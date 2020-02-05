分享 facebook 【文／曾欣儀 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

每逢年節正是出遊走春的好時機，該怎麼玩才盡興？年年走春總是陷入苦惱想不出新去處，或是被車潮、人潮塞怕了嗎？到底要怎麼讓闔家出遊這部溫馨親情片能有個皆大歡喜的Ending，不至於變成人人受氣的災難片呢？不論是從前期安排行程的取捨到出遊當下的交通規劃，以上這些困擾，其實都可以利用更Smart的科技手段來解決。

CVP抓住人潮車流 自駕遊也不怕塞

當自家的「必去」、「必吃」、「必買」清單總是位於人多、車多的熱門景點時，藉助中華電信CVP智慧車流數據分析，就能將你從車陣與人流中解放出來。「想改善交通，最重要的是掌握交通資訊，像是車流量、車輛道路占有率等數據，才能去改變號誌循環、調參數，用路績效才會好。」提到智慧交通的應用，中華電信智慧聯網處處長羅坤榮分享他的經驗談。

「當我們手機在開機狀態下，你的手機都會與基地台『打卡』、有訊號往來，透過你從A到B點的位置差距是多少、花了多少時間到達，就可算出交通速度。」羅坤榮說，基地台累積的數據就是「行動網路信令車輛探偵技術」(Cellular-based Vehicle Probe, CVP)應用的基礎。「在2019年的農曆春節，我們就利用CVP熱力分析來協助嘉義新港奉天宮推測交通路況的變化。」

像是幾點幾分從某方向來的車潮、人潮會比較多等，並從手機訊號的數量與方向來推估交通流量，可讓警察在安排勤務或指揮交通時，快速決定該如何疏運，也減少其他用路人誤入交通熱區的狀況。除了與地方政府、單位合作外，中華電信也提供民眾出遊時的交通服務APP，以「路況快易通」為例，能輕鬆查詢路況以及行車途中的時速、旅行時間、即時的車流影像，還有客製化的訂閱功能，主動回報常用路線路況，節省交通時間！如果需要較長一段時間以後的交通預測，就可改用「高速公路1968」APP來協助安排行程、避開車流量高的時段。

人流偵測加持 巴士輕旅行說走就走

如果不想跑去大老遠的景點，其實更輕鬆的微旅行也正夯！以時間較短、易規劃，「休息」才是主要目的之輕旅行而言，藉助能快速串連城市內外的大眾運輸工具，不必煩惱停車位、疲勞駕駛的問題，輕鬆就能來一趟市郊的露營、步道之旅，或是城市內的文化探訪。而台北市雙層觀光巴士，除了能暢遊市內8成景點，還可近距離與街道、天空、微風接觸，搭配多語導覽與美食情報服務，從不一樣的高度盡享城市風情。

運用人流偵測的影像辨識技術、GPS定位，台北市雙層觀光巴士提供即時資訊推播，乘客也可隨時掌握空位狀況等乘車資訊，有助於行程順利接軌；對行控中心來說，一旦人潮眾多就能即時加開班次疏運，還能使用QR Code掃描進行票務管理。

台北市雙層觀光巴士執行長、e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源更在硬體設計上下了功夫。雙層巴士上層乘客區兩邊車窗都有玻璃，車頂設有調控式頂篷，雨天時可完全遮蔽，天氣好時又能打開，盡情享受台北的陽光。徐浩源強調這都是要讓旅遊體驗更貼心舒適。台灣的行道樹多，玻璃可避免雨天樹枝下垂時打傷遊客；路上車輛的廢氣也會被包覆車身的玻璃導流到上空，不會再沉降下來，徐浩源十分自豪地說，「所以我們雙層巴士上層的空氣是甜的，不會有油味、煙味。」車上更貼心配備水霧系統，在天氣炎熱的時候，每5秒自動噴灑降溫，「老外都覺得這個真好。」他嘴角揚起，自信地說道：「我可以說我們的雙層巴士是世界第一名的雙層巴士！」

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想玩什麼都隨你 行程、交通免煩惱

解決了交通問題，如果想讓旅程來點不一樣的新花樣又沒有研究的時間，有辦法打造出「無痛自助」級的行程嗎？「跟著KKday，你只需要帶著愉悅的心情，不用煩心，因為我們會幫你準備好。」旅遊體驗平台KKday品牌行銷總監林家綝這麼說。

2015年KKday上線後，突破「機加酒」的框架，把「旅遊行程」也上線，讓想要自由行的人們不只容易收集資訊，目的地有哪些體驗行程跟價格全部一目瞭然，兼顧自助旅行的自由探索，及團體旅遊中由專人服務的優點。目前蒐集的旅遊、體驗行程已超過2萬種，遍佈全球80個國家、500個城市，最大特點，就是找到具有獨特性的行程，在單一行程上提供差異化服務。2017年起進一步推出「KKday專屬團」行程，讓遊客可依個人需求「自組」專屬的深度出遊計畫，不再是被綁死的包套行程。

專屬團的開發方向，則是用資料數據來說話。 KKday大中華組商務拓展經理李孟倫說明，「我們會從數據面觀察，比如說客戶已經有想去的地方，但可能面臨交通問題、語言服務不完備等困難，或者客戶不知道其實還有新的體驗方式。」像是交通問題往往是行程當中最大的痛點，「經典台中一日遊」、「菲律賓宿霧歷史文化之旅」的KKday專屬團就能幫忙解決交通困擾，遊客能專心探索喜愛的景點，同時有導遊專門導覽，讓旅行不再是走馬看花，更貼近自己的需求、更接地氣，而且完善的後勤客服、APP服務更讓獨自旅行不再是沉重的壓力，1人也能自在出遊！

2020 CES 颳起智慧旅遊新風潮

在剛落幕不久的2020年國際消費性電子展CES上，「旅行」成了吸睛的新亮點，達美航空(Delta Air Lines)CEO艾德．巴斯蒂安(Edward Bastian)也表示，他們不再是純粹的運輸業，而是結合科技、提供更加舒適旅遊體驗的供應者。「我們致力於解決您的旅行問題，使航程和生活更輕鬆。」智慧與旅遊的融合碰撞新的火花，已是2020年的科技新趨勢，您準備好迎接它的到來了嗎？欲知更多精彩分享，請見本期《能力雜誌》。