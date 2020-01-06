2020全球大趨勢搶先報

分享 facebook 【文／吳俊毅 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

2020年到了，盤點2019年影響全球的大事，有樂觀有悲觀，有些事件看似過去，但是影響還在持續，對於台灣的衝擊還在發酵當中。例如：中美貿易戰雖然已經步入休兵期，但是持續2年的影響，讓台灣部分產業持續受益，迎來轉單效益；香港反送中的運動也還在持續抗爭中；日本新天皇即位，更換令和年號；台股迎來最長的萬點行情。2019年發生的大事，從虛擬世界到實體國家，虛實之間的距離看似遙遠，但卻是牽一髮動全身。

專家如何看待2020年的新趨勢呢？國際研調機構顧能(Gartner)提出10大策略性科技趨勢，分別是技術全民化(Democratization)、增進人類機能(Human Augmentation)、超級自動化(Hyperautomation)、自動化物件(Autonomous Things)、實用區塊鏈(Practical Blockchain)、人工智慧安全(AI Security)、透明化與可追溯性(Transparency and Traceability)、強大邊緣運算(Empowered Edge)、分散式雲端(Distributed Cloud)及多重體驗(Multiexperience)，由此可知AI以及自動化依舊是未來發展的趨勢，有別於過去，2020年更加聚焦於實用性。

除此之外，是否還有什麼樣的重大趨勢被忽略呢？似乎只剩下即將爆發的5G。自從5G的技術規格釋出，數年來都是只聞樓梯響，無法廣泛應用，但是2020年實際的應用可望更加多元。根據保守的估計，5G下載速度是4G的2.7倍，在每平方公里可以有多達100萬個裝置之間來往發送數據；相較之下，當今4G網路在同樣的地區只容納10萬個裝置。對於5G來說，如果單純使用於上網、下載影片就太過於浪費了，隨著5G應用的多元化。Gartner就預測，到了2020年，物聯網裝置的數量將成長至全球人口的26倍。

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物聯網多元發展

TrendForce認為2020年的5G概念可以分為帶動半導體市場、更多商品問世、5G智慧手機市場滲透率大增等5大趨勢。高通(Qualcomm)在《麻省理工學院科技評論》(MIT Technology Review)發佈的研究報告預測，2020年至2035年，5G對全球GDP的貢獻將相當於印度整體經濟的規模。由於5G可說是未來科技發展的命脈之一，所以5G值得觀察的應用可以分為下列數個面向：1.製造和連網產品。產業已開始走向更智慧，連網也更密集，但是5G再把工業帶向更高境界，加速推動工業4.0。5G所提供極可靠且低延遲的行動寬頻聯網，扮演支持機器之間溝通的關鍵角色。根據甲骨文(Oracle)發佈的一份報告顯示，來自11個國家的265位企業領袖中，有80％認為5G能降低成本並創造新的收入來源；2.智慧城市。5G加上物聯網，具有建立智慧城市網路的真正實力，新的應用程式和服務可以改善智慧城市居民的生活。在莫斯科就可以看到其應用，未來在去看球賽的途中就能先找車位，甚至與莫斯科市內的消防和救護結合，透過安全帽上的攝影機、行動電話、無線電將情報統整到單一系統，中控者能立即收發串流影像、聲音和其他檔案；3.聯網車輛。車輛自動化成為物聯網中採用5G的最佳實例，像是自駕車可以自動導航開到用戶所指定的位置，還能藉蒐集車況和性能更即時而細微的資訊，開創新服務。4.聯網醫療。更快的5G網路速度，能讓醫師在網路幾無延滯的優勢下遠端治療患者；同時，遠距醫療服務與手術的腳步也加快。

而5G的趨勢發展幾乎都與1項技術脫離不了關係，也就是最近幾年的當紅炸子雞－AI。以醫療而言，根據市場研究公司GlobalWebIndex的全球性調查，有半數消費者表示，能線上取得自己所有的醫療紀錄是有幫助的，此外，接近70％的消費者樂意將自己的健康紀錄存取於自己手機等裝置中。在美國和英國有一半受訪者表示，若能透過電話或視訊通話諮詢，不必親自去看醫生，自主醫療管理會更有效率。而這些需求，透過5G的導入，可以讓醫療成為零距離、零時差的關鍵。AI與醫療的結合，將在2020年開始火速前進，中國已計劃在2022年之前，將政府支持的遠程醫療涵蓋全國70％的公立醫院。富比世(Forbes)認為，美國醫療支付單位也會納入更多原本不在給付之內的選擇，而在未來2到5年內，5G無線網路也將增加家庭之外的更多功能，提昇遠距醫療的潛力。

變與不變的課題

當然，對於AI的應用來說，智慧工廠可以說是不可缺的趨勢，這不只在歐美等國盛行，位處歐亞交界的土耳其，其實也已經逐漸落實，例如：雨果博斯(Hugo Boss)就打造了AI概念工廠，依照推動者亨施(Joachim Hensch)的說明，可以分為虛擬道場、3D空間規劃、智慧資料管理和數位助理、人工智慧等數項領域，他認為，技術創新是不會停止發展的，永遠都在求進步，因此，企業必須保持動態，不斷尋求演進。亨施在歐洲創新紡織暨成衣會議上表示，業者必須「擁抱這永無止境的遊戲」。這一切，也跟數位轉型脫離不了關係，數位轉型幾乎可以說是企業必經的轉變期，成立接近2個世紀的芬蘭老牌動力系統公司瓦錫蘭(Wartila)就深有體會，當然對於傳統企業來說，數位轉型是個非常艱辛的工程。除了跨系統解決方案、新商業模式、AI驅動的解決方案，核心資訊科技流程以及生態系統開發等科技外，數位轉型能否成功，人員的訓練也很重要。人員的重要性，也可以由百思買(Best Buy)的應用可見一斑，這家因為Amazon的衝擊而轉型的公司，透過數位轉型，甚至將員工流動率從60％降低至30％。

而對於大多數人來說，AI最不可或缺的一塊就是「安全」，除了隱私權的守護外，其實透過AI還可以做到更多，例如：防範金融犯罪。美國AI反洗錢業者Ayasdi的異常行為檢測解決方案，可識別客戶行為的變化並分析其與欺詐性資金轉移相關的模式；SAS提供的一種反洗錢解決方案，號稱可利用資料源(Data Source)查找指向金融犯罪的趨勢。這些都是透過與銀行業者合作，將資料分析，防範事件於未然，當然除了找出犯罪的可能性，導入AI也能降低誤報率，透過這樣的機制，可以說是讓成本大幅降低。

觀察每年趨勢評估，可以看到未來發展的空間，如何從這些變與不變的趨勢中，找到一條合宜的路，綜觀幾年的趨勢，可以得知AI浪潮是主流，如何在這道主菜上增加其他配菜，甚至主角、配角互換，端出一道道領先群雄的新料理，將是2020年最重要的課題。欲知更詳細的精彩報導，就看本期《能力雜誌》。