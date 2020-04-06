開放、資安不必選邊站 區塊鏈打造顧客共享社群

【文／廖志德 圖片提供／達志影像、東方IC、Gettyimages】

如果沒在用比特幣(Bitcoin)，是否代表我們就不需要區塊鏈？其實在金融界以外，從賣沙拉到追蹤人員足跡、社群行銷，都是企業可以著手發展的區塊鏈應用場景！

賣沙拉是一種相當平常的生意，比的應該是蔬菜是否新鮮爽口，沾醬是否美味和諧，店面陳設是否舒適宜人，不過如果有人運用高科技打造出不同凡「想」的消費體驗，那就有可能在傳統產業形塑出不同的品牌形象與定位。

加入科技 餐廳與你的美味心關係

在美國以沙拉為核心產品的快餐連鎖品牌Sweetgreen就是這樣的經典案例，他們採取區塊鏈(Blockchain)技術來確保蔬果的供應品質，讓生鮮食材的來源透明容易追蹤，並且借助APP強化點餐、下單、取餐等服務過程的流暢性，Sweetgreen善用科技提供個人化的推薦與體驗，成為美食與科技緊密連結的市場贏家。

該公司創辦人Jonathan Neman的策略非常容易理解，基本的做法就是讓美食與科技相輔相成，他認為現代化的餐飲業和過去已經有很大的不同，經營一家餐廳不能只有食物好吃但是沒有科技應用，亦不能只是一味地引進高科技卻忽視餐飲本身的美味，連鎖經營的成功關鍵是要打造智能化服務平台，在餐廳與消費者之間建立起牢不可破的美味關係。

成功整合科技應用與美食服務是Sweetgreen經營的特點，該公司創辦於2007年，歷經12年不斷地堅持沙拉的美味與品質，以及導入大數據(Big Data)、區塊鏈、社群平台等新興科技來創造不同於其他競爭者的顧客體驗，使得Sweetgreen取得都會消費者的認同與青睞，該公司設計的APP服務平台擁有100萬的下載人次，其更有高達50％的訂單來自這個平台，目前該公司在美國8個州設有100多家分店，已經成長為市值10億美元的獨角獸，並且在2019年被《Fast Company》雜誌評選為全球50大創新企業之一。

安心履歷 從幼苗開始的溯源之旅

引進區塊鏈是Sweetgreen始於2017年的一場科技實驗，截至目前為止，該公司已經在20個農場導入區塊鏈解決方案，並且在每一座農場的土壤裡安裝傳感器，藉此測量土壤溫度、濕度，連同鉀、磷、氮的含量、pH值都可以上傳到雲端，過去取得相關資訊要先採集土壤樣本，並等待數周才行，現在透過APP就可以在第一時間取得。擁有這些數據，Sweetgreen就能追蹤蔬果從幼苗、採收到餐桌的供應流程，一方面保證蔬果上桌時的最佳味道，例如：過去農夫憑經驗上認為，番茄採摘後立即食用味道最好，事實證明，口感最好的時間是在3到5天之後；另一方面有助於精準確認問題發生的原因，例如：追蹤食物大腸桿菌爆發的源頭。

供應鏈創新使得Sweetgreen有能力進行各種試驗，可能是不同氣候、溫度等栽種條件如何影響蔬果的味道；可能是根據消費者體質需求、用餐偏好、點餐紀錄推薦個人化的菜單；可能是有效縮短點餐、送餐、取餐的時間效率。

有別於麥當勞、肯德基、星巴克廣設實體分店的商業方式，Sweetgreen選擇實體與虛擬同步整合的做法，和偏向建立少數中央廚房進行外送服務的虛擬服務又有所不同，Sweetgreen在城市的辦公大樓設置取餐點，使用者可以在早上利用APP預約午餐，時間一到直接下樓就能取餐，相當方便。除了定點取餐之外，Sweetgreen亦提供外送的宅配服務。

採用區塊鏈發展出獨自的市場定位並不是Sweetgreen專屬的祕密武器，任何一家企業只要願意善用新興科技，就有機會創造出不同於其他公司的商業模式與顧客體驗，其實我們可以將不同種類的科技視為不同的積木，企業只要適切地將區塊鏈與APP、5G、AI、AR、VR等科技應用整合在一起，然後運用符合人性化設計的服務流程進行穿針引線，就有機會組合出全新且具有競爭力的商業模式。

共享藍海 盤點金融以外的應用場景

未來區塊鏈應用的場景會越來越廣泛，房產買賣、選舉投票、身分認證、物聯網、群眾募資、電子商務、遠端醫療，各種消費及服務場景都將因為區塊鏈的導入而更安全有效能，還有一些創新應用是現在的人們想像不到的服務場景，等待如同達文西及賈伯斯一樣具創新設計力的達人或團隊來構思，進一步設計出有效動員全人類智慧與資源的共享新機制。

目前區塊鏈的應用場景主要發生在金融界，為我們的社會帶來不少的機會與挑戰，區塊鏈雖然有助於降低交易成本，解決信用查驗困難所產生的風險，但是由於有可能帶動點對點(Peer to Peer, P2P)業務型態的興起，例如：個人對個人之間的直接進行現金借貸或股票買賣的金融交易，即使雙方是彼此並不熟識的陌生人。由於區塊鏈技術居中提供不可竄改的信用資訊，去中心化的P2P模式將更為便捷安全，促進人與人之間更自由開放的進行價值移轉。然而，當金融交易過程不再需要中介單位協助結算處理及管理記錄，不僅使銀行、證券、保險等金融單位失去原有部分的功能，嚴重的話或有可能造成洗錢氾濫，政府要預先加以防範才行。

