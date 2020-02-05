親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

AI智慧旅遊 深度探索征服祕境 任君自由配

2020-02-05 09:23能力雜誌

分享
【文／周尚勤　圖片提供／達志影像、Gettyimages】

一段旅行，從開始規劃到安排底定，需要花多少時間、怎樣規劃可以最省錢呢？針對這個問題，現今的答案，可能已經和10年前大不相同了！根據數位旅遊訂房平台Agoda最新調查，未來10年最受旅客期待的3大「新旅遊規範(New Travel Norms)」分別是：一站式旅行應用程式(APP)、免護照旅行，以及使用行動裝置報到。而這些優化的行為，全都與「創新科技」有密切關係。

人工智慧：更省時心體驗

「對旅行者而言，這是科技的黃金年代！因為技術的提昇，可以簡化人們搜尋、訂位、支付航班與住宿費的方式。」Agoda企業發展副總裁休斯(Timothy Hughes)表示，相較於過去20年，2000年代是滑鼠和電腦的年代；2010年代則是由口袋裡的智慧型手機和應用程式主宰；下一個10年，2020年代將由數據、AI機器學習的力量，來定義旅行業的新未來。「客製化與更高相關的推薦，將使預訂旅行變得更加輕鬆。」

英國科技趨勢媒體ITProPortal針對旅遊業指出，在過去5年內，旅遊新創就獲得逾10億英鎊的投資；2020年，線上旅遊市場預估更將成長至8,179億美元。透過科技的加值，旅客期待能夠提高規劃時的效益，市調公司Statista引述分析說明，近2／3的遊客希望藉預訂旅行節省時間、超過5成的人希望能因此獲得更多選擇。

來自荷蘭的全球最大訂房網Booking.com則調查29個市場、2萬2千位使用者後發佈趨勢報告，旅客願意聽從聰明、可信賴、以技術為導向的建議，以獲得全新體驗，同時還能節省時間、最大限度的利用時間。該報告顯示，46％旅客表示在旅行時會使用APP以更快速簡單的即時預訂行程；例如：享用當地食材、在一個旅行地點探索「全能型」(All-amusive)的體驗，也更加受到重視。

綜上所述，可以看出，新一代旅客對於旅行的想像，不只追求好玩，更希望即時、省時，達到更多自我實現。Booking.com指出，未來可望看到更多人工智慧(Artificial Intelligence, AI)的應用，這些應用會根據旅客的偏好、過往經驗，甚至是天氣、受歡迎的程度，提供有關目的地的新建議。

深度學習：預測遊客去哪玩

因此，在旅遊產業內，從一趟旅程的交通、住宿與景點體驗等面向，無論是新創生力軍，或是傳統老字號業者，都能看到一系列科技解決方案與創意的導入與變革。

成立於1996年，自2012年起蟬聯全球最大旅遊零售龍頭的「智遊網」(Expedia Group)為例，它拿下線上旅遊市場約3成業務量，並透過不斷併購來擴張服務，內容從機票、機加酒延伸到旅遊體驗。更重要的是，Expedia從這些龐大的資料中能掌握顧客的消費數據，並整合客戶們在不同平台的消費行為。然而，如何運用這些消費資料，以讓Expedia能在遍及世界各地的成千上萬種產品組合裡，精準推薦出最符合顧客需要的結果，就成了一直以來的挑戰。

AI就是幫助Expedia勝出的重要手段之一。2019年9月，Expedia宣佈與新加坡政府領軍的國家計畫AI Singapore(AISG)合作，共同開發AI解決方案，以強化對於旅客在Expedia上「搜尋」行為的理解，並提高以亞洲語言執行搜尋時的準確性和效率。根據Expedia的觀察，亞太地區的線上旅行支出將進入高速成長，到了2020年，更將占全球線上旅行業務達4成以上，甚至超越北美和歐洲，是個值得提前佈局的潛力市場。

然而，當前的線上搜尋皆以英語為主力，因此在分辨日語、韓語、中文時，判斷的準確性會下降，因此，Expedia希望透過此計畫為開端，以自然語言處理(Natural Language Processing, NLP)與機器學習(Machine Learning)開發出以AI為基礎的模型，先增強對日語搜尋的解析，再擴展到其他亞洲語言，以提昇效率。Expedia表示，這項合作不只能幫助其蒐集到正確的數據、技術和人才來構建AI解決方案，長遠來看，更能將旅行者的搜尋體驗轉化為更好的顧客服務。

分享

語音技術：訂票出一張嘴就好

而在航空產業，科技帶來巨大挑戰，也帶來無限機會。芝加哥商業報(Chicago Business Journal)報導，全球旅行數據研究機構巨頭OAG，針對2020年頂級旅遊科技趨勢提出幾項重大預測，其中，「語音技術」可能大大改變旅客預訂機票的方式，將是一項重要的進步。

目前，超過1／3的美國家庭至少擁有一台智慧音箱(Smart Speaker)，OAG在幾年前就曾做過調查，在2,000名旅客中，有25％會透過像Siri等行動助理預定旅遊行程，18％則使用如Google Home和Amazon Echo等語音自動系統，OAG預測，這個數字如今可能更高。已有航空公司提供語音登機、航班資訊等服務，英國廉價航空公司easyJet更計畫在其APP中導入聲音辨識技術，讓客戶光是「動口」就能在幾秒內訂好機票。

