捷克祭免學費 衝刺工業創新

分享 facebook 【文／顏宏偉、明晰(Klára Netíková) 圖片提供／達志影像】

捷克，鄰近德國、波蘭，面積是台灣的2倍，對於這個地處歐洲的國家，首先躍入腦海的會是什麼影像呢？是矗立於翠綠山坡間、擁有高聳尖塔的中世紀城堡；還是滿身盔甲、持長槍騎馬的武士，馳騁在石舖面街道；或者是二次大戰期間被納粹德國統治的昏暗城市；近代歷史記載蘇聯坦克輾壓的自由與夢想城市─布拉格之春場景。以上這些印象可以說是正確，但也都不能代表全部。捷克在近代歷史中，擁有相當特殊的地位，地理上不屬於西歐國家，但政治上與東歐前蘇聯體系國家又略有不同，文化上融合許多不同民族與習俗，南來北往征戰騎士與東西交流商賈行旅，創立了獨特的捷克多元文化，也讓這個國家充滿了想像與文化的吸引力。

擁有1,050 萬人口的捷克，對於高等教育的投入和其他歐洲國家一樣。捷克最古老、規模最大的大學布拉格查理大學(Charles University in Prague)，就成立於1348年，由羅馬皇帝查理四世創立，是歐洲最古老的大學之一，也是整個中歐地區最早的大學。接近7個世紀的薰陶，可以看出捷克對於高等教育的重視，文化的多元性以及充滿中古歐洲風味的城市也是吸引國際學生前來就讀的主要原因，目前在捷克接受高等教育的外國學生已經超過4.3萬人。

免費大學教育吸引國際人才

全球教育研究機構Quacquarelli Symonds發佈的最佳留學城市排名中，布爾諾(Brno)與布拉格(Prague)在學生反饋部分名列前茅，分別是第6與第8名，顯示出捷克對於國際學生的友善程度。布拉格與布爾諾這2個城市分別有著悠久的歷史，城內的文化古蹟相對豐富，因此帶給學生的不單單是在校內的專業教育，更能讓年輕學子徜徉在文化歷史中，孕育對於知識的渴望與想像。

基本上捷克的公立教育系統都不需要付學費。根據統計，捷克擁有28所國立大學和34所私立大學，儘管多數學程是以捷克語授課，但為了迎合國際化，同時也有許多以英語、法語和德語授課的課程。跟其他歐洲國家相比，捷克的大學教育系統收費非常平實，以捷克語為教學語言的課程大致上是免費，不可諱言，對於非捷克語授課的學制來說，依舊有學費上的負擔，但為了推廣自家語言，公立高等教育的捷克語學程仍舊標榜著對所有外籍學生免費。

相較於收費低廉甚至免費的公立大學，捷克私立大學的學雜費依照不同課程與科系而有所差異，每學期大約是2萬∼10萬捷克「克朗」（約新台幣2.6萬∼13.2萬元）。捷克的教育系統分成3大階段，分別是小學、中學和大學。基礎教育囊括小學和中學，捷克孩童從7歲開始就學。第三階段的大學系統，又可以分為3∼4年的大學教育及2∼3年的碩士班課程，免收學雜費的政策還是有但書的，只要超過26歲就必須支付費用。

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帶動基礎工業動力

看似優渥的學習環境依舊有著隱憂，捷克的教育系統比其他國家相對靈活，大學教育學制預估是3∼4年，但隨著許多學生因為工作關係會延宕至5∼6年；研究所學制也可以延長至5年。雖然目前捷克大學畢業的社會新鮮人月薪約為1,100∼1,300美元（約新台幣3.3萬元∼3.9萬元），但相對彈性的課程安排與免費的教育體制，讓許多捷克學生不急著畢業，悠遊於校園內找尋自身興趣，雖然是一種優勢，但也消耗許多教育資源。

為何會如此重視高等教育，最主要的原因是高等教育與科技發展息息相關。因此科技發展也是評估一個國家高等教育投入程度的指標之一。根據經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit) 「科技準備程度」排名，捷克名列27名，位居東歐排名最前面國家。除此之外，基礎工業的發展也讓捷克成為全球發展和生產顯微鏡的超級大國。布爾諾可說是顯微鏡之城，設立於其中的Tescan Orsay、FEI和德隆儀器等企業就生產了全球近3分之1的顯微鏡。除此之外，捷克的軍事武器研究也有其歷史淵源，其中又以被動雷達的研發最受到矚目。研發支出預算占比更是位居世界前20名，甚至超過英國和加拿大，顯示政府對於研發的重視，連帶提昇高等教育的投入。根據統計，捷克至今已有5位諾貝爾獎得主，以人口數不到台灣一半的國家而言，其對於高等教育與研發的投入有相當顯著的成就。

總而言之，捷克是一個充滿中世紀歐洲文化魅力的國家，承襲了人類歷史上的必然與偶然，地理上因素造就許多文化上的衝擊與爭執，也因此吸收許多不同文化的內涵，尤其是對於高等教育的重視，展現出傳統與創新交雜而出的獨特魅力。（本文作者為駐捷克代表處科技組）