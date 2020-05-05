0接觸運輸「疫」起引爆 自駕、無人車加速落地

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像】

新冠肺炎(COVID-19)疫情快速蔓延，根據疾病管制署截至4月19日的統計，全球確診病例已突破230萬大關，更奪走高達15萬條以上的寶貴性命，而災情最慘重的美國，確診人數逾70萬、死亡人數更逾3.8萬。為防堵疫情，各國無不祭出禁足令、禁飛令，更有許多民眾開始尋求最大程度地降低與他人接觸的機會，以限制病毒傳播。

0接觸加強防疫 民眾傾向自行開車

根據美國蘋果公司於4月中公佈的全球移動報告(Mobility Trends Reports)，比較了各國人民在1月13日∼4月14日的移動方式變化。其中，美國的疫情重災區紐約市，雖然因為禁足令導致開車量減少約5成，但大眾運輸量降幅更甚，下滑約86％；鏡頭來到歐洲第一個宣佈封鎖的國家義大利，羅馬在頒佈禁足令後，移動量開始下滑，開車量大減84％，但大眾運輸量的衰退更進一步擴大至93％。顯見在疫情影響之下，雖然執行禁足令與封城管理帶來運輸量的整體衰退，但為了避免接觸、群聚感染的風險，民眾在有出行的必要時，更傾向於自行開車代步，而非選擇大眾運輸工具。

《華盛頓郵報》(Washington Post)報導也觀察到，紐約地鐵運量下滑、華盛頓地鐵減少班次的同時，單獨通勤與開車正逐漸增長。因此消費者也對於汽車等代步工具有更高的興趣，美國科技網站《The Verge》便引述通用汽車(General Motors)執行長一封寫給員工的信：「因為現在大眾運輸使用量的下滑，我們的消費者正對於汽車以及相關服務，投注有史以來最高的關注。」

以台灣為例，今年前3個月汽車銷量較去年同期增長了8.2％，3月單月增長更達到15％。汽車銷售商接受《中央社》採訪時評論，雖然石油價格劇跌也鼓勵了消費者更傾向自行開車，但許多消費者只是想自己開車，而非乘坐公共交通工具，來避免遭感染的風險。

由此可見，就在疫情重創經濟、各行各業步入蕭條之際，可以發現有一股因「0接觸」而悄悄崛起的運輸新商機，這一波COVID-19疫情帶來的不只是對健康與經濟的影響，更可能從此改變人類移動與生活的方式。不僅是個人的交通載具，例如：汽車、機車重新冒出頭，自駕車(Self-driving Car)也將是獲得關注的產業。

感染風險升溫 運輸服務加速無人化

2020年3月底，正當新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，無人車新創公司Beep與Navya共4輛完全自動駕駛的無人汽車，正在美國佛羅里達州的傑克遜威爾(Jacksonville)來回穿梭，車上載運的正是可能具有高度傳染力的病毒檢測樣本，以及相關醫療用品。

美國雜誌《富比世》(Forbes)報導，這項在佛羅里達州實施的自駕車計畫，雖然能行駛的距離很短，但會減少人類直接接觸病毒的頻率。參與此計畫的梅奧診所(Mayo Clinic)執行長Kent Thielen博士表示，「使用人工智慧與自駕車技術，讓我們能夠保護員工免於暴露在具傳染性的病毒中，也讓醫護人員將更多心力與時間轉而投注於照護病患上。」傑克遜威爾運輸管理局更稱其為「歷史性的一刻」。

《商業內幕》(Business Insider)分析，佛羅里達的這個合作案可以凸顯無人車產業近期最受矚目的特點：最小化人與人之間的接觸；但在疫情大流行之前，人們更關注的其實是自動駕駛系統的安全性。根據法國管理顧問公司凱捷(Capgemini)2019年的調查，全球只有25％消費者認為自己喜歡自駕車勝於人工駕駛車，但有趣的是，相比之下，有64％的人認為自己會在未來10年內，更喜歡自動駕駛車。

其實，在疫情爆發前，各國對於自駕車科技早已擘劃出不同的藍圖與願景。根據調研機構Variant Market Research統計資料，全球自駕車市場規模預計將在2024年達到200億美元，波士頓顧問公司(BCG)更看好到了2025年，自駕車市場銷售將達420億美元。除了傳統汽車大廠，如德國2大汽車集團戴姆勒攜手寶馬(BMW)、美國通用與福特等都投入研發，科技公司的腳步也追得很緊，Google母公司Alphabet成立的自駕車部門Waymo近期獲得逾22億美元融資，優步(Uber)也與富豪集團(Volvo)聯手，合作生產自駕車。

另一方向，被稱為Robo Taxi的自駕計程車，在無人車領域逐漸熱鬧了起來。結合了共享駕駛和自動駕駛功能的自動駕駛計程車已在2017年上路測試，全球市場研究機構TrendForce報告估計，有機會解放人力的自駕計程車，在2018年至2023年的年複合成長率將達到81％。以截至2019年12月完成10萬趟任務的Waymo為例，《彭博》(Bloomberg)報導，它在去年聲稱每月有1,500名乘客，並且自1月以來每周的載客量也成長至3倍。而電動車霸主特斯拉(Tesla)也宣佈投入相關計畫，將全自動駕駛計畫延伸至Robo Taxi中。執行長馬斯克(Elon Musk)在2019年發下豪語，宣示將部署超過100萬輛自駕計程車於共乘網路服務(Ride-sharing Network)。

執行高危險任務 加速無人車落地

儘管因疫情的影響，多家自駕車公司宣佈將短期中止測試計畫，Waymo的車輛不再奔馳於亞利桑那州鳳凰城的道路上、特斯拉的部分工廠也面臨暫時停產，然而，這對於自駕車產業的長期發展來說，並不足以成為巨大阻礙。自駕車及無人車的應用，除了能讓運輸更便利之外，當步入「後疫情」時代，更多的場景應用與龐大的市場商機，很有機會加速無人車的落地。

在過去幾個月，中國就有不少以遙控駕駛無人車運送物資的案例。在湖北省武漢市，電商平台京東派出智慧配送車，為指定醫院提供無接觸的送貨服務；2月中，百度Apollo與新創企業新石器(Neolix)合作的無人車，肩負起無接觸送餐工作，每天將50份餐點送到北京海淀醫院隔離站的醫護人員手中。

《彭博》指出，疫情雖重創許多公司，但總部位於北京的新石器前景卻是一片看好，掌握L4級自動駕駛技術的它，吸引了阿里巴巴、美團等重大客戶，截至今年3月為止，過往2個月其已獲得逾200輛訂單，比自2019年5月生產以來的125輛高出許多。新石器創辦人余恩源對《彭博》表示，「疫情爆發以來，需求一直在激增，更重要的是，大眾對無人車物流的看法已經產生了180度的大轉變，人們意識到這些可能產生風險的工作，可以由這類（無人）車輛來完成。」