遠距醫療「疫」展長才

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、東方IC】

科技，正在改變你我就醫的方式！隨著新冠肺炎(Coronavirus Disease 2019, COVID-19)在全球蔓延，各國防疫作戰如火如荼之際，發展已久的智慧醫療產業，再度成為世人關心的焦點，其中遠距醫療帶來的距離，能否成為預防疫情的一道良方呢？

在新冠肺炎疫情肆虐的當下，智慧醫療成為當紅炸子雞，智慧醫療產業可分為五大領域：遠距醫療(Telemedicine)；人工智慧(Artificial Intelligence, AI)；機器人學(Robotics)；物聯網與穿戴式裝置(IoT and Wearables)及區塊鏈(Blockchain)。其中，最為最受關注的當屬遠距醫療產業。

美國凱薩醫療機構(Permanente Medical Group)的傳染病專家Stephen Parodi博士表示：「使用遠距醫療對於控制這種大流行，至關重要。」美國《時代》雜誌(TIME)更大膽預測，隨著新型冠狀病毒爆發，最終將使遠距醫療成為美國醫療行為的主流。

美國市占拚半 中印緊追

遠距醫療可以承擔複雜的醫療的行為，得歸功於全球電信網路技術的發展以及資訊科技與醫療產業的持續整合，遠距醫療不但可減少護理成本、增加照護的接觸管道，也提供病患更多的醫療選擇。

市場研調機構Global Market Insights在2019年發佈的研究報告指出，遠距醫療市場預計將從383億美元，成長到2025年的1,305億美元，平均年複合成長率(Compound annual growth rate, CAGR)估達19.2％，速度明顯快於10年前發佈的分析報告。其中，美國市占最高，估計在2025年可到達近半市占，而中國、印度的成長速度則緊追在後。

遠距醫療蓬勃發展除了技術的進步與改良，民眾接受度日漸提高也產生推波助瀾的效果。根據美國退休人員協會(American Association of Retired Persons, AARP)報告，65歲以上成年人中，有87％傾向留在家中，這項另類的宅經濟，也間接說明了遠距醫療的潛力巨大。根據《商業內幕》(Business Insider)調查資料顯示，美國成年人對遠距醫療接受度超高，就連65歲以上的銀髮族，也有超過一半願意嘗試。

醫師隔離 虛擬分身出診

新冠肺炎的爆發，也加速了遠距醫療的發展。2020年3月13日，美國總統川普(Donald Trump)宣佈美國進入緊急狀態，並將投入500億美元防疫，可望推動遠距醫療發展。《紐約時報》(The New York Times)分析，患者透過使用電話或電腦，可以在遠端獲得要進一步看診或接受治療的指導，無須出現在急診室或者醫師的辦公室，尤其具有高風險的患者，可以選擇以虛擬問診的方式，避免潛在的感染。紐約大學(New York University)也鼓勵旗下因旅行而需自我隔離的醫師，可以利用視訊看病，同時指導患者如何進行虛擬就診。

美國科技雜誌《連線》(Wired)表示，遠距醫療有助於維護珍貴的醫療資源、大大減輕此刻十分沉重的醫療負擔。為了讓「過度擔心」和症狀輕微的民眾遠離醫院，許多醫療系統建議病患使用遠距醫療入口網站，醫師透過е-mail、簡訊或視訊問診，讓人們留在家中也能獲得專業人士的合理醫療建議。當然，遠距醫療不只有將醫師與病人串起來、透過視訊問診這麼簡單，背後需要其他技術支撐，例如：AI。以數位醫療公司－薩特健康醫療中心(Sutter Health)為例，它使用一款名為Ada、內建AI聊天機器人(Chatbot)的APP，向病人詢問一系列問題，以便導向正確的醫療資源，幫助他們更快且更安全的觸及到需要幫助的病患。

VR參戰 虛擬問診更真實

位於美國的跨國遠距醫療公司Teladoc Health可以說是2020年在遠距醫療產業最具潛力的一員，甚至在新冠肺炎疫情期間迎來井噴期，單周就診量在短短一周內就成長達5成，而且還在持續攀升。Teladoc Health號稱是全球第一家上市的遠距醫療服務公司，在175國提供服務，支援40種以上語言，在2018年已經完成410萬次虛擬診療，並且在數據分析和消費者情報公司JD Power舉辦的2019年美國遠距醫療滿意度研究中拿下冠軍。值得注意的是，Teladoc Health在2020年3月上旬，於短短一周內就完成了10萬位患者虛擬診療，在這半個月的使用者中，甚至有一半的用戶是初次使用，顯示虛擬診療的需求快速增加。同時，藉由觀察Teladoc Health的股價，也能直接反映市場看法，2月下旬，Teladoc Health的股價開始飆升，即使面臨3月以來美股3大指數慘跌，面臨絕無僅有的多次「熔斷」(Circuit Breaker)，道瓊工業指數截至3月13日跌幅達近13％，但是Teladoc Health不但挺住，更逆勢上漲逾2％。

因為疫情受惠的遠距醫療業者，並非只有Teladoc Health，總部在美國的MDLive也是其中一員。MDLive身為遠距醫療供應商，系統載具全面化，使用者可以利用手機、平板或者電腦，24小時向虛擬醫生諮詢，以解決各種情況，包括醫藥、行為健康、皮膚病等，虛擬醫生看完診後，該項服務就會將處方箋送至離患者最近的藥局，大幅降低移動距離；除了較為「傳統」的視訊外，專注於虛擬實境(Virtual Reality, VR)的美國健康服務公司XRHealth則讓虛擬醫師更加真實，透過提供以色列頂尖醫療中心Sheba的VR頭盔，讓醫師可以從遠端監測新冠肺炎病患，同時也讓被隔離的患者能「在房間內旅行」。

免費問診 中國科技巨擘搶進

中國在遠距醫療這項新興行業也不缺席，電商巨頭京東集團的目光不只從線上跨到線下，甚至進軍醫療領域，旗下醫療保健公司京東健康(JD Health)聚焦於醫藥健康電商、互聯網醫療、健康服務及智慧解決方案等領域，其中自疫情爆發以來，互聯網醫療中的諮詢量暴增10倍，比預期達標時間早了5年。疫情肆虐期間，這些遠距醫療除了業績暴增外，更試圖透過強化企業公民的角色，來贏得政府與消費者的青睞。例如：京東健康與平安保險集團旗下的「平安好醫生」提供患者免費諮詢；電商龍頭阿里巴巴旗下「阿里健康」因應新冠肺炎疫情，為湖北居民開設線上診所，5天內有10萬名病患接受遠端諮詢；身為「BATJ」一員的騰訊也不落人後，旗下「微醫集團」(WeDoctor)APP動員2萬名醫師免費在線執業。北京數據顧問公司易觀(Analysys International)統計，中國線上醫療市場因此可望達到每年人民幣2,000億元，比疫情爆發前預估的人民幣1,580億元更高。

當然，遠距醫療仍有其局限性與挑戰存在，除了安全性、隱私性問題，各地設備、法規限制程度也影響未來發展，但在疫情的影響下，這將是下一個受關注，並等待尋求解決方案的重點。