2020日本社會新鮮人嚮往企業大調查

【文／李世暉 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

無論是奧運在東京二度舉辦，還是未來社會型態（社會5.0）的落實，對絕大多數的日本人而言，2020年都將是一個變動激烈但充滿機會的年度。但是，越是變動激烈的時代，日本的就業市場越傾向尋求安定。舉例來說，日本大型人力招募暨綜合媒體公司的邁那比(Mynavi)，調查2020年度的日本大學畢業生時發現，學生選擇企業時的第一考量，已從「實現自我」轉為「追求安定」。

比照過去做的調查後可以發現，日本大學生求職時的考量，長期以來的排序是「實現自我」、「安定」、「薪資」以及「企業潛力」。但自2015年開始，「追求安定」的考量呈現上揚趨勢，並於2020年爬升至日本大學生求職時的第一考量。此一轉變的背景與原因，主要是在全球經貿秩序的變動（例如：美中貿易衝突）、科技的快速進展（例如：AI與大數據）、勞動環境的改變（例如：外籍勞動者的引進與勞動方式的改革）下，直接影響了日本求職者的心理狀態，並在劇烈變化中凸顯「安定」的重要性。

值得注意的是，今年日本的求職者所追求的安定，包括薪資福利、差勤休假、職場環境等制度面上的安定之外，也重視企業如何因應未來科技的成長潛力。這也讓當今的日本大學生在求職時，除了考量傳統的大型企業之外，也不排除在具成長潛力的新興企業裡工作。即便如此，大型企業，特別是早已跨足新興科技的大型企業，依舊是目前日本大學應屆畢業生的最愛。

平成時代 商社重工門檻高

若對照全球經濟發展，以及日本企業的經營環境，不難發現日本求職者對大型企業的嚮往，亦出現一些顯著的變化。當然，文科畢業或理科畢業的日本大學應屆畢業生，優先選擇的企業也會有極大的不同。以平成的31年間為例（1989∼2019年），日本的大學文科畢業生嚮往進入的大型企業，1990年代是以5大商社（三菱、三井、伊藤忠、住友、丸紅）、通訊公司(NTT)為主；2000年之後則以銀行業（瑞穗、三菱東京UFJ、三井住友）為主；2010年之後，航空運輸(JAL、ANA)、旅遊(JTB)與廣告代理公司（電通、博報堂），成為文科畢業生求職時的人氣企業。

而日本的大學理科畢業生嚮往進入的大型企業，在2008年全球金融風暴之前，是以電子電機業(SONY、NEC、Panasonic)、汽車業(Toyota、Honda)、重工業（日立製作所、三菱重工）為主；2009年之後，食品（明治、味之素、可果美）、鐵路運輸（JR東日本）成為理科畢業生求職時的人氣企業。少數企業如資生堂(Shiseido)，則是同時受到文科與理科畢業生的喜愛。

搶破頭的菁英會社

整理邁那比的求職者人氣企業的年度調查後，可以發現平成年間最受日本大學文科畢業生青睞的企業，也是獲得第一名次數最多的企業，依序是旅遊業的JTB（獲20次第1名）、通訊業的NTT（獲5次第1名）、航空運輸的ANA（獲4次第1名）。而平成年間最受日本大學理科畢業生青睞的企業，也是獲得第一名次數最多的企業，依序是電子電機業的SONY（獲14次第1名）、汽車業的Toyota（獲6次第1名），以及同樣是電子電機業的NEC（獲5次第1名）。

另一方面，人氣較高的日本企業，通常相對比較難進入。《東洋經濟》參考各企業採用的應屆大學生資料，依據其畢業學校的入學難度（日本稱之為「偏差值」），算出日本企業的「就業難度」。在最新的統計資料中，強調菁英的5大商社，在就業難度前10名中占了4名。而三菱集團的三菱商事、三菱物產、三菱地所，更是高居前3名。以三菱商事為例，依據該公司最新的聘用資料，新聘員工中有6成為入學難度極高的名校。包括慶應大學畢業生39人；早稻田大學畢業生27人；東京大學畢業生24人；京都大學畢業生13人以及一橋大學畢業生9人。

此外，日本出版業的就業也屬於高難度。在前一次調查中，日本國內就業難度最高的企業，就是出版業的集英社。而另一家大型出版企業「講談社」，則是位居就業難度的第3名。在最新的調查中，雖然集英社與講談社分別滑落至第11名與第13名，但依舊是最難進入的企業之一（或者應該說是具有名校迷思的企業）。

若分析就業難度排行的各家企業資料，可以發現，電通、博報堂等廣告代理業的難度最高，其次是電視台等影視媒體產業，接下來分別是以資源物產有關的石油礦業，例如：三菱、伊藤忠等商社；與日本經濟新聞、讀賣新聞等報紙媒體，以及集英社、講談社、小學館等出版業。至於日本就業難度最低的業種，前3名依序是外食產業、海陸運輸產業與超市量販產業等。

職場預備軍的3傾向

上述的統計資料顯示，對2020年即將畢業的日本應屆大學生而言，即便經濟景氣環境變動劇烈，大型企業依舊是日本職場新鮮人的最愛。但是，有幾個有趣的變化值得關注。

第一，選擇產業類別的人逐漸增加。這表示，原本以企業為選項的日本求職者開始重視趨勢變化，傾向選擇有潛力的產業類別工作。例如：面對未來社會，擁有龐大數據資料的傳媒出版業，被認為是一個極有潛力的業種。因此，無論是電視台、報紙還是出版業，都是在新鮮人族群裡具有人氣的產業。

第二，文科畢業生傾向選擇符合個人興趣喜好的企業。例如：以數位遊戲商品知名的科樂美(Konami)，從前次調查的62名，大幅躍升至本次調查的第8名。這是因為科樂美近年積極發展運動健身部門，其營收已占整體企業集團的3成。此一發展，讓許多平時喜歡運動、關注健康的社會新鮮人選擇科樂美企業。

第三，理科畢業生傾向選擇與日常生活有關的企業。例如：在最新的前10名理科畢業生人氣企業中，有6家企業屬於生活飲食用品企業，分別是第2名的味之素(Ajinomoto)；第3名的明治(Meiji)；第4名的可果美(Kagome)；第7名的三得利(Suntory)；第8名的朝日啤酒(ASAHI Beer)；第9名的森永乳業(Morinaga)。

然而，備受日本求職者青睞的大型企業，選擇人才的基準在近年又出現何種趨勢變化？日本東京大學與三菱總合研究所的團隊，從求職網站上取得2萬家企業的招募員工基準進行分析時發現，日本大企業重視的員工特質是具現實性的「自主能力」，即自行對應變化的能力與自行解決課題的能力。主要是因為大企業的規模龐大、業務多元，需要自主與及時應變的人才；而日本中小企業重視的是個人「精神特質」，即挑戰的精神與認真的態度。主要原因是中小企業規模較小、業務單純，需要遵守規律、工作認真，以及對於單一技術專精的員工。

中小企業的學用落差

值得注意的是，當多數日本應屆大學畢業生都嚮往進入大型企業之際，日本大企業所揭示的員工招募基準，就會直接影響日本大學教育規劃的方向，以及大學生學習的方向。然而，這樣的發展，反而忽視了中小企業的人才需求。在日本，中小企業每年吸納了6成以上的求職者，但日本的大學教育與社會氛圍卻未能理解其人才需求。在邁入2020年代的新社會發展趨勢下，如何有效調整此一學用與供需之間的落差，將會直接影響日本企業與產業的競爭力。