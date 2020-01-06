芬蘭動力系統公司瓦錫蘭(Wärtsilä)數位加速中心

分享 facebook 【文／胡林 圖片提供／達志影像、Wärtsilä.com】

對傳統企業而言，數位轉型是個非常艱辛的工程。尤其是對已有200年歷史的芬蘭動力系統公司瓦錫蘭(Wärtsilä)，更是難上加難！他們究竟是怎麼辦到的？

這要從瓦錫蘭整合工業、海運以及能源領域的數位轉型計畫說起。瓦錫蘭全球擁有19,000名員工，提供船舶和能源市場中生產電源及其他設備及相關服務。若非從事海洋或再生能源業務，絕大多數人可能從未聽說過這家公司。但實際上，全球大約有1/2的船舶是由瓦錫蘭提供的電力、導航的技術服務方能運作。該公司數位長(CDO)兼執行副總裁麥洛克．萊恩(Marco Ryan)表示，數位轉型的目標是提昇引擎效能帶動能源效率，同時透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、區塊鏈(Blockchain)以及網路安全(Network Security)啟動零排放社會，進一步建立新商業模式。

數位加速中心扮演孵化器

瓦錫蘭的數位轉型計畫核心由「數位加速中心」(DAC)為主體，並分別在赫爾辛基、瓦薩以及新加坡設立3座加速中心。DAC秉持設計思考(Design Thinking)手法，快速創建一個概念，而最好的點子將獲得資助，使其成為組織內部的新創公司，並在轉型階段創建最小可行產品(MVP)。重點是探索新的商業模型和成長機會。例如：使用機器人流程自動化(RPA)減少重複性流程、發覺可提高效率的企業資源管理(ERP)構想，或工具降低公司服務成本。

當創新提案進入DAC，會經過包括：1.構思；2.孵化；3轉型；4.成長四階段。萊恩表示，DAC已經提出了300個點子，其中150個已經過評估，大約50個已經進入孵化階段；10個已經進入最小可行性產品(MVP)與轉換階段。轉換階段採用在「孵化」階段產生的MVP腳本，並且快速進行開發。最後階段是成長階段，該階段將貫穿整個運營生命周期。

DAC除了跨系統解決方案、新商業模式、AI驅動的解決方案，更進一步強化員工學習訓練。該公司訓練學習單位透過成立「數位新兵訓練營」來改變公司文化，培養創業的心態和學習的意願，使全體員工了解公司的數位策略。

他說：「我現在確定所有19,000人都了解數位轉型、人工智慧和區塊鏈等技術。無論我們在任何地方使用它，無論我們是否從中賺錢，公司內的員工談論它、在所有決策中以及與客戶打交道時，思考如何數位轉型納入考量。」

分享 facebook

建立智慧海運生態系示範場

瓦錫蘭在數位轉型策略中分3個部分：啟動階段、加速階段及維持階段。

這項策略還有一個更雄心勃勃的計畫，就是瓦錫蘭不僅改變自己，還要改變所處的船舶和能源產業，希望連接所有各種技術、更公開分享資料，並且在結合資料、洞察力及新興科技後建立新服務的商業模式。因為，海上運輸正在經歷一場變革，智慧海運生態系(Smart Marine Ecosystem)逐漸成形。該公司擁有最完整的海洋產品組合，包括：人工智慧、大數據、物聯網連結數位平台、船隻、港口、城市及其他，改變海運作業環境，實現新的商業模式，能同時達成增進客戶燃油效率、安全性以及資產優化的3個效益。舉例來說，瓦錫蘭正在試驗海運碼頭對碼頭自動化，更在新加坡啟動碼頭作業的自駕拖船計畫。

升級引擎效能減少碳排量

由於船運業每年產生的溫室氣體排放量與某些已開發國家一樣多而備受爭議。因此，瓦錫蘭在所有產品線揭示減少燃油的消耗和溫室氣體排放、並能以最低成本轉向更清潔燃料的多項技術。

執行長埃斯科拉表示，提昇引擎效率可達到降低碳排量的需求。因為引擎效率更高時，將降低排放有毒的硫氧化物(SOx)和氮氧化物(NOx)，從而減少燃料消耗並減少碳排放。引擎效能提高，不僅是對船舶的單一零件，而且是整個設計和操作。他指出，「我們正在轉型成為能源系統整合商，以了解、設計、建造以及為未來世代的最佳電源系統提供服務。」

如今，瓦錫蘭已是海運和能源市場的智慧科技和完整生命周期解決方案的佼佼者，藉由強調永續創新、全面節能和數據分析，瓦錫蘭能使客戶船舶以及發電廠環境與經濟效益最大化。