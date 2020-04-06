身心、娛樂、護理多元分工 法國人「老」得開心

【文／吳雅惠、周瑛琪 圖片提供／達志影像】

根據國家發展委員會「中華民國人口推估（2016至2061年）」數據來推算，以及行政院主計總處「2010年人口及住宅普查報告」的統計內容，台灣65歲以上失能人數在2017年為41萬5,314人，至2026年失能推估人數則將增為61萬9,827人，換句話說，在10年內失能人數即會增加超過20萬人。

法國多元長照

面對高齡、失能的照護需求，同時面臨少子化帶來的缺乏勞動力之窘境，這些照顧人力該從何而來？又該如何滿足台灣社會的實際需求？

在台灣的長照法規中，針對長照機構、養護機構、失智照顧機構的護理人員、社工人員以及照顧服務員都已經訂出一定的配比及規範。不過，政府固然可以鼓勵更多不同背景、年齡層的勞動力加入照顧服務員的行列，填補照服產業的人力缺口。但我們應該重新省思的是，長照需要的人力，僅是「協助日常生活的照顧人力」嗎？為了讓被照顧者生活品質提昇、照顧人員也得以喘息，整個照顧人力的圖譜，應該是多元的。

以法國照顧產業為例：在法國的失能老年護理院(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, EHPAD)中，長照人員依功能，分由9種角色來共同執行照護任務：

1.院長(Directeur )

EHPAD的院長負責院內的行政及財務層面，例如：確保EHPAD擬定的計畫能施行、執行董事會的決議、擁有人事任命的權力、財務開支的批核等。若在EHPAD具有法人資格的情況下，院長將會擔任法定代表人。除此之外，院長也必須對院內施行的教學課程、社會與醫學心理教育負責，善盡管理的義務，以確保對入住長者提供的服務品質。

2.協調醫生(Médecin Coordonnateur)

自2005年起，EHPAD必須設有專職的協調醫生。協調醫生的主要任務就如其「協調」之名，是促進各衛生專業人員間的行動、護理工作上的協調，以提高住院老年人的護理品質。而協調醫生不能同時擔任該機構的院長。

協調醫生執行的任務可分為下列13類，包含︰制訂護理計畫，並協調、評估其執行情況；評估入院申請並提供專業意見，確保機構的能力足以照護入院者；主導老年醫學協調委員會，以統合專業人員；評定入住者的依賴狀況；確保老年護理工作執行良好；協助衛生專業人員對老年藥物處方需求的良好適應；進行培訓；制定標準的護理文件；在醫療團隊的協助下，產出年度醫療活動報告；對EHPAD與其他衛生機構的協議提供專業意見，並確保其能保持連貫性的醫療；協作實施老年醫學網絡；察覺機構的公衛潛在風險，並進行預防、改善；在緊急情況下，可為入住者開立／調整醫療處方。

3.護理師(Infirmière Diplomée d'Etat, IDE)

在EHPAD中，護理師負責維持或改善入住者的健康狀態及自主力，他們必須配合長者們的個別需求，採用不同的護理方式，並為每個入住者擬定及實施個人生活計畫，協助生活自主能力。同時，護理師也扮演入住者及其親友的重要溝通角色。

護理師的功能包括︰採集臨床數據，詢問入住者及其家屬的需求和期待；制定入住者的護理計畫及程序；執行及管控護理工作，並為入住者及家屬提供心理支持；密切關注入住者健康狀態的演變；協助醫生執行醫療工作；教育入住者、家屬並提供資訊；撰寫並更新入住者的檔案；接待、輔導實習生與其負責的工作人員；當長者入住或出院時，協調整合其護理工作；管理並監控醫療用具。

4.心理師(Psychologue)

心理師為入住者、家屬，還有護理院的工作人員提供心理諮商及輔導，也是每間護理院都必須聘僱的重要角色。

針對入住者，心理師協助其適應新的生活環境，也扮演激勵及支持的角色，排解長者面對老化及身體殘疾的心理不適。同時也為入住者的心理及認知能力進行診斷，再依據診斷結果及個別需求提供不同的照護方法，例如：記憶力工作坊、刺激腦力的練習、團體治療等。

針對家屬，心理師致力於讓其接受老年人住進護理院的事實，並促進親屬及護理院之間的溝通，以幫助家屬減輕罪惡感。當入住者去世後，也為親屬提供心理支持。

針對護理院的工作人員，心理師會聆聽他們的心聲並提供建議。由心理師促成的互助團體，可使工作團隊分享感想；另一種工作審查團體，能使工作人員反思他們與入住者們之間的關係。

此外，心理師也負責督導娛樂活動部門，娛樂活動須經過其批准。

5.娛樂活動帶領者(Animateur)

為促進住院老年人的成就感、社交功能以及自主的能力，娛樂活動帶領者會據以制訂、籌劃相關活動並執行。例如：運用肢體語言、寫作工作坊、多媒體、藝術和文化活動等多樣的方式來進行設計，以刺激長者的表達能力、創造力及成就感。

娛樂活動帶領者也會與其他團隊共同合作，例如：護理人員、廚房團隊等互相協調、進行娛樂活動。另外，此角色也需要統整志工和許多合作夥伴的行動，這些對象可能包括：美髮師、美容師、健身操指導師、藝術家、學校等。

6.護理師助理(Aide-soignante)

在EHPAD中，護理師助理會在護理師的督導下參與護理工作。分配責任為：幫助老人起身及上床就寢、行走、清潔身體、穿衣等；量體溫、預防褥瘡、失禁的衛生護理等；協助送餐；在日常生活中激發長者們使用或練習某些功能，以保存或發展其自主能力；清理生活環境（例如：整理床單、打掃房間、擺餐具等）；參與生活計畫的撰寫及實施。

7.社交生活輔助人員(Auxiliaire de vie sociale)

社交生活輔助人員的工作目標為：協助老年人進行日常生活活動，以助其保持或恢復自主能力。他們的工作內容與護理師助理的相似，差別在於不能執行護理工作。至於其實際的工作項目則會依入住者的需求、自主程度而調整，例如：協助個人清潔及衛生維護（洗澡、刮鬍子、穿衣服）；幫助翻身及行動；打掃；陪同外出散步，以促進或維持入住者的社會生活等。

8.環境清潔及服務人員(Agent de service)

環境清潔及服務人員依據衛生及消毒無菌的規則進行打掃，並維持入住者的生活環境。他們為入住者提供住宿相關的服務，例如：幫忙準備餐點、送餐、洗碗、換床單等；及幫助入住者在院中安全的行動，例如：幫忙推輪椅及擔架等。

9.其他的醫療輔助人員

包含物理治療師、職能治療師及心理動作治療師等。

從法國經驗來看，長照人力其實並不是只要處理生活起居即可，當提供更多元細緻的任務分工，對入住機構的長輩、親屬，以及機構的工作人員都是更舒適體貼的環境。人終將邁向老化，當生命晚年可能走向失智、失能的一天，不論是自己與家人，將會期待獲得哪種層級的照護服務？在台灣持續致力於深耕、推廣「長照2.0」的同時，從法國長照機構人力分配的圖譜中，或許正指出了未來培植多元照護人力的新方向。