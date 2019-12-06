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跨越2020 生產力即為競爭力

2019-12-06 14:24能力雜誌

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【中國生產力中心編輯部】

以「華人最具信賴價值的經營管理機構」為願景的中國生產力中心(China Productivity Center, CPC)歡慶64周年，並於11月15日(五)於國家圖書館國際會議廳舉辦，「跨越2020，生產力即為競爭力」顧客感恩論壇。

活動由中國生產力中心許勝雄董事長主持開幕式，包括：經濟部沈榮津部長、經濟部工業局呂正華局長、台灣大哥大林之晨總經理、國家發展委員會經濟發展處吳明蕙處長、國品永續精銳聯盟陳萬來總會長等產官代表蒞臨現場，並與中國生產力中心王國明總顧問以及中國生產力中心張寶誠總經理一同祝賀CPC，生日快樂。

許勝雄董事長致詞時表示，今年國際經濟由中美貿易持續膠著、英國脫歐等因素影響讓經濟情勢變得不可測，預估全球包括台灣在2020年經營環境將會是更為動盪的一年。CPC倡議生產力再造的議題，目的在協助各產業與領域企業完成智慧化的升級轉型，以站穩腳步提昇競爭力，預應未來劇烈競爭的環境。

沈榮津部長致詞時表示，CPC成立64年來一直是政府在產業政策推動上的好夥伴，並從「自動化」、「數位化」到「智慧化」，運用經營管理專長，推動產業創新轉型，相信今後也將持續以生產力即為競爭力，帶領企業往卓越的道路邁進。

本次論壇以「引領企業邁向卓越未來」為核心思維，希望透由專家向企業描述一個智慧科技與生活融合的未來場景，引領企業思考在這樣的未來情境中，該如何從當下就打造關鍵競爭要素，結合智慧工具與管理手法，穩健地朝未來走去。除了台灣大哥大林之晨總經理發表「5G與超5G」演講、張寶誠總經理發表「創造價值的好夥伴─CPC」外，也邀請到國興資訊吳壬堯董事長；新漢智能系統股份有限公司林弘洲總經理；以及國立台灣師範大學設計系教授，前明基友達集團副總經理暨設計長王千睿教授，分別針對「智慧農業．農食新關係」、「數據、管理、新智造」、「感動服務‧聰明經營」等議題進行深入探討，讓企業未雨綢繆，及早儲備企業競爭力。

同時，CPC服務團各團長也將針對智慧農業、智慧製造以及服務創新等項目進行趨勢分享及服務內涵說明，會場亦展示CPC五大服務團核心能量及輔導工具，包括：智造業卓越經營服務團、農業卓越經營服務團、e整合卓越經營服務團、連鎖加盟卓越經營服務團、創新卓越經營服務團，透過影片及專人解說，提供CPC所有的政府專案資源，讓企業知道未來的競爭力發展之道。

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CPC成立逾一甲子，64年來，持續引進創新及前瞻的管理手法，協助企業提昇經營績效與競爭力，今年也是CPC成果豐碩的一年。對外，CPC積極扮演APO各會員國產業轉型升級的重要推手， 8月在CPC台中服務處成立「亞洲生產力組織智慧製造卓越中心」、10月在台北辦理「APO第60屆各國生產力機構主管工作會議」，其執行力與能量備受國際肯定。對內，CPC團隊也藉由執行跨域創新國際化計畫、智慧機械－產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用、經濟部連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫、餐飲業國際化推動計畫、新南向產業鏈結加值計畫……等政府計畫，有效整合及運用政府資源，協助各行業成長躍升。

展望未來，身為華人企業最具信賴價值的經營管理顧問機構，中國生產力中心亦將以積極創新、創造價值，提高知識力為目標，與企業攜手接軌未來，全方位展現競爭力。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年12月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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