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2020「薪」情成長有限

2019-12-06 14:24能力雜誌

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【文／韋萊韜悅】

韋萊韜悅顧問諮詢(Willis Towers Watson)於今年10月發佈《2019年全球暨亞太區調薪預算調查報告》，結果顯示亞太區雖然整體經濟成長動能趨緩，企業對於支出傾向保守，整體薪酬仍呈現5.6％成長。金融科技業、高科技業及醫療保健相關行業薪酬成長最強勁，傳統金融業則落後。

人才招募需求降溫

整體而言，亞太區企業面臨日益複雜的商業環境風險，包括政治及經濟因素，以及全球需求下滑導致的出口疲弱，多數企業對未來的展望較前一年更趨於保守。亞太區多數市場對2020年調薪預算將保守以對，僅有不到一半的市場預期2020年加薪幅度較前一年度微幅成長，包括孟加拉、柬埔寨、中國、印度、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、泰國及越南；其他市場，如台灣、澳洲、香港、印尼、澳門、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、菲律賓、新加坡及南韓等則皆預期2020年調薪率與前一年度持平。

由於企業營運展望保守，人才招募力道在未來12∼24個月預計將趨緩。根據韋萊韜悅調查顯示，在未來12個月內，65％的企業預期維持現有員工人數規模，僅有30％的企業預計增加員工人數，而6％的企業則預期將減少員工人數。

「市場的趨勢是越來越多企業開始透過提昇員工技能、自動化及人力外包的方式來提昇企業經營效能。最新的調查結果顯示台灣市場自願離職率從13％下降到11.2％，原因可能是來自於全球性的經濟不穩定；在此同時，我們也觀察到非自願離職率微幅上升，從2017年的2.2％增加到2018年的2.4％。」韋萊韜悅台灣分公司全球獎酬資料諮詢服務負責顧問李儀欣表示，「在亞太地區非自願離職率最高的產業包括製造業、能源業及醫療保健行業。這些產業的自動化程度改變了這些產業的人員組成結構，企業開始採取非員工（包含前述提及的外包、自動化等方式）資源，並因此降低了對全職員工依賴。然而，當企業決定進行工作解構的同時，更需要確保人力資源與自動化如何能夠完美結合。」

科技相關產業成長強勁

韋萊韜悅調查發現，中國、香港及新加坡的金融科技業皆有增加明年調薪預算的計畫，2年調薪成長幅度超過50％，為所有行業中最高（2019年為4.1％，2020年為6.2％）。亞太區高科技業也是2020年調薪率最高的產業之一，由2019年的5.7％上升至2020年的5.8％。

醫療保健業亦呈現強勁成長，有42％的企業預估明年營運表現將優於今年。消費者的健康意識抬頭，醫療保健市場持續擴大，以及整體人口老化帶來的照護需求增加，促進了產業的蓬勃發展，也帶動了薪酬持續成長，該產業預估明年調薪率為5.9％，高於2019年的5.7％。

傳統金融業的調薪率最低，明年預估為持平的4.7％。傳統金融業近年面臨經濟環境變化的挑戰，整體營運衰退與商業板塊的變動，尤其是金融科技發展帶來的競爭日益激烈。因此，傳統金融機構對於整體支出更加謹慎。但是傳統金融業相較於其他產業，年度變動獎金的比重則最高，2020年預估產業平均年度變動獎金約為3個月固定薪（24.9％）。

保險業薪酬增幅則從2019年5.1％上升至5.3％。保險業的年度變動獎金比例也是列居前位，平均約為2個月固定薪（17.7％）。整體而言，保險業預估總員工人數將有成長，與高科技業及醫療保健業的趨勢一致。

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關鍵戰力是數位人才

觀察台灣市場，多數企業對未來的展望較前一年更趨於保守，僅不到3成（28％）的公司樂觀預期來年將有更高幅度的營運成長，顯著低於去年的41％，因此多數企業選擇將繼續維持穩定的調薪預算（平均3.8％）。

李儀欣補充「銷售職類、工程職類及資訊科技相關職類是未來1年台灣企業徵才的前3大重點職類，尤其是各產業的數位轉型需求日增同步帶動相關資料科學工程、及資訊科技職類人才需求。然而，如何吸引與留置數位人才或用新的手法、具有創意的方式取得企業轉型所需的數位技能，將是對於要取得在數位時代競爭力的眾多企業，最嚴峻的挑戰之一。」

【完整內容請見《能力雜誌》2019年12月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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