AI隱身幕後 媒體娛樂業雙贏或雙輸？

【文／胡林 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

德國線上統計網站Statista指出，在2025年以前，全球AI軟體市場預計將由2018年的95億美元成長至1,186億美元，7年內成長超過12倍，凸顯AI的快速成長與普及程度，同時AI在媒體與娛樂產業，扮演日益吃重的角色。另外，PwC提出的「全球娛樂及媒體展望報告」(Global Entertainment & Media Outlook)指出，美國的娛樂和媒體業規模預計在2021年前達到7,590億美元，年複合成長率為3.6％。從過去的《魔鬼終結者》(The Terminator)系列、《機械公敵》( I, Robot)、《復仇者聯盟2：奧創紀元》(Avenger: Age of Ultron)到《西方極樂園》(Westworld)，這些探討AI的科幻電影或影集大受歡迎，可以得知AI早已在娛樂業占有一席之地。如今，AI更進一步應用於電影創作。

在媒體和娛樂業，AI正逐漸改變觀眾對電視節目、電影、運動視訊的體驗方式。媒體專業人士已意識到，AI能將重複性工作加以自動化，進而提高生產力，透過以AI為主的自動化，可以幫助內容創作者和演員把更多時間與精力花在製作更加引人入勝的內容。AI對媒體與娛樂的影響可應用於以下4方向：

1. 10倍行銷與廣告

在媒體與娛樂業，AI將用於設計、電影宣傳以及廣告等行銷，而智慧演算法將能夠提供最佳的行銷和廣告解決方案。在AI的協助下，透過預測分析使所有行銷流程加快好幾倍。例如：以AI為主的繪圖工具「魯班」(Luban)由阿里巴巴自主研發，能使行銷流程加快10倍以上，同時創造視覺設計的速度比人類快上數百倍，每秒鐘可以生產8,000個廣告橫幅，在越來越龐大的雙11購物狂潮中發揮極大效能。

除了靜態影像，AI對於動態影音的協助也不遑多讓。IBM利用AI製做了恐怖電影《魔詭》(Morgan)預告片，為了透過預告片來呈現電影的精彩片段，研究團隊餵給超級電腦「華生」(Watson)100部經典恐怖電影的預告片，以了解需整合的音效、場景和情感。這位「AI剪接師」檢視了音樂、某些場景中的情緒（由人的臉部表情、色調等得知），以及電影預告片中場景的傳統順序和組成，在短短24小時內製作出這部6分鐘預告片。相較之下，即使是透過專業團隊剪輯，依舊需要耗費10至30天時間，大幅節省了人力與時間的成本。由此可知，AI驅動的行銷平台可以處理受眾群體定位、形成活動策略，並且建立有效的客戶解決方案。

2. 用戶體驗個人化

在講究用戶體驗的今日，用戶體驗個人化是非常重要的業務，換言之，娛樂供應商會根據用戶活動和網站行為所獲得的數據，運用AI應用程式提供個人化內容。網飛(Netflix)最重要的商業模式之一是預測用戶的偏好與潛在選擇，這要歸功於機器學習(Machine Learning)的深度學習演算法，協助找出用戶的選擇及偏好，然後提供內容建議。除此之外，位於美國的IRIS. TV也是如此，其主要根據過去的搜尋與觀看紀錄，協助找到用戶偏好及配對合適內容，同步改善用戶與數位內容的互動。AI先進的分析功能可以直接影響產品或服務的行銷策略，同時幫助確認用戶最能接受的內容，進而有助於確定哪種類型的內容可以提高公司的獲利。因此，AI能依據客戶的體驗來確認和建立商業計畫，進而帶動營收。

除此之外，PwC報告表示，「虛擬實境」(Virtual Reality, VR)預計將成為娛樂和媒體領域成長最快的一環，評估3年內美國VR內容營收將增至 50億美元。AI的導入則有錦上添花的效果，可以協助製作AR / VR互動式內容，媒體製作公司只要透過一副眼鏡就能呈現令人嘆為觀止的場景，提昇用戶體驗。AI打造真人秀、美食節目和現場活動的VR內容絕對會吸引用戶注意。值得一提的是，觀看具有真實效果的電影和運動比賽不再只是夢想，而是逐漸在發生的現在進行式。

3. 即時串流找出喜好

線上影音平台已經充斥現代人的生活，取得內容的管道非常多，可以取得的內容更多，但對於訂閱多個頻道的觀眾來說，還有一個大難題，就是「要看什麼」節目。好消息是隨著深度學習以及認知AI的開發，可以從上下文的線索與對話中學習，協助觀眾找出想要觀看的內容。例如：今天想放鬆一點消磨時光，但卻沒有特別限定影片類別，只要輸入關鍵字「有趣的電影」，此時感知機器人將會重新造訪許多各式各樣被歸類為有趣的電影，從輕度幽默到開懷大笑、從鬧劇和浪漫喜劇到微妙的黑色喜劇和政治諷刺劇，這時候就可以仔細閱讀這些廣泛的選擇，並確定當下最適合的內容。AI驅動的解決方案還能協助智慧資料串流傳遞即時數據，有助於即時客製化與傳輸內容，透過目標式廣告的插入也可協助改善消費者體驗與提昇廣告銷售。

串流影音在所有流通的資料中占有相當大的比重，預計到了2022年，視訊將占所有網際網路流量的82％，其中，AI提供有效方法編碼、配送和組織資料，有望在串流產業扮演重要角色。

4. 粉絲版聊天機器人

聊天機器人(ChatBot)不僅可以用於客服，現在更可用於媒體和娛樂。聊天機器人提供媒體和娛樂產業各種價值，幫忙改善娛樂體驗、使企業及其觀眾進行更廣泛交流，以及輕鬆的瀏覽。

聊天機器人還可以應用於書籍、電影、藝術家和電視節目的促銷活動。事實上，聊天機器人在媒體與娛樂業的潛力非常巨大。例如：聊天機器人可以使用戶與自己喜歡的角色或名人交談。這種經驗將強化粉絲與角色或電影明星之間的聯繫，並增加參與度，如同優秀的圖書館員一樣，不僅可以幫忙找到書籍，更可以增加黏著度。

根據《商業內幕》(Business Insider)預測，在2020年就約有80％的企業會使用聊天機器人，而媒體和娛樂業的聊天機器人能了解用戶的行為，並據此發送新聞、天氣警報，以及為電影、節目和活動更新提供建議。

毫無疑問，AI在改善娛樂業的流程與效率扮演要角。根據研究，到2025年，媒體和娛樂業在AI的支出，將從2019年的3.29億美元增加到18.6億美元。將AI整合進入媒體領域或其他商業中，已不再是一個挑戰，業者需要的只是僱用AI分析人員。