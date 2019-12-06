WeWork上市失敗教訓

分享 facebook 【文／劉容皿 圖片提供／東方IC、Gettyimages】

多年來，WeWork打著科技新秀旗號，以房地產業的顛覆者自居，可說是一時之選，誰知道在上市前的短短幾個月，這隻星光熠熠的獨角獸竟在2019年黯然失色，露出馬腳原形。

WeWork在全球近80個城市佈局，擁有836個地點租賃工作空間，原本計劃在2019年9月首次公開發行股票(Initial Public Offerings, IPO)，有意複製Facebook的上市之路，又或者是Uber的經驗，預計籌集40億美元，一舉由新創獨角獸的身分（估值10億美元以上的未上市公司）隆重晉升為上市公司，緊接著更由摩根大通(JP Morgan Chase)提供60億美元的貸款。不料，WeWork的母公司「The We Company」在9月30日撤回IPO，隨後整個局勢瞬間丕變，創辦人暨執行長紐曼(Adam Neumann)交出控制權，經營高層悉數撤換。

為何會一夕驚變？2019年初，這家共享辦公室空間的新創公司估值曾高達470億美元，比多數標普500指數成分股上市公司還高，當紅的半導體股超微(AMD)市值也不過400億美元。但是當WeWork撤銷IPO，同時接受大股東軟體銀行(Softbank)紓困後，估算身價只剩下80億美元，在不到1年時間，將近400億美元的市值就這樣蒸發。WeWork究竟出了什麼問題？市場風向起了什麼轉變？創業者又能從中得到什麼樣的經驗和警惕？

「二房東」的原形畢露

另外一隻獨角獸，民宿網路平台Airbnb的執行長柴斯基(Brian Chesky)說的一針見血：「WeWork根本不是科技公司，何來科技公司的身價？」他認為，有些公司，像是微軟這些大型科技公司的利潤真的很高，但其他公司的利潤就相對低很多。WeWork主要商業模式是租賃或購買辦公空間，分拆為較小的辦公室後，再出租給小型企業所有者或新創企業，這是一種低利潤業務。因此，對於許多人來說，WeWork高達470億美元的估值是沒有道理的。

如果跟同業比較就更為明顯，WeWork在全球擁有的出租空間為126萬坪，會員有50萬名，年營業額達18億美元，依舊沒有獲利；IWG在全球擁有140萬坪，會員250萬名，營收34億美元，獲利5億美元，但估值只有37億美元，還不到40億美元。

WeWork的價值崩解，也捎來一個警訊：寬鬆融資的時代可能即將結束。只在乎營收成長，獲利以後再說的投資人，最後可能會有什麼樣的下場，也逐漸清晰。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)專欄作家麥金托許(James Mackintosh)指出，WeWork在資本市場慘遭滑鐵盧，若有什麼值得紀念之處，應在於投資人終於明白價值的所在。

WeWork 籌備IPO後不久，財務狀況便受到各界嚴格檢驗。《金融時報》(Financial Times)報導WeWork以每小時21.9萬美元的速度消耗現金，更值得注意的是，這家成立才9年的公司，2018年的營收雖然較上年成長一倍，達到18億美元，但是虧損也同樣成長一倍，來到19億美元。紐曼一直無法給一個如何轉虧為盈的具體答案，這也是WeWork想要IPO卻失敗的原因之一，無獨有偶，同樣聲勢浩大的叫車平台Uber，從5月上市至今，股價就下跌了1／3，也是因為相同的原因。

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創辦人墮落拖累企業

除此之外，創辦人紐曼的操守也大有問題，他將個人的房地產租給WeWork，並在公司包機上和朋友開派對、吸大麻，甚至將「We」註冊為商標，並以600萬美元的價格賣給自己的公司。紐曼和妻子雖然靠外部資金來生存，卻繼續透過多種股權模式掌握公司絕對的控制權。WeWork申報資料顯示，紐曼每股擁有10股的表決權，他持股的表決權比在公開市場上出售的股票高20倍。

只要是未上市公司，這種超級表決權還有得商量，但若要在公開市場爭取資金，投資大眾不會滿意這樣的股權結構。原始股東也為此付出慘痛代價，軟銀為了止血，還花了17億美元的代價買下紐曼的控制權，以8成的持股取而代之。這一事實說明了股東權利的重要性，風險投資人未來對新創公司投資時，勢必會更注意股東權益。

公司治理才是IPO核心？

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，這件事提醒他，企業在申請IPO之前，做好公司治理有多重要。他說：「股東必須像合夥人一樣被對待，他們不該像是我只要得到最高股價那樣的對待。」股東權利與資本市場之間關係密切。公開上市的股票市場發揮了2個基本功用：既提供資本，對於表現不佳的企業經理人而言，也有懲戒的作用。如果一家公司大管理欠佳而表現不佳，股東可以用腳投票，即出售股票。

摩根大通是WeWork的承銷商，承銷商為什麼當初會讓這樣的公司上市？軟銀花了自家和願景基金(Vision Fund)的錢，又為什麼任由這種公司治理結構發展下去？說穿了就是創投基金只對實現IPO感興趣，而投資銀行只對7％的佣金感興趣。軟銀為此付上慘重代價，上季出現14年來首見的單季營業損失，因為投資WeWork損失約46億美元，軟銀執行長孫正義也罕見坦承自己識人不明。

WeWork在華爾街大咖券商和日本投資之神的糖衣包裝下，終究經不起資本市場的考驗，國王的新衣被投資人識破了。這是獨角獸、創投基金、承銷券商的挫敗，卻是投資人的勝利。

WeWork將IPO延到2020年，並接受軟銀的95億美元紓困，屆時就算順利上市，有可能市值只有470億美元的零頭，以WeWork每年營收至少要20億美元才能繼續成長，要如何能撐得下去，沒有人知道，但肯定的是，這將關係到軟銀200億美元的投資。