話題別走！台灣人追劇愛開2倍速

分享 facebook 【文／KKBOX】

亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX回顧2019年，整理出「2019年台灣娛樂產業趨勢報告」，觀察到消費者更知道自己要什麼、展現多元跨裝置使用傾向。用戶比起以往更自主掌控自己的「娛樂生活」。

南北聽歌習慣大不同

KKBOX從2019年全台各縣市聽歌時間數據分析，發現台灣南部地區（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）與北部（雙北、基隆）聽音樂大數據存在有趣的行為差異。

從聽歌高峰來看，南北聽歌時間較集中在「通勤、午間、睡前」時段，由於北部地區民眾普遍離通勤地點較遠而較早出門，聽歌高峰落在上班、上課前的8點半。而通勤的交通工具也是影響聽歌意願的關鍵因素，北部多選擇搭乘大眾運輸工具，可以比較從容的使用手機，聽歌量高於多半為自駕通勤上班與接送上課的南部用戶，另外也觀察到北部用戶較習慣於周間聽歌，周末時段南部用戶選擇聽音樂作為休閒娛樂比例更高。

在音樂趨勢上，硬體發展也是一大亮點，KKBOX從後台數據中發現已有超過20％的KKBOX用戶，會使用手機以外的物聯網裝置來聽歌跟有聲書，2018∼2019年透過智慧穿戴裝置使用KKBOX的比例成長超過1倍，智慧電視成長達1.2倍以上，Apple CarPlay與Android Auto等車用裝置更是成長最高，將近4倍。用戶越來越習慣在手機以外的裝置上聽歌，而在2018年開始陸續於台灣上市的「智慧音箱」，也成為KKBOX用戶黏著度最高的物聯網裝置，平均每日使用時間超過200分鐘，KKBOX導入物聯網結合AI語意辨識技術，不僅成為台灣支援最多物聯網裝置的娛樂生活品牌，也讓智慧音箱的使用者體驗越來越好。

追劇首選職場社會類

日本娛樂文化再受矚目！日劇、動漫觀看人次一年成長3倍。KKTV公佈2019年Q1∼Q3日劇、動漫熱播排行榜前20名，日劇由引起廣大上班族共鳴的《我要準時下班》榮登冠軍；討論網路霸凌議題的懸疑校園劇《3年A班∼從此刻起大家都是我的人質》拿下第3；橫跨2季的原創驚悚推理劇《輪到你了》則以新穎的人物設定、複雜懸疑的劇情受到歡迎，位居第4名。

KKTV也觀察到，觀眾不僅會追今年推出的新劇，過往推出的優質作品，持續都有很好的收視表現，像是由石原聰美主演的職人劇《Unnatural法醫女王》拿下第2名，國民老婆新垣結衣的代表作《月薪嬌妻》、《無法成為野獸的我們》也分別登上第8與第15名，受歡迎的熱度不減。

KKTV自2018年起領先全台影音串流平台，每季同步日本跟播7至11部當紅日劇，跟播數量居台灣串流影音平台之冠，觀看人次更是平均每季成長34％，1年成長幅度高達3倍。另外KKTV也持續引進最新熱門動漫作品，每季跟播20∼30部新番動漫，觀看人次占比也在2019年提昇至10％，較2018年同期成長3倍，顯示近年台灣人對於「日本娛樂文化」的關注與喜愛度大幅回升，日劇與動漫都大放異彩！

另外用戶最受歡迎的戲劇種類則由「職場社會」類型奪冠，占觀看總次數的29％，榮登用戶最愛劇種，一直都是長青樹的「浪漫愛情」類型劇則以26％穩坐最受歡迎劇種第2名。另外「懸疑推理」類型今年也大受用戶喜愛，占觀看總次數的16％，成為第3受歡迎的戲劇類型。

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搶話題讓夯劇也快轉

近幾年日劇正夯，透過影劇學習日文的人也越來越多。KKTV因應用戶需求，自2017年4月推出原文字幕，至今使用比例已從1.9％躍升到12％，成長幅度達175％。在2019年4月原文字幕功能推出屆滿2年時，KKTV再推出進階升級版「同步雙字幕」，新功能大受歡迎，推出3個月使用人數就已經超過使用單一原文字幕的人，統計至9月為止，使用同步雙字幕的人數已經是使用單一原文字幕的2.4倍。

