透過生態系 推廣台灣精品服務

分享 facebook 【文／張寶誠】

現在已是生態系(Ecosystem)世代，生態系一詞，最早於1935年由英國生態學者提出，於1993年首先由哈佛商業評論(Harvard Business Review)應用於商業管理領域，提出商業生態系(Business Ecosystem)的概念，係以宏觀的角度，將企業自身做為生態系統內之一環，透過與系統內成員共利共生，來達到個體與總體利益發展之正向循環。

伴隨著全球商業競爭越加激烈，產業界線越加模糊，單一企業已難以自身能量供應消費者全部需求。台灣內部市場小，所有產品與服務都亟需拓銷到海外市場，雖然國際化和開放程度高，但台灣仍有諸多國際經貿協定無法加入，導致很多產品與服務都不易靠單打獨鬥進入國際市場。

價值整合群聚碁石

近年，政府經濟相關部門都積極協助中小企業開拓國際市場，但筆者以為透過生態系群聚整合方式，採取高媒合效能連結參與成員，促進分工優化與資源共享，共創顧客優異服務體驗，來作為中小企業走出台灣的解決方案，恐係較為可行的方式之一。

一個生態體系的成功，是以產業群聚為碁石，同時取決於系統內其他專業機構的合作。建構生態體系沒有任何既定的規範，惟必須符合企業所處的競爭環境，來採取相對應具有綜效的策略與措施。

首先，會透過選擇具有發展跨域生態體系潛力的碁石者，作為價值整合的起點，以共利的商業模式，邀集其它利基者參與共創成長空間，而碁石者也扮演維持生態系運作的核心角色；再者，由碁石者或促進者（公協會或財團法人機構），來協助鏈結周邊利基者，以利基者獨特的資源及能力，創造生態系的獨特價值；再其次，是鏈結支援者和促進者，共同協助有利於生態系運作的各項促進推動方案。

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一起成長走向國際

以本中心最近協助經濟部中小企業處推動「中小企業跨域創新國際化加值計畫」為例，透過籌組「智慧潔淨好空氣生態系」，串連台灣室內空氣品質管理的相關業者（包括硬體設備、軟體系統、監測、APP應用、空間設計等）與台灣病態建築診斷協會，共同參與2019年印尼台灣形象展。

此次推廣活動，獲印尼當地媒體及官方熱絡回應，當地省政府貿易、投資、漁業、畜牧、農業等6位局長更共同參觀，親自洽談合作事宜。

事實上，歷年來類似的跨域生態系，還有台泰優質新生活家居生態體系、台越食品好禮生態體系、台馬美學衛廚水五金生態體系等，都創造出許多商機與合作的機緣，讓每一個生態系內的成員，同時也獲得學習與成長的機會。以生態系模式來推廣台灣精品服務走出去，應不失為陪伴中小企業邁向國際市場的好方法。（本文作者為中國生產力中心總經理）

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