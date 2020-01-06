東京奧運掀起節慶經濟風潮

分享 facebook 【文／李世暉 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

在年號變動的2019年，無論是獲得「新語／流行語大賞」的世界盃橄欖球賽日本隊口號「One Team」（團結一致）、造成日本飲料／甜點消費風潮的「台灣珍珠奶茶」，還是在10個月之內獲得1,000萬用戶的日本行動支付「PayPay」（Softbank相關企業），都曾經牽引了流行風潮，也改變了日本的經濟社會。面對2020年的到來，日本的經濟與社會，究竟會出現何種新的發展趨勢？而此一發展趨勢，又會對日本產生何種影響？

提到日本的流行趨勢，就不得不介紹「日經TRENDY」這本月刊雜誌。1987年創刊的「日經TRENDY」，每年都會在12月號的特集中，整理當年度的流行商品主題，以及預測下一年度的趨勢。例如：2018年的流行排行榜前3名為「安室奈美惠」、「行車記錄器」、「寶特瓶裝咖啡」；2019年的流行商品前3名則為「WORKMAN」（工作服飾連鎖店）、「珍珠奶茶」、「PayPay」。

2020十大流行風向球

對於2020年，「日經TRENDY」又是如何預測？對此，該月刊於2019年11月，以市場銷售潛力、創新科技與社會影響力等3項指標，針對單一商品、活動、企業、消費行為等進行評估，預測2020年的流行趨勢。前述的市場銷售潛力，除了瞬間的市場爆發力之外，也重視該商品（現象或活動）的市場持續性。創新科技是指新科技的應用，並強調其對經濟社會造成的風潮。影響力則是指該商品（現象或活動）是否改變生活風格，並帶動跟風現象。

「日經TRENDY」選出的2020年流行商品、現象或活動中，前10名依序為「2020東京奧運」、偶像團體「嵐」、大阪環球影城的「Super NINTENDO World」、行動支付、澀谷新地標「SHIBUYA SKY」、日本男性創作歌手「Mafumafu」、穿戴式冷氣、科技錄音「ASMR」、智慧尋人（物）服務系統「Life Beacon」，以及迪士尼動畫「冰雪奇緣2」。

若參照上述的排名以及其他具熱銷潛力的商品，我們可以將2020年的日本經濟社會趨勢，分成以下4個部分論述：

1.突發性的消費現象

部分商品是因其話題性而受到媒體的關注，進而誘發可能的消費趨勢。例如：排名第1的2020東京奧運，雖為「一次性的節慶經濟」，但其重要性與象徵性，可望形成一股席捲日本的風潮；排名第2的「嵐」，則是因為解散而造成話題，如同2018年的安室奈美惠引退一般，預期將帶動消費趨勢。其他諸如Super NINTENDO World、男性創作歌手Mafumafu、東京迪士尼「美女與野獸」區（排名第17）、橫濱鋼彈工廠（排名第20）等，皆是如此。

值得注意的是，受到媒體關注的話題商品，並不一定會成為流行商品。以日本的誠品生活、珍珠奶茶為例，可以一窺究竟。「日經TRENDY」在2018年11月公佈的「流行商品預測2019」，誠品生活高居第3位，而珍珠奶茶則未入榜。但在2019年11月公佈的「2019年流行商品」中，珍珠奶茶高居第2位，而誠品生活則未入榜。因此，突發性消費商品的趨勢預測，確實存在著許多變數。

2.過去熱銷商品的延續

部分商品在前幾年的日本市場造成旋風，而其後續商品自然而然引起各方矚目。例如：2014年3月在日本上映的「冰雪奇緣」，不僅電影票房突破254億日圓，更造成日本國內掀起一股消費風潮，被「日經TRENDY」選為2014年流行商品第1名。因此，於2019年11月22日上映的「冰雪奇緣2」，預期將在2020年上半年，重現2014年的「冰雪奇緣風潮」。而預計於2020年6月上映的「新世紀福音戰士劇場版」（排名第11），也是過去「新世紀福音戰士」IP(Intellectual Property)的延伸。

