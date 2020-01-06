世界級研究中心並肩而立 英國矽谷超中趕美

分享 facebook 【文／胡林 圖片提供／達志影像】

根據英國產業組織Tech Nation和Dealroom發佈的數據，2018年倫敦至少誕生了13家10億美元的獨角獸公司。不讓英國「霧都」獨佔鰲頭，在劍橋和牛津之間也孕育了10隻獨角獸、曼徹斯特5隻、愛丁堡3隻、布里斯托爾和里茲各2家。該報告並指出，英國是美國和中國以外孕育獨角獸最多的國家。從科技業開出的職缺也可看出英國科技業的榮景，Tech Nation為政府「數位經濟委員會」(Digital Economy Council)進行的研究發現，2018年英國全國各地共有170萬個職位廣告，以倫敦的16.4萬個最多，曼徹斯特居次。

倫敦創投業者LocalGlobe創辦人克萊恩(Saul Klein)表示，由於有Google、Facebook等科技巨人進駐，倫敦國王十字車站(King's Cross)周圍的區域正逐漸形成新的「帕洛阿托」(Palo Alto)。他說：「過去10年來，在歐洲創造的獨角獸中，有近40％位於英國，倫敦正成為世界其他地區的矽谷。」。

SEIS免費資金計畫

倫敦如何成為歐洲新創獨角獸的科技重鎮？從分片去中心化帳冊平台Radix的共同創辦人休斯(Dan Hughes)、純網銀Monzo執行長布隆菲爾德(Tom Blomfield)等人的故事可窺知一二。休斯在2011年時開始改良比特幣(Bitcoin)，他也曾擔任特倫特河畔斯托克市(Stoke-on-Trent)的電信顧問，並在密德蘭郡(Midlands)待了6年，自力研究更快、更安全的去中心化的交易網絡，終於獲得突破。他沒有飛往美國矽谷，而是搭火車到倫敦，並和另一共同創辦人李德亞(Piers Ridyard)成立了「Radix」，而該公司只是過去10年來在倫敦設立的數百家新創公司之一。休斯回憶說，如果倫敦沒有像過去10年那樣爆炸式成長，他就不會有此機會進入這一行。

同樣也是在2011年，當時26歲的布隆菲爾德婉拒了麥肯錫公司(McKinsey)提供的工作，反而自己創辦公司，當時一名友人告訴他說，這可能是「他此生中最糟糕的決定」。但是布隆菲爾德現在對這項決定感到「相當滿意」。他現在領導的Monzo，目前擁有的用戶超過200萬名，是一家估值超過10億英鎊的數位銀行，與TransferWise、Funding Circle及Revolut同為成功的倫敦金融科技業者。布隆菲爾德說，多家新創企業的估值達到10位數，這是英國科技業已相當成熟的跡象。

而資金能否到位對新創公司至關重要，許多創業家也將英國的科技資金激增，歸功於2012年推出的「種子企業投資計畫」(Seed Enterprise Investment Scheme, SEIS)，亦即前英國財相奧斯本(George Osborne)提出的早期投資稅務減免案。早期創投業者Hoxton Ventures的合夥人坎吉(Hussein Kanji)說：「SEIS為許多新創企業提供了免費資金。」

英國商業銀行(British Business Bank)是英國一家上市放款業者，在多家創投基金的支持下，可動用的資金高達25億英鎊。該公司目前已投資的獨角獸包括Graphcore、TransferWise和Revolut等公司。儘管有些科技業人士認為，前首相卡麥隆(James Cameron)和前財相奧斯本支持新創公司在英國經濟成長的角色，對取得業者的合法性與吸引人才至為重要。但無論政府支持與否，這個產業正在蓬勃發展，主因仍是倫敦在國際資本和人才市場的重要地位。

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便宜房地產助攻

在倫敦之外，其他城市對於新創也富有吸引力，相對便宜的房地產是促成獨角獸往倫敦以外城市發展的主因。誠如頂空集團(Headspace Group)總經理尼可拉－喬丹諾(Fabrizio Nicola-Giordano)所說，倫敦之外的城市由於住宅與商用不動產比較便宜，能為科技和創意業者提供靈活工作空間。他說：「廉價房地產對於各類型新創公司的吸引力非常大。這就是為什麼東倫敦最初如此受歡迎的原因。伯明罕就在附近，到倫敦只有2個小時的火車路程，而且曼徹斯特機場有航班直飛美國舊金山。」

說到曼徹斯特，這座曾以工業聞名的城市正受惠於「北方經濟引擎計畫」(Northern Powerhouse)，將發展的重心轉往創新和研發，特別是在科學領域。尼可拉‧喬丹諾說，「創新英國」計畫(Innovate UK)已將曼徹斯特選為物聯網城市的示範區域，展示如何使用連網科技和資料來推動智慧城市。同時，與當地教育機構建立的緊密聯繫也是一大重點，對於想有效留下當地畢業生、成為英國科技新中心的曼徹斯特而言，這格外重要。

在約克夏(Yorkshire)，該市最大科技業者之一的數位和行動APP設計機構Netsells的行銷總監文生(Bethan Vincent)也觀察到，不動產科技和旅遊科技領域的新創公司如雨後春筍般湧現。她說：「約克夏的未來取決於提供更多的辦公室和共享辦公空間。我們（約克夏）是英國商辦空房率最低的城市之一。」

距離倫敦80公里的米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)，是另一個成功轉型為智慧城的例子。國家和國際智慧行動計畫都在這裡測試，這座新市鎮也是英國石油公司旗下電動車充電部門BP Chargemaster和紅牛賽車隊(Red Bull Racing)的所在地。開發抬頭顯示器(Head-up Display)的擴增實境業者Envisics創辦人兼執行長克里斯默斯(Jamieson Christmas)說：「該鎮地理位置得天獨厚，因為它位於牛津─劍橋弧形地帶的中間，與兩個世界級研究中心的距離相等，並擁有優秀的工程和科學人才。」

克里斯默斯說：「強大的交通網絡和鄰近倫敦的籌資便利性，意味著米爾頓凱恩斯是孕育各種規模科技公司的理想場所，特別是需要彈性和成本效益才能成功的新創公司。」文生也認為，該鎮的發展軌跡與當年的矽谷非常類似。