親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

透過生態系 推廣台灣精品服務

2019-12-06 14:24能力雜誌

分享
【文／張寶誠】

現在已是生態系(Ecosystem)世代，生態系一詞，最早於1935年由英國生態學者提出，於1993年首先由哈佛商業評論(Harvard Business Review)應用於商業管理領域，提出商業生態系(Business Ecosystem)的概念，係以宏觀的角度，將企業自身做為生態系統內之一環，透過與系統內成員共利共生，來達到個體與總體利益發展之正向循環。

伴隨著全球商業競爭越加激烈，產業界線越加模糊，單一企業已難以自身能量供應消費者全部需求。台灣內部市場小，所有產品與服務都亟需拓銷到海外市場，雖然國際化和開放程度高，但台灣仍有諸多國際經貿協定無法加入，導致很多產品與服務都不易靠單打獨鬥進入國際市場。

價值整合群聚碁石

近年，政府經濟相關部門都積極協助中小企業開拓國際市場，但筆者以為透過生態系群聚整合方式，採取高媒合效能連結參與成員，促進分工優化與資源共享，共創顧客優異服務體驗，來作為中小企業走出台灣的解決方案，恐係較為可行的方式之一。

一個生態體系的成功，是以產業群聚為碁石，同時取決於系統內其他專業機構的合作。建構生態體系沒有任何既定的規範，惟必須符合企業所處的競爭環境，來採取相對應具有綜效的策略與措施。

首先，會透過選擇具有發展跨域生態體系潛力的碁石者，作為價值整合的起點，以共利的商業模式，邀集其它利基者參與共創成長空間，而碁石者也扮演維持生態系運作的核心角色；再者，由碁石者或促進者（公協會或財團法人機構），來協助鏈結周邊利基者，以利基者獨特的資源及能力，創造生態系的獨特價值；再其次，是鏈結支援者和促進者，共同協助有利於生態系運作的各項促進推動方案。

分享

一起成長走向國際

以本中心最近協助經濟部中小企業處推動「中小企業跨域創新國際化加值計畫」為例，透過籌組「智慧潔淨好空氣生態系」，串連台灣室內空氣品質管理的相關業者（包括硬體設備、軟體系統、監測、APP應用、空間設計等）與台灣病態建築診斷協會，共同參與2019年印尼台灣形象展。

此次推廣活動，獲印尼當地媒體及官方熱絡回應，當地省政府貿易、投資、漁業、畜牧、農業等6位局長更共同參觀，親自洽談合作事宜。

事實上，歷年來類似的跨域生態系，還有台泰優質新生活家居生態體系、台越食品好禮生態體系、台馬美學衛廚水五金生態體系等，都創造出許多商機與合作的機緣，讓每一個生態系內的成員，同時也獲得學習與成長的機會。以生態系模式來推廣台灣精品服務走出去，應不失為陪伴中小企業邁向國際市場的好方法。（本文作者為中國生產力中心總經理）

洞見觀點不漏接，趨勢商機一把抓，請連結張寶誠總經理FB

【完整內容請見《能力雜誌》2019年12月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

相關新聞

2020純網銀來襲

2019-12-06 14:25

排除資安、信心風險 AI助攻純網銀系統優勢

2019-12-06 14:24

令和元年翻轉職場生態系

2019-12-06 14:24

英國皇家特許狀 鞏固教育日不落國

2019-12-06 14:24

WeWork上市失敗教訓

2019-12-06 14:24

2020「薪」情成長有限

2019-12-06 14:24

跨越2020 生產力即為競爭力

2019-12-06 14:24

人臉辨識引爆商機

2019-11-05 13:28

刷臉商機無國界

2019-11-05 13:28

ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:28

AI+GIS加持 溫哥華警察永遠快一步！

2019-11-05 13:28

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

搖搖欲墜的Forever 21王國

2019-11-05 13:28

雙門雙鑰公寓 銀髮族不再獨居

2019-11-05 13:28

顧客員工股東 誰該排第一

2019-11-05 13:28

100％客製方案 資安缺了OT就Out！

2019-10-07 09:17

日本AI原則的經濟思維

2019-10-07 09:17

情境化學習 好想說英語

2019-10-07 09:17

5G連線製造業 打造製程0偏差

2019-10-07 09:17

萬物聯網如何不被駭！？

2019-10-07 09:17

政策 人員 技術 打造資安防護金鐘罩

2019-10-07 09:17

英國音樂治療 讓失智症「憶起愛」

2019-10-07 09:17

餐飲服務業須正視C2B經營模式

2019-10-07 09:17

AI安控特攻隊@台灣

2019-09-05 12:48

隱私權0爭議 自造AI防跌、測呼吸

2019-09-05 12:48

麥當勞請AI做漢堡

2019-09-05 12:48

日企「用人」更要「育人」

2019-09-05 12:48

瑞士VET在學即就業 拚出全球冠軍

2019-09-05 12:48

自戀市場超夯 63億美元的自拍經濟學

2019-09-05 12:48

AI啟示錄：食物外送平台篇

2019-09-05 12:48

效率學習 無薪假翻轉新價值

2019-09-05 12:48

如何擬定數位轉型KPI 提高成功率！？

2019-08-05 08:41

全球產業瘋「數位轉型」

2019-08-05 08:41

智能服務得來速 廚衛老店獲新「機」

2019-08-05 08:41

終結失落的30年 社會5.0日本再啟動

2019-08-05 08:41

馬來西亞砸5億馬幣DIY人力

2019-08-05 08:41

聽障經濟價值看得見

2019-08-05 08:41

Facebook幣形成金融風暴？

2019-08-05 08:38

科技化衝擊服務業 企業主如何因應

2019-07-08 12:17
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top