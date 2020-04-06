新冠肺炎衝擊 精品業急凍

【文／胡林 圖片提供／東方IC、Gettyimages】

在新冠肺炎疫情下全球零售業急凍，尤其是封城帶來的供應鏈中斷危機，讓Nike和UA受到衝擊，即使金光閃閃的精品產業也難逃影響。而線上零售業看似迎來一波高潮，但卻隱含斷貨疑慮。如何度過零售寒冬，供應鏈在地化是否會是解藥？

新冠肺炎(Coronavirus Disease 2019, COVID-19)疫情蔓延正在重創零售業，民眾不敢外出消費導致銷售下降；工廠關閉遲未能復工造成供應鏈中斷；向中國工廠採購原料的服飾、玩具等業者面臨出貨延遲，Nike和Under Armour等運動服飾品牌均受到波及。

儘管存在貿易戰、新冠肺炎疫情和美國總統大選等不確定性因素，全美零售聯盟(National Retail Federation, NRF)仍維持對今年零售額將成長3.5％∼4.1％，金額增至3.9兆美元的預測。然而，「新冠肺炎疫情」議題已出現在數十家企業的財報法說會上，甚至迫使一些公司調降財測。另外，根據美國Amenity Analytics公司的研究，新冠肺炎疫情對零售業構成非常大威脅，在短短2周內，COVID-19就在19個不同的零售商電話會議上，被提及了160次。

這股憂心也燒到其他地方，加拿大高檔服裝品牌Goose擔心中國遊客的客流量和銷售量下降，在中國設有門市的Nike和Under Armour等運動服品牌也提到了這種影響，而旗下擁有Kate Spade和Coach等品牌的Tapestry則承認，病毒爆發將對本年度的銷售產生高達2.5億美元負面影響。

運輸船閒置 玩具也卡關

《採購雜誌》(Sourcing Journal)的創辦人兼總裁赫茲曼(Edward Hertzman)表示：「零售商將很難採購商品，批發商將很難履行物流作業的義務。」他指出，即使不是直接從中國採購原料的品牌也會受影響，因為其供應商可能依賴中國公司。赫茲曼坦言：「實際情況是，即使是在孟加拉或越南，很多公司仍依賴中國的布料或中國的裝飾品。零售商的供應鏈也將因港口交貨延遲而中斷。」

的確，疫情對零售業的供應鏈已造成明顯的破壞，全球策略顧問與專業顧問公司柏克萊研究集團(Berkeley Research Group)的報告指出，在中國，疫情使得工廠關閉、工人無法上班，同時阻礙了旅行、商品的生產和運輸。法國海運顧問機構Alphaliner強調到2月下旬，疫情已經使大約9％的貨櫃運輸船隊閒置。

對玩具零售的影響尤其明顯，中國占進口量的80％以上。以柯特尼(Emile Courtney)為首的標準普爾全球(S＆P Global)分析師在2月表示，疫情對美泰兒(Mattel)和孩之寶(Hasbro)等業者的第2季及以後的衝擊存在「很大不確定性」，可能會面臨供應鏈中斷。孩之寶在2月11日發佈的財報中，將新冠肺炎疫情加進投資人的風險因素清單，同時還提到了產品生產或運輸的延遲或短缺、成本增加或收入延遲的可能性。

穆迪(Moody's)分析師在2月的報告中說，服裝供應鏈可能很脆弱，而且疫情在中國的傳播加劇。他們強調：「疫情惡化可能會嚴重破壞全球服裝供應鏈，從而損害那些強烈依賴中國採購的公司，無論是直接還是間接。」

中美貿易戰 採購在地化

全球研究和顧問業者Coresight Research公司的主管德里斯可(Marie Driscoll)則表示，還好經銷商在美中貿易戰後或多或少將供應鏈多元化，否則情況可能會更糟。德里斯可說：「許多公司都在某種程度上實施在地化採購，這是一條更近的供應鏈。如果2年前發生這種情況（疫情），衝擊將更加劇烈。」