另外，KKTV也統計出用戶最愛使用的「倍速播放」的倍速占比，使用占比最高的是2倍速，約占有使用該功能的人5成；第2是1.5倍速，大約有3成；1.25倍速則大約占2成。

而最常使用倍速播放的戲劇類型以職場社會最多，浪漫愛情、古裝史劇則分別為2、3名。還有一個有趣的發現，以往都認為集數較長或劇情節奏較慢的劇才會使用倍速播放，但KKTV發現，在使用倍速播放的劇中，居然有1成來自於當季熱播劇，像是去年初超夯的韓劇《天空之城》（Sky Castle），由於是當時熱門話題，又是一次全劇上架，再加上適逢年節假期，不少用戶為了跟上進度，用倍速播放功能搶在假期內趕快看完，形成「夯劇也快轉」的新趨勢。

此外，KKTV觀察用戶的觀影習慣，發現使用大螢幕投放的比例有顯著的增加。至2019年Q3為止，大螢幕投放比例較2018年同期成長了2倍，其中投放的高峰時段在周間以晚餐時間為主（晚上7點∼9點），而周末時則是幾乎整日都有人使用大螢幕投放（早上8點∼下午2點、晚上6點∼9點），與家庭生活作息不謀而合，顯示OTT平台的使用已不只局限於用戶個人的移動裝置，也漸漸進入了家族成員共同生活的空間，成為用戶享受家庭生活的娛樂產品。

快買慢滑的性別差異

KKBOX自2018年推出以販售娛樂周邊、偶像限定品項為主的策展型電商平台「KK選物」。有別於其他綜合性電商平台，定期策展主題式商品，不只吸引喜愛蒐集偶像周邊與可愛小物的女性族群，也藉由電影系列與質感3C商品受男性用戶喜愛，讓客群男女比接近1：1，而主要消費客群為稍微有經濟基礎的上班族，年齡介於25∼34歲間。

KK選物也首度公佈消費習慣及男女生用戶購買行為差異，整體來看，「午休時段」為第一個消費高峰，另一高峰則是下午5點下班後。兩性比較上，女生比較喜歡在通勤時拿起手機，把握時間購物，而男性則習慣在午休與夜間較充裕的時間打開手機慢慢瀏覽與下訂。另外從銷售統計來看，男性與女性在品項的選擇上也有差異，大數據顯示男性較偏好「高單價商品與3C」，女性則偏好「明星周邊與實用可愛小物」。

再以KK選物的購買數據來觀察，可看出「女生喜歡把握時間快快買、男生習慣找個時間慢慢滑」男女購物消費時間與喜好有著差異。

單人享受潮流漸起

在活動票務方面，2019年在台北小巨蛋銷售超過4成演出場次的KKTIX觀察2018∼2019年的票券使用狀況，發現電子票券發展已漸成熟，民眾接受程度逐年升高，更在2019年達到有史以來新高峰，逐漸取代「紙本郵寄取票、超商取票」，特別是在「大型運動賽事、音樂節演出」上最為明顯。

觀察過去一年KKTIX秒殺級的熱門場次銷售狀況，開賣當下系統可承受超過20萬人次以上同時湧入，1分鐘內可處理超過500萬次的購票操作，如進入售票頁面、點選欲購場次、張數、下訂、付款、完成購票等作業。

在秒殺場的活動場次中，KKTIX也從數據中發現，透過3大特點，有機會提昇自己的搶票成功率！3大特點分別是：使用「網站購票」成功機率大於「手機APP、便利超商」；「自動選位」比「人工選位」更快速完成訂單；「單張票」(45％)成功比例最高，其次是「2張票」(41％)、「4人票」(10％)。對於此現象，KKTIX認為，「單張票除了有系統劃位優勢外，從購票行為也發現在娛樂多元分眾時代，逐漸出現『自在經濟』的消費趨勢，越來越多人習慣且享受一個人去看自己喜歡的電影、演唱會或展覽，自由自在的選擇娛樂休閒。」