此外，OAG指出，運用大數據提出客製化的顧客體驗方案，將是另一項重要潮流，可以作為發展客製化體驗的基礎，也更有助於預測顧客需求與業績。同時，旅遊業者也將致力於打造「超級APP」(Super APP)來精簡現有的旅行APP，讓行動裝置的使用者，在訂機票、查火車時刻表、訂旅館時，不必切換使用許多APP，只要一個超級APP就能搞定旅遊出行的大小事。

在景點體驗、旅宿方面，虛擬實境(Virtual Reality, VR)與擴增實境(Augmented Reality, AR)的應用也開始變得活躍，例如：用行動裝置瀏覽飯店設施、拿APP作為虛擬導遊，都將漸漸普及。

「2020年，會是AI在旅遊產業大爆發的一年嗎？5G、物聯網(Internet of Things, IoT)會改變旅遊市場的面貌嗎？」今年邁入第17年的歐洲旅遊技術展，拋出種種提問，而在不久的將來，答案就將見分曉。

【完整內容請見《能力雜誌》2020年2月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

Uber創辦人投身「幽靈廚房」

2020-02-05 09:48

話題別走！台灣人追劇愛開2倍速

2020-02-05 09:48

破壞式創新 提昇競爭力

2020-02-05 09:48

捷克祭免學費 衝刺工業創新

2020-02-05 09:25

智慧走春出遊趣！

2020-02-05 09:23

酷遊天KKday》為自助新手撐腰 深度旅遊幫你「傳遍遍」！

2020-02-05 09:23

日本自駕車甩尾國際賽

2020-02-05 09:22

2020全球大趨勢搶先報

2020-01-06 11:17

Ayasdi、SAS防洗錢 揪出金融詐欺師

2020-01-06 11:17

芬蘭動力系統公司瓦錫蘭(Wärtsilä)數位加速中心

2020-01-06 11:17

東京奧運掀起節慶經濟風潮

2020-01-06 11:17

未來性系統思維 T型人才水漲船高

2020-01-06 11:17

世界級研究中心並肩而立 英國矽谷超中趕美

2020-01-06 11:17

卓越領導3基因 AI心臟就是NVIDIA

2020-01-06 11:17

漸進式退休 讓人生的空虛感退散

2020-01-06 11:17

2020純網銀來襲

2019-12-06 14:25

排除資安、信心風險 AI助攻純網銀系統優勢

2019-12-06 14:24

令和元年翻轉職場生態系

2019-12-06 14:24

英國皇家特許狀 鞏固教育日不落國

2019-12-06 14:24

WeWork上市失敗教訓

2019-12-06 14:24

2020「薪」情成長有限

2019-12-06 14:24

跨越2020 生產力即為競爭力

2019-12-06 14:24

透過生態系 推廣台灣精品服務

2019-12-06 14:24

人臉辨識引爆商機

2019-11-05 13:28

刷臉商機無國界

2019-11-05 13:28

ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:28

AI+GIS加持 溫哥華警察永遠快一步！

2019-11-05 13:28

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

搖搖欲墜的Forever 21王國

2019-11-05 13:28

雙門雙鑰公寓 銀髮族不再獨居

2019-11-05 13:28

顧客員工股東 誰該排第一

2019-11-05 13:28

100％客製方案 資安缺了OT就Out！

2019-10-07 09:17

日本AI原則的經濟思維

2019-10-07 09:17

情境化學習 好想說英語

2019-10-07 09:17

5G連線製造業 打造製程0偏差

2019-10-07 09:17

萬物聯網如何不被駭！？

2019-10-07 09:17

政策 人員 技術 打造資安防護金鐘罩

2019-10-07 09:17

英國音樂治療 讓失智症「憶起愛」

2019-10-07 09:17

餐飲服務業須正視C2B經營模式

2019-10-07 09:17
看更多

熱門文章

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

小心流感要你命！全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:37

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

好市多圈粉祕訣 亞太區總裁張嗣漢這麼說

2020-02-03 09:31

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:14

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 09:59

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

人潮「淹沒」威尼斯 浪漫水都變調

2020-02-04 10:47

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

「防疫照顧假」給薪嗎？誰可以請？一次幫您解答

2020-02-05 09:33

請問總統女士 台灣怎麼走？

2020-02-05 11:19

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

爆曾一度想放棄周董 昆凌：對感情有某種不安全感

2020-02-04 15:39

蘇花改通車 最美公路大變身

2020-02-05 11:19

5G大爆發 台股黃金年代來了

2020-02-05 11:19

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

2020-01-30 16:04

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:34

Uber創辦人投身「幽靈廚房」

2020-02-05 09:48

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

訪客成災煞風景 過度旅遊淪世界新公害

2020-02-04 10:47

最後的奴隸船 一去不回的旅程

2020-02-05 11:20

全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

2020-02-05 14:02

為何台股下殺他們超興奮？ 3位投資達人教你啥叫「遇到倒楣事的好股」

2020-02-05 14:04

死亡教我的事

2020-01-30 16:04

封城！停工！當中國被按下暫停鍵 「武漢肺炎」經濟衝擊全解析

2020-02-05 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top