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Sony、鴻海也賣車了！「4輪手機」移動大未來

聯合新聞網 / 能力雜誌

【文／劉容皿　圖片提供／達志影像、Gettyimages】

要知道2020年為什麼是電動車邁向消費主流的一年，不妨看看今年在拉斯維加斯舉行的消費電子展(Consumer Electronics Show, CES)。其實往年的CES不乏有汽車業者參展，但今年最大不同之處，就在於這些業者完全以「電動」為訴求，且頗有反客為主之勢，儼然將CES轉換成以科技包裝的汽車展。

危機感逼出電動車款

大大小小的汽車製造商莫不藉此場合，展示最新的電動車款，傳統汽車大廠像是：福特(Ford)的野馬車系(Mustang)即將在今年下半年讓Mach-E上市；日產(Nissan)則擁有充電1次就可跑480公里的跨界概念車Ariya；飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler, FCA)推出首款混合動力的新Wrangler，這是為2022年的Jeep車系全面電動化的先驅產品；賓士(Mercedes-Benz)發表EQC 400 4Matic和Vision EQS車款。而來自中國的純電動汽車製造商拜騰(Byton)推出M-Byte，配有環繞式的48吋觸控儀表板，不僅設計直覺操作，行駛時還能使用雲端功能和聲控服務，著重數位化實力更甚於馬力。寶馬(BMW)則和已歸入三星電子(Samsung Electronics)旗下的哈曼國際(Harman)合作，推出全球首款5G遠程資訊系統，透過高速的5G網路，讓駕駛人能即時掌握路況和死角，將於2021年量產的iNEXT車款就會實際採用此系統。

《金融時報》(Financial Times)認為，今年的CES充分展現了汽車業的「定位危機感」。最極端的例子要數豐田汽車(Toyota)，這次抓住「行動力」(Mobility)的概念，所呈現的不是車，而是一個預定於2021年動工的智慧城。在這個實驗性質的社區裡，落實個人交通成為無差異的公共化運輸的願景：在城中來往的車輛，只有公共的電動自駕車。

SONY則是另一個極端的例子，這次展出的最大重點不是什麼消費電子新產品，而是一輛名為Vision-S的概念車，堪稱CES的最大亮點。不過，SONY強調無意推出新車，而是要展現SONY前瞻技術和可能性。這款概念車的內外共裝有33個SONY的感測器，配備身歷其境的資訊和娛樂系統。《金融時報》指出，SONY所傳達的一個重大訊息是：「電動車的未來不再只是靠4輪跑動的一堆金屬而已，而是由智能和數位體驗所構成其靈魂的新機器。」

汽車製造商攻占消費電子產品訴求的CES版圖，消費電子科技業者也從中找到新的存在感。就在CES閉幕後不久，鴻海(FOXCONN)宣佈和FCA簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於純電動車的設計、零組件及供應鏈管理。台達電(DELTA)緊接在後，也宣佈與全球最大傳動系統供應商英國吉凱恩汽車(GKN Automotive)聯手，開發新一代三合一eDrive電力驅動系統。

「4輪手機」的消費風向

SONY、鴻海、台達電等消費性電子產品生產商紛紛投入電動車市場，顯然已敏銳意識到消費者的品味即將變化，預見了消費者自己或許都尚未察覺的風向。出版知名中古車鑑價指南《凱利藍皮書》(Kelley Blue Book)的發行人布勞爾(Karl Brauer)認為，從各個層面來講，這樣的投資不無道理，「汽車越來越像4輪手機。」

2015年，電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在接受《德國商報》(Handelsblatt)採訪時曾表示，比起手機或是智慧手錶，生產汽車是非常複雜的工程，「你無法直接去找像富士康這樣的供應商，然後告訴他們說：幫我生產一輛車。」如今鴻海與FCA合作，雖表明不會投入整車製造，但不久即可證明，馬斯克此言差矣。

其實，電子業者和電動車之間有很多的神似之處。電動車的關鍵組件，就像遊戲機或手機一樣，是可以利用模組化來組裝的。電動車採用鋰電池供電，行動產品不也一樣？電動車的馬達，也正是台達電積極開發的一環。動力總成(Powertrain)的構造也比內燃機簡單多了。

SONY和鴻海或許漸漸明白，自己在電動車領域具備本來就有的優勢，也預見其中無窮的商機，而汽車走向電子化的路線，更加大這股趨勢。舉例來說，SONY的電動概念車Vision-S就設法讓用戶的手機和車無縫融合。Vision-S可以用APP開啟車門。而當使用者一面觀看手機上的影片一面接近車門時，影像內容還會自動轉移到車中全景式儀表板的長螢幕上，車內每個座椅頭枕內裝設了音響，更強力展示出SONY在影音領域的強項。

顧問公司AlixPartners董事總經理韋克菲爾德(Mark Wakefield)指出，傳統的自動門是機械式的：拉動門把手，帶動電纜，進而打開閂鎖。然而，改用智慧手機進行的開門程序，是以電動制動器代替電纜。此外，傳統汽車從方向盤到煞車所使用的「線控驅動」系統，也可望逐漸改用其他電子系統。

而SONY的Vision-S在汽車內外具有33個感測器，包括12個鏡頭，以及用於測距的裝置，包括超音波裝置、雷達和雷射雷達(Light Detection and Ranging, LiDAR)、制動器、螢幕、感測器，這些內容加在一起的電力需求可想而知非常龐大。韋克菲爾德表示，電動汽車比傳統汽車的低壓啟動電池更適合搭配這些功能。

雖然SONY強調無意量產Vision-S，但SONY認真實現這款符合道路法規、也可上路的概念車，不禁讓人產生諸多聯想。可以想見的是，不出幾年，在汽車這塊移動市場上，除了傳統車廠、電動車廠以外，還留下了更多消費電子業者投身戰局的空間。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年3月號，非經同意不得轉載、刊登】

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