3.長期的經濟社會趨勢

部分商品是在日本經濟社會發展的延長線上，透過創意而取得市場關注。例如：日本自1990年代中期之後，就進入了少子高齡社會。特別是隨著高齡化發展，日本每年都會出現適合高齡消費者的暢銷商品。2020年預測流行商品中的「軟嫩口感調理器」，可透過電子調理工具（如電鍋），為高齡者提供兼顧美味與口感的食物。

4.未來科技的社會應用

日本自2016年提出「社會5.0」概念之後，即將科技的「社會實裝」（社會應用）視為國家發展的戰略之一。2020年預測流行商品中的穿戴型冷氣（排名第7）、智慧尋人（物）服務系統Life Beacon（排名第9）、人體輔助智慧機具（排名第13），都是屬於以科技協助人類解決生活課題。以Life Beacon為例，此一智慧尋人（物）系統原本是用來協助山難搜尋的技術。但在實際應用上，不僅可成為防止物品遺失的小幫手，也可成為大規模災害時的搜尋工具。

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社會5.0與地方創生

毫無疑問地，2020東京奧運，勢必成為2020年日本經濟社會趨勢中，最重要的展示舞台。2020東京奧運，雖為一次性的節慶經濟，但在展示過程中，加入了長期日本趨勢的構想，以及創新科技的社會應用。2020東京奧運的經濟社會趨勢要素，主要展現在下列2個領域。

1.社會5.0領域

在海外與日本媒體的報導中，多數認為2020東京奧運將會成為有史以來最具科技感的奧運。這是因為，日本舉全國之力將「社會5.0」政策中的科技，展示在這場全球矚目的體育盛會上。例如：以機器人擔任賽事與會場的工作、以大數據(Big Data)來掌控人流／車流、以人工智慧(Artificial Intelligence, AI)精確預測氣候變化（特別是氣溫）、以5G與8K來呈現臨場的立體影像，以及使用智慧移動系統與自駕車進行選手接送等。

特別在賽事舉辦的8月，日本東京將同時面臨酷暑、颱風等自然課題，以及大量集中的人流、車流等社會課題。如何透過創新科技來因應、解決這些課題，不僅涉及主辦國的應對能力，更能透過展現科技實力而衍生未來商機。如前述的「穿戴型冷氣」，是SONY研發出來的商品。SONY設計了超薄輕量的微型冷暖裝置「REON POCKET」，可放入上衣內層的領口附近。「REON POCKET」可透過手機APP的操作來調整溫度，夏天吹出冷氣，冬天則吹出暖氣。可以預期的是，2020年的夏天，多數的日本人會使用穿戴型冷氣，前往各地會場觀看奧運比賽；而多數的平價服飾會在上衣內層增加一層口袋，用以置放各類型的穿戴型冷氣。

2.地方創生領域

日本地方創生的政策核心之一，就是解決地方人口減少的課題，以及延緩大都會（主要是東京都）人口的增加趨勢。為了不讓2020東京奧運的進行加劇日本的城鄉差距，日本在籌辦2020東京奧運時，提出了「應援村」（加油村）的政策。

在2020東京奧運舉辦期間，日本將在全國設置2,000個「應援村」。只要地方政府（縣市町村）提出計畫，均可設置應援村。應援村中有影音體驗區、物品販賣區與飲食區，被定位為「地方參與的體育祭典」。而由國家提供先端科技、設備的「應援村」，一方面是向全球傳遞東京奧運訊息的科技平台，另一方面則是連結地方資源的創生平台。除了善用公園、停車場、公部門的活動中心之外，日本政府也鼓勵利用廢棄校舍、寺廟來設置「應援村」。

2020年的日本，將持續地把科技融入生活，把人流帶回地方。當台灣的我們驚嘆2020東京奧運各項先端科技，以及追捧日本市場流行之餘，不妨稍微將目光移到其他地方，了解一下這些流行趨勢的背景與基礎。如此一來，應有助於我們培養「思考未來」、「創造未來」的能力。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）