精品市場對這場疫情的因應方式與世界其他國家非常相似－關店與撤回。最常見的措施就是退出各種時裝周，許多設計師退出了巴黎時裝周(Fashion Week de Paris)，包括卡爾文．羅(Calvin Luo)、馬瑪莎(Masha Ma)和王汁(Uma Wang)。此外，路易威登(LVMH)取消了2020年LVMH青年時裝設計師獎的接待會。亞曼尼(Giorgio Armani)取消了其在米蘭的現場表演，為公司史上頭一遭；上海與首爾的時裝周也都取消。

根據Coresight Research的報告，包括博柏利(Burberry)、Tapestry、Capri和LVMH在內的許多精品品牌，因為疫情而關閉部分中國門市，報告並指出由於中國消費者已經成為世界首屈一指的精品消費國，新冠肺炎疫情對精品品牌和零售商造成威脅。

確實，精品市場在很大程度上依靠中國購物者來推動其前進。根據美國管理資訊公司貝恩策略顧問(Bain＆Company)的報告，2019年，精品在中國的銷售額連續第2年增長20％。此外，中國購物者的精品消費額占全球市場的33％。時尚業律師兼Phillips Nizer法律事務所合夥人的貝爾(Alan Behr)說：「精品零售主要仍講究個人體驗。因此，如果你的客戶擔心與人接觸，則你的業務將面臨新的意外挑戰。」

疫情也迫使消費者避開實體店面。Coresight Research指出，很多人不願意聚集在擁擠的公共場所，這正在傷害實體零售商（尤其是購物商場）的客流量。根據Coresight Research調查，超過25％的美國受訪者說，至少在某種程度上會避開公共場所；58％受訪者表示，在疫情惡化下計劃這麼做；逾40％受訪者說，他們「避免或儘量不到商場/購物中心」，而逾30％表示不去商店。此項調查並指出，在疫情惡化時，受訪民眾最想避開的活動是逛商場與購物中心，其次是搭乘公共運輸、國際旅行。至於其他購物模式，例如：生鮮食品雜貨店購物，受影響程度較小，但仍有逾半數希望避開零售商店或減少去零售商店。

線上受惠 難逃缺貨隱憂

不僅是傳統的零售商店，設置在各大機場的免稅店銷售也受到打擊，尤其是在亞太地區。英國數據分析和諮詢公司全球數據(GlobalData)之前預測，今年亞太地區的免稅店銷售額將達到434億美元，但隨著疫情肆虐，已經將預測下調19.1％，降至352億美元。

貝爾也警告消費者儘量少出門，疫情的發燒已使運動賽事和演唱會的銷售下滑，而與度假相關的露營裝備和紀念品銷售，也隨著人們減少旅行而萎縮。貝爾說：「疫情問題已遍及整個供應、銷售和消費鏈。贏家可能是線上零售商和服務供應商。」確實，誠如貝爾所說，隨著購物者避開實體零售，數位銷售正在上升。線上生鮮食品商店Farmstead的共同創辦人兼執行長艾倫庫馬南(Pradeep Elankumaran)：「這段期間的交貨量比往常成長30％以上，很可能是擔心疫情，因為越來越多的人在家工作並且避開人群。」

《改造零售業：後數位世界的銷售未來》(Reengineering Retail: The Future of Selling in a Post-Digital World)一書的作者史蒂芬斯(Doug Stephens)說：「這種新興的流行病就像是在已經爆炸的零售業中添加噴射燃料，Amazon和少數幾家業者將是最大受惠者。」但線上零售商也很難毫髮無傷，仍無法避免許多零售商面臨的供應問題，例如：缺貨，由此可知零售業不論線上線下都將遭受新冠肺炎衝擊，如何贏來復甦，將是今年必須克服的難關。