免費贈予慈善機構和亞伯丁醫院(Aberdeen Royal Infirmary)。法國酒商保樂力加(Pernod Ricard)在美國的蒸餾廠投身抗疫，每周生產約5,700加侖的洗手液。

5.精品業者

與時尚品牌義大利精品業者古馳(Gucci)承諾，將改造用於高檔服裝的生產線，目標生產超過100萬個口罩；普拉達(Prada)計劃4月生產11萬個口罩；西班牙Zara的目標是送4萬個外科口罩給醫護人員；瑞典H&M承諾提供保護裝備。法國精品集團LVMH旗下包含迪奧(Dior)、紀梵希(Givenchy)及嬌蘭(Guerlain)等品牌生產香水的3座工廠，如今也改為法國醫院生產洗手液。在加拿大，以生產高價保暖外套見稱的Goose公司，正在生產醫護袍與病患穿著的衣服。高檔英國時尚品牌博柏利(Burberry)將為醫療工作人員生產防護衣。

6.科技業

Apple設計出供醫護人員使用的防護面罩「Face Shield」，並透過全球供應鏈的管道，供應逾2,000萬片口罩。執行長庫克(Tim Cook)日前在推特宣佈，蘋果的設計、工程、包裝和營運團隊正與供應商合作，將設計與生產由透明塑膠片製成的防護面罩，能遮蓋整個臉部，這款防護面罩是可調整的，同時組裝不到2分鐘，每周更能供應100萬具。

矽谷也加入對抗新冠肺炎疫情的行列，矽谷投資人奧特曼(Sam Altman)協調出一套計畫，目標在3個月內製造出100萬個呼吸器。Instagram共同創辦人希斯卓姆(Kevin Systrom)則提出病毒擴散模型，並將發現結果分享給其他專家。Google母公司字母(Alphabet)旗下的人工智慧(Artificial Intelligence, AI)公司DeepMind，正協助開發疫苗，旗下另一間生命科學公司Verily正致力於病毒檢測。Facebook執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)夫婦的基金會和舊金山醫院合作以擴大檢測，Facebook更捐贈72萬片口罩給醫療人員。

改變生產所面臨的挑戰

不過，在美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)已開始鬆綁呼吸器和其他相關醫療設備的法規之際，仍不確定矽谷迅速開發的醫療設備最終是否能獲准使用，這也是非醫療產品製造業者在重新調整生產時所面對的挑戰。的確，這些公司在進行這些轉變時必須克服所涉及不同層面的複雜性，其中主要包括3個層級：1.生產簡單的衛生和防護產品，例如：口罩和消毒劑；2.生產標準醫療設備，例如：標準呼吸器；3.生產更先進的醫療設備，例如：複雜的呼吸器。

生產第一層級的能力相對比較容易，並可很快實現。有些公司已將研發場所轉變為無塵工廠，同時安裝相關設備，完成所需研發，並可在幾天內獲得生產口罩的證書，在這種情況下，主要挑戰是快速找到供應商並使其合格。

生產第二層級產品所需的設計和生產過程並不複雜，但獲得監管機構的批准則是主要挑戰。因此，歐洲和美國的監管機構將在實現此目標方面扮演關鍵角色。

最複雜的是第三層級，由非醫療科技公司生產複雜的呼吸機等產品，這需要在各個級別上共享智慧財產權，及與監管機構之間的合作。在這場世紀戰疫中人類如何取得勝利，端看監管機構及企業間的合作是否能齊心協力了。