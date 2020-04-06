不談成本只談價值 日企暖心齊抗疫

【文／李世暉 圖片提供／Gettyimages】

日本為了應對新冠肺炎嚴峻的疫情，祭出多項措施，一方面要求停辦國內的大型體育和文化活動；另一方面則宣佈全日本中小學及高中等學校自從3月2日起，緊急臨時停課，直到春假結束（4月6日）；同一時期，日本經濟產業省也與企業團體會商，提倡實施包括遠距辦公、彈性時間通勤等臨時措施；日本首相安倍晉三和國際奧委會(IOC)緊急電話會議後，最終因疫情延期，改辦於2021年夏季。

迪士尼童話魔力難敵疫情

事實上，這次新冠肺炎的全球性感染，不僅為各國的政府與社會體制帶來重大挑戰，也為全球經濟帶來嚴重的衝擊。一方面，全球的製造供應鏈與產業服務鏈無法順利運轉，直接影響各行各業供應鏈與人流的往來。例如：任天堂(Nintendo)在2020年2月時公告表示，由於製造及運輸領域受到疫情衝擊，在中國工廠生產的Switch主機及Joy-Con等周邊設備缺貨。

另一方面，在新冠肺炎的威脅下，除了防疫用品之外，各國市場內需出現急凍現象，加上各類遊樂場所暫停營業與各項大型活動停辦，零售與餐飲業的業績出現大幅衰退。例如：日本東京迪士尼樂園（包括東京迪士尼海洋）以及大阪環球影城宣佈暫停營業。東京迪士尼樂園與迪士尼海洋平均1天的入園人數約為9萬人，平均每人在園區消費的金額約為1.3萬日圓。初步估計，暫停營業將會造成東京迪士尼每天約12億日圓（不含住宿費用）的損失。

除此之外，日本國內著名的信用調查公司「東京商工」(Tokyo Shoko Research, TSR)針對1萬家企業進行調查後發現，有94.8％的企業認為營運直接受到疫情影響，而對物流、旅遊住宿等產業的影響最為顯著。根據調查數據顯示，日本企業平均的月營收下降10％（與去年同期相比），更有超過2成的中小企業，營收下滑超過20％。

在家上班規模暴增

由於經濟與社會影響層面巨大，日本企業也紛紛提出各種不同措施，來因應此次的新冠肺炎。在企業營收銳減與營運成本增加的情況下，多數企業啟動緊急應變方針，例如：減薪、裁員、暫停投資項目、展延還款等。值得注意的是，部分日本企業特別將新冠肺炎的因應措施，視為企業倫理的一環。眾所周知，企業倫理是指合乎道德倫理的商業模式，主要包括對內的「以人為本」管理法則，以及對外的「企業社會貢獻」，而本次日本企業的因應措施，即是以上述對內管理與對外貢獻為主。

在對內管理部分，保護員工是日本大型企業最優先的課題。日本企業保護員工的措施有二：

1.擴大居家就業規模

為了降低群聚感染風險，日本電通(Dentsu) 宣佈，總公司大樓內部員工以居家就業的遠端工作為原則，影響範圍大約5,000人；知名化妝品大廠資生堂(Shiseido)同樣宣佈居家就業措施，共有3成國內員工實施此策略，影響人數高達8,000人。

2.採取彈性上班制度

為了減少因電車通勤造成的感染風險，Panasonic的「新型肺炎對策本部」提出上班時間的彈性後，集團內部約有1.3萬名員工選擇上午10點或11點上班。

在對外貢獻部分，協助政府與社會降低與解決疫情傷害是企業的重點。社群軟體公司LINE，透過集團所屬的「LINE Mirai Foundation」，在日本政府宣佈高中以下全面停課後，立即決定免費提供數位學習資源。日本的國中生與高中生，可依據個人的年級學習程度，免費使用LINE平台上的5科數位學習軟體（國語、數學、英語、社會、自然）。

除此之外，屬於鴻海集團的Sharp因應日本政府的要求，在日本三重縣工廠的無塵室建置醫療口罩的生產線。初期設定建置3條生產線，每天15萬個口罩的生產目標，之後擴大為10條生產線，每天50萬個口罩的產能。醫療量測儀器大廠的島津製作所(Shimadzu Corporation)，則是增加檢驗試劑的產能，並積極研製量產1小時以內就可完成檢測的試劑。

在停課措施下，日本的兒童、中小學生停留在校外的時間變長，身為日本超商3強之一的Lawson展現企業責任，提供3萬個飯糰給日本全國的課後班與育幼院。

保護員工品牌保命符

過去日本企業對於企業倫理的認知，重點放在「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility, CSR)上，強調的是企業在人權、勞動標準、環境與社會面向的法律遵守。在這樣的認知下，多數企業傾向透過集團所屬的財團法人基金會針對社會弱勢、環境保育等議題給予支持協助，來達成與完善其企業社會責任。至於企業內部的組織管理，例如：資訊公開透明、良善職場環境等議題，雖然也是企業倫理的一環，但只有少數企業理解其與企業品牌、社會形象的直接連結度。

然而，在新冠肺炎的威脅下，如何保護員工不受感染，不僅是良善職場環境的一部分，更是維持與建立企業品牌的重點。這是因為一旦企業員工傳出確診案例，該企業的市場行銷系統就會受到立即的影響，企業的品牌也會受到衝擊。例如：日本麥當勞京都吉祥寺店的店員確診感染新冠肺炎後，立刻衝擊整體企業的營收。雖然京都吉祥寺店宣佈暫時關店，進行全面消毒，但日本麥當勞的股價依舊在消息公佈後的3月4日下跌了1％。

成本的員工轉為價值

這個現象，也反映出一個重要的趨勢，即企業員工逐漸成為企業價值與企業品牌的核心。過去的企業經營管理要素，可以簡化為數學式的「分數」。「分子」為產品（服務）價值，「分母」為人事管理成本；而重視員工的現代企業在經營上多採用「減法哲學」，透過減少對員工的管控，例如：放寬上班時間、地點、穿著打扮的硬性規定，來鼓勵企業員工的創造力。特別在分子（產品服務價值）不變的情況下，分母的減少可得到更大（利潤）數值。然而，在現代企業發展的過程中，員工從原本的「生產工具」轉變成「人力資源」，特別在本次的新冠肺炎威脅下，日本企業的經營思維聚焦於企業倫理，逐漸將「成本的員工」轉變為「價值的員工」。對這些企業來說，員工不僅成為企業產品或服務的「價值」，也是形塑企業品牌的關鍵。若從數學式的分數來看，在分子、分母不變的情況下，原本被視為分母的員工，與分子的產品服務價值相加之後，立即擴大了企業的利潤數值。

在可預見的未來，以企業倫理為營運準則的日本企業，將會逐步落實此一「分數哲學」的經營法則，讓員工感受到「安全」的企業，才能讓消費者感到「安心」。換言之，唯有改變企業倫理思維的企業，方能在未來市場創造利潤，在未來社會找到定位。