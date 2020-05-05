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疫想不到的自駕商機

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／曾欣儀　圖片提供／達志影像、Gettyimages、東方IC】

自從新冠肺炎(COVID-19)延燒以來，對民眾的生活產生了多少重大改變？若以第一波受到重大打擊的交通出行來看的話，根據在全球擁有7.5億用戶的交通APP「Moovit」的統計，大眾交通工具使用量急速下滑。截至3月下旬，歐、美各大主要城市的公共交通搭乘量已經下降了80％以上。英國紐卡斯爾大學(Newcastle University)的研究團隊利用城市中的感測器和共享資訊來追蹤整個紐卡斯爾市的交通活動，也發現地鐵的服務人次減少了至少60萬。

為了防疫，各國推行「保持社交距離」(Social Distancing)的政策，美國疾病管制與預防中心(CDC)也極力建議民眾避免離開家中，以免面臨在搭乘公共交通工具時較高的感染風險。因此當不得不出門時，顯然某些交通方式更受歡迎，例如：能把自己與外界隔絕開來的自行駕車，或是能待在開放空間的腳踏車、機車，甚至連步行都是選項之一。因此，從一般的開車採購，再到各國開設的「採檢得來速」服務，以及美國與南韓的教會乾脆在停車場舉辦「汽車禮拜」等，人們對出行與社交接觸的想法已經逐漸改變，儘量避開須與未知者共處的大眾運輸，儼然成為2020年出行的新趨向。

24小時無人租賃的新服務

在台灣，雖然疫情並不如歐美等國嚴重，但格上租車短租事業處協理賴信宏指出，由於停工、復工緩慢、零件無法出口等問題，導致全球車業零件短缺、供應鏈，新車銷量一定會受影響；加上減薪、裁員、放無薪假等情況嚴重，讓民眾消費上變得保守。「若在不買車的前提下，租車出行服務便成為兼顧安全、花費低的折衷替代性方案。」

「疫情對台灣出行服務有根本上的改變，格上因機場、高鐵的轉乘顧客業績衰退3成。」然而，在格上租車陷入機場、高鐵等嘸人困境時，賴信宏卻從門店業務數據看到曙光。「我們在都會區，例如：雙北的門店，出租率成長2成！以台北民眾來說，開始出現很多人從自己家附近的租車點租車，開到花蓮、台東、中南部地區出差或旅遊，不再搭乘大眾運輸工具。」

而無人租賃的共享汽車服務因為不需接觸人、服務涵蓋面較廣，給予消費者更多便利性及安全感，在疫情期間更是翻倍成長！民眾24小時都可利用手機APP找到最近的格上租車特約停車場，進行車輛預約，門市人員會就近調度車輛至各租用點，車主從預約、確認車況到解鎖、還車，租賃的全程都不需要接觸任何人。為讓車主安心，格上租車還配置專屬褓母團隊，密集巡邏清潔車輛、檢視車況，讓車主使用「無人租車」服務時，還是享有門店租車的安全、清潔與便利。

2輪、4輪自由配

不用與陌生人近距離同處、搭機車出行時享有流動空氣與開放空間，是許多通勤上班族和學生選擇共享運具、自有運具避開人潮的最佳誘因。和雲行動服務總經理謝富來觀察到，防疫期間搭乘大眾交通因需近距與人接近，這波疫情確實對車市銷售與共享交通有部分助益，自家的共享汽機車品牌─iRent使用率每日穩定成長，到3月底為止，會員已突破34萬人。

iRent亦積極迎戰這波持續成長的服務需求。謝富來表示，第一步就是希望儘可能讓每位會員能隨時有車可借，因此擴大服務區域是勢在必行，「我們擴大iRent路邊租還服務範圍，將基隆市、桃園市也納入其中，與現行雙北服務區域結合，從此北北基桃地區的路邊租還汽機車可以跨市取還，讓雙北、基隆、桃園通勤的上班族及學生，除了客運、公車、火車之外有更多選擇。」

與其他品牌相較，iRent更是台灣唯一一間同時提供汽、機車共享服務的公司，能活用2種交通工具的優勢，「汽機車相互接駁能夠解決外地旅客的痛點。例如：當大家下高鐵後，可能必須再去周邊租機車接駁，才能抵達市區想去的地方。過去遊客不管是搭計程車、公車、租機車／腳踏車、徒步，都是單選題。現在iRent同時提供汽機車共享租借，遊客可於汽車與機車間轉乘，讓行程更機動；或是公車、捷運下車後無法直接抵達目的地，手機直接租iRent共享機車，24小時皆可租借，服務範圍內路邊停車格即可租還，讓租還車變得更加方便了！」

台灣自駕車最後一哩路

除了自行開車、騎車的「自」駕模式以外，還有另一款「自駕」車或將成為未來防疫的新焦點。車輛研究測試中心總經理王正健認為，若從「阻絕」這個防疫邏輯來思考，各國早已積極投入的「自駕車」(Self-driving Car)發展，還會因這波看不到盡頭的疫情持續加速前進。他解釋，「無人智慧駕駛正是防堵疫情的『阻絕』行動，未來若自駕車成熟上路了，像現在要送食物、送藥，甚至移動病人都能使用自駕車。就像之前在海外的國民要包機或郵輪回國時，如果救護車採用自動駕駛，便可減少傳染風險。」

不過想打造出自駕車，必須整合動力系統、控制系統、偵測環境系統、車內的車展系統，「台灣除了沒有做光達之外，包含偵測環境的攝影鏡頭、修正攝影畫面的軟體還有雷達都是台灣的主力技術。」而控制系統中的馬達、晶片更是台灣的強項。為了提供台灣自駕車產業鏈廠商一個可供實驗與研發的平台，車輛中心結合眾多台灣廠商打造全台第一輛自駕電動小巴「WinBus」，並與勤崴國際科技共同合作打造「彰濱智慧觀光接駁線」。

而WinBus目前已完成試乘運作，預計在5月就可開始免費載客，屆時將串連彰濱4大觀光工廠，從台灣玻璃館發車，行經彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠。第三階段則將路線拉長至鹿港天后宮停車場，總長度12.3公里。王正健自信地說，「這是目前全球自駕車接駁的最長實驗路線，十分具有指標意義！」

從租車、共享出行再到自駕車，在一片艱苦營運的運輸「慘」業中，這些相對表現較佳的出行服務與品牌，有哪些針對疫情的產業觀察與經驗分享？在前景陰雲密佈的2020年，是否仍能看見未來發展的一線曙光？請見本期《能力雜誌》。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年5月號，非經同意不得轉載、刊登】

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