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三願景 CPC業務要遍及亞洲

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／張寶誠】

日前接受媒體專訪時，筆者論及隨著企業走向國際化，CPC業務也將揮軍亞洲！未來營運將佈局國際化；提昇三級產業附加產值；提昇綠色生產力，來迎合綠色經濟等3大目標，並配合新南向政策，期許未來5年內，將業務推廣至亞洲地區。

智慧製造前導 揮軍亞洲

近年來，CPC積極提昇三級產業附加產值。筆者以餐飲服務業的國際化為例，說明CPC也標榜「客人進來，走出去國外展店」；亦即「人進店出」加值服務，這是非常大的目標，目前正在進行中。

此外，為了揮軍亞洲，CPC將以「智慧製造」掛帥，作為推動業務國際化的利基。其中，智慧製造涵蓋二大核心，一是智慧工廠；另一是智慧生產。

筆者強調，CPC推動智慧生產，將鎖定推動「5＋2產業創新計畫」所需的智慧機械，且智慧機械要變成產業用的產業機械，用以提昇產業智慧製造能力，目前鎖定加工、組裝及裝配產線，進行改質，先做示範效果。

CPC的智慧生產，也結合人工智慧(AI)計畫，目前配合廠商，北部鎖定電子及食品加工業；中部則為金屬加工與組裝業；南部的食品加工及智慧農業或農場，加以推動，以期擴大廠商智慧生產效果。

建置智慧工廠全面考量

至於智慧工廠，筆者認為廠商要新蓋智慧工廠很容易，但舊廠變成智慧工廠就非常困難，像「穿著衣服改衣服」一樣有其難度。舉例來說，日本某家企業的新廠，展示智慧工廠，社長、會長都共同出席，展現非常高規格接待，但參訪企業詢問舊廠要如何達到工業4.0智慧化?他們坦承是很難改的。

係因新機器設備都已內建感測器，要感測與連結都沒有問題，但舊機器因為沒有感測器，要外掛或安裝智慧機上盒，進行感測連結才能達到智慧化。若經濟不景氣，在舊機器還能用的前提下，要換掉可惜，所以，可用外接智慧機上盒因應。換言之，廠商要新蓋智慧工廠，除了有資本外，還要有產業未來性的誘因及足夠的人才。

尤其，廠商的市場性、獲利或附加價值不高時，若投資智慧工廠金額太大，投資報酬率(ROI)低，資金回收不易。亦即，除了廠商很有資源或銀彈，可蓋智慧工廠；否則，業者會撐不下去，搞不好，ROI金額還比利息差。

萬一碰上經濟不景氣，企業的產量及獲利都沒有增加，所賺的錢不夠支應智慧工廠投資成本，反而會讓企業經營陷入困境。例如：中國提出「中國製造2025」，有些業者開始暢談智慧工廠，就買設備、蓋智慧工廠，最後幾乎都掛掉，因為企業一時投資太大，最後回收不了當初投資金額。

至於智慧生產，是從內部開始的變革，實務上是可以做的，尤其未來民生必需品部分，可凸顯智慧生產的功效。（本文作者為中國生產力中心總經理）

洞見觀點不漏接，趨勢商機一把抓，請連結張寶誠總經理FB

【完整內容請見《能力雜誌》2020年3月號，非經同意不得轉載、刊登】

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