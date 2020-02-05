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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

破壞式創新 提昇競爭力

2020-02-05 09:48能力雜誌

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【文／張寶誠】

日前接受《經濟日報》專訪，論及2020年企業經營的心法。筆者認為，企業永續經營要有兩大目標：第一，一定要獲利；第二，則是要有優質的企業文化。

永續經營兩目標

筆者因工作關係經常聽到企業要永續經營，所謂永續經營是N個百年概念，舉例來說，像是日本就有企業經營高達1,400年，在全球，企業經營100、200、500年的比比皆是。要達到這個目標，第一，一定要獲利；第二，卓越的企業，核心就是優質的企業文化，不能忘卻當時企業設立的宗旨。

企業一開始設立有個使命，接下來經營過程中一定要有非常明確經營理念，同時這也是未來5年、10年的成長驅動力，描述企業真正文化的核心後，再來領導公司團隊，照顧員工、客戶，注意環境與股東權益，關懷社會大眾，這才是真正的企業家。

所謂真正的企業家風範，筆者認為有3大點：第一，有專業的執著，不會被短暫的利益蒙蔽，像是過去有公司為了賺暴利而推出黑心的食品，是負面教材；第二，要有謙卑的胸懷，不要忘卻初衷；第三，更重要的是團隊運作，透過學習與成長，不斷的灌溉，讓員工持續學習，並給予團隊創新的環境、資源與氛圍。具有創新的能力，加上企業老闆為卓越的領導者，還有協力的團隊，才能支撐企業持續成長。

現在美中貿易戰持續開打，企業要避免受到影響，目標是努力提昇產品價值，但是第一步要做到破壞式創新，這需要比較長的時間。因此一開始只能降低成本。中國生產力中心曾輔導過的企業，透過我們的顧問與管理系統，能大幅降低成本，有的甚至成本可以降低高達30％∼40％，且不違反品質信賴保證，而是降低不必要的浪費。

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生產行銷重定位

舉例來說，像是呆人、呆料、多的原物料庫存、不必要的流程，這些都省下來，成本就大幅降低，製程重新簡化之後，合理化才做標準化，有了系統化機制之後，運作就能符合效率。最近看不少製造業、農業、服務業都面臨生產力的問題，且此關乎競爭力，最有效的就是進行破壞式創新，若能提昇生產力、競爭力也會提昇。筆者認為，這時候企業都要「歸零」，放掉過去，回過頭來審視整個必要的流程，再來慢慢往上整合，包含生產、行銷、營運、行政系統資源等，重新定位。

筆者認為，人才是決戰未來最重要的資產，有好的環境、更重要是能夠認同這個組織，因此老闆若有優秀的企業家風範，又能夠留才，隨著企業經營持續穩健，在適當時機一定要朝上市上櫃前進，用經營績效來推升股價，取得股民認同，且股價合理，不僅一來可以照顧員工，二來也可以做社會公益。引進人才、募得資金、回饋社會，企業永續經營就不怕斷層。（本文作者為中國生產力中心總經理）

洞見觀點不漏接，趨勢商機一把抓，請連結張寶誠總經理FB

【完整內容請見《能力雜誌》2020年2月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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