排除潛在的不安定因素，區塊鏈大體而言是利多於弊，過往國際貿易進出口雙方要通過彼此銀行的信用結算體系來推動跨境交易，作業過程相當繁複，並且涉及不少人工處理環節，不但效率低落又容易出錯，現在採取區塊鏈技術來替代實體紙本，進行訊息傳遞或人工審查的貿易單據得以無紙化，不但減少大量人力及物力的耗費，而且得以縮短交易時間並提高交易的安全性。導入區塊鏈有助打通跨境貿易的任督二脈，排除潛藏於作業流程的障礙與瓶頸，本來動輒超過1周的跨境貿易現在只要幾個小時就可以走完整個程序，有效提高資金結算與清算的流程效率，大幅降低成本與風險，增進跨境貿易的便利性與即時性。

token激勵制 只要分享資訊必有回饋

凡是需要大量資訊溝通、高度安全隱私的地方，都是區塊鏈值得開發的藍海市場；凡是存在訊息不對稱、資料容易被竄改的地方，就是區塊鏈可以發揮功效的資訊孤島；凡是涉及作業費時費力、流程效率低落的地方，就是區塊鏈能夠推動效能提昇的流程瓶頸。金融行業中有關數位貨幣、借貸匯兌、保險理賠、證券基金、設備租賃等領域都有類似的特性，存在相當多市場等待開發。

除了有關資金訊息交流的安全確保，健康醫療領域同樣存在大量溝通、安全隱私、訊息不對稱的種種問題，我們一方面要提昇病人、診所、醫院、藥局、保險公司彼此間訊息交流的正確與流暢，另一方面又要保障病患個人的隱私，區塊鏈提供我們一個安全且開放的訊息交流平台，所有健康數據的紀錄與分享都受到完善的監控，避免不當的濫用與誤用。

此外，由於醫療過程產生的訊息通常較分散且容易出錯，混亂不一致的數據管理流程，加上頻繁的跨組織互動更助長病患看診紀錄的失真，當醫病過程存在不正確或不完整的碎片化資訊，如果處理不當將導致災難性的後果，輕者造成誤診延誤康復時機，重者造成失能甚至死亡。引進區塊鏈的好處是確保健康醫療紀錄任何變更都是安全可追查，而且可以有效率地進行跨組織共享。

美國麻省理工(MIT)推出的MedRec就在實現這樣的醫療願景，病患、醫生、研究團隊、公衛部門可以在更安全的環境下共享可靠的資訊，進而做出明智的決策。區塊鏈對於敏感資料提供強大的加密技術，民眾在共享個人健康數據的時候，不用擔心個人隱私遭到不必要的侵犯，醫療院所及學術研究單位只會知道疾病治療相關的資訊，姓名、電話、地址、身分證號碼等隱私部分則無法取得，病患藉由智能合約(Smart Contract)的機制來確保個人資料的安全性，同時取得提供個人資料的激勵回報，未來很有可能是以虛擬貨幣的方式來支付，或是扣抵一部分的醫療保健費用。

設計良好的激勵制度有助於全民資訊的共享，區塊鏈正因為具有價值儲存及移轉功能的激勵機制，從而獲得全球各界的矚目，區塊鏈可以衡量及計算相當微小的價值，例如：發一條LINE的訊息轉傳55個人的價值、經由見證提昇1％會員轉換率的價值。然而，價值不單以貨幣的形式來呈現，當我們在區塊鏈上生產價值取得的是「token」，通常翻譯為通證、代幣或令牌，token可以設計成宛如美元、股票、金融資產、積點活動組合而成的複雜獎勵制度，其功能不局限於金融的範疇，還可以變身為數位入場券、軟體使用權、會員通行證、數位鑰匙、應用訂閱、投票權，擁有token就等於擁有某種服務或權利。

社群生態圈 變身永不遺忘的大象

區塊鏈有助微小利益的分配和使用，通過token的激勵制度，凡是區塊鏈上面每一個環節的參與者都可以獲得相對應的回報，就算完成的並不是什麼大事，可能只是拉100個粉絲，轉發一條行銷廣告，幫忙發想一句漂亮的口號，但是許許多多的微小事物加起來就可以創造出巨大的商業價值。

企業應該善用超級帳本(Hyperledger)、智能合約、token的核心概念，設計出有效連結社群成員的商業應用模式，形成目標、訊息、價值共享的上下游或協力關係。例如：DeBeers應用區塊鏈來避免血鑽石的不當交易，追蹤範圍涵蓋整個行業上、中、下游所有的參與者，使得鑽石由礦山到零售商的旅程得以數位化，保證鑽石的出處與可溯性。其實區塊鏈光是溯源管理這個面向就有許多可能性，訊息、資本、食品、疫苗、廢棄物等溯源，都是區塊鏈發揮效用的應用場景，尤其在新冠肺炎肆虐的今天如果有區塊鏈的助力，陳時中部長追蹤病毒的傳播途徑或許會更加得心應手。

大象永遠不會忘記，區塊鏈也擁有同樣的記憶力，這使社群中的每一個參與者得以安心地進行訊息交換，並且貢獻自己的才能與價值以換取token的獎勵。導入區塊鏈有助於形塑永遠都不會遺忘的虛擬世界，去中心化的超級帳本是推動數位交易的基礎，是現代化商業安全互動的保證，幫助我們創造出開放、透明、效率、人人參與的價值共享生態圈。