英國皇家特許狀 鞏固教育日不落國

分享 facebook 【文/石英雀 圖片提供/石英雀、達志影像】

英國與台灣的異同之間令人印象深刻。過去,在台南要蓋新房子,就看著土木工師傅從挖地基、測量到建造,靠著經驗及技術,他們沒有受土木工程教育,但卻將房子蓋得非常實在及牢靠;一個英國大學畢業生,為了拿到英國皇家會計師執照,寒窗10年終於考上,考上當天,英國某知名會計事務所除了提供她工作,並協助辦理汽車及房貸貸款。對於英國來說,他們的教育是培養「能力」,所以文憑及證照有價值。

把目光轉回台灣,當台灣教育系統不斷地提出改革的措施,朝向多元多軌、減少中學生的測驗、降低上課時數、取消畢業考試等等的同時。歐美的教育系統真的如同大家口中的授課時數短、輕鬆又簡單的教學模式嗎?他們的教育品質又是如何做好把關的呢?讓我們來了解英國教育系統中一個重要的把關機制:「國家證照制度」。

皇家憲章的特權

英國教育系統從5歲進入小學,一直到16歲參加中學階段普通程度證書考試(General Certificate of Secondary Education, GCSE),才算是完成中學階段;學生在16∼18歲2年制大學的預科(相當高中)中必須選專業科目 (The General Certificate of Education Advanced Level, GCE A-level),並在畢業前通過高階程度證書考試,專業科目包括會計、統計、英文或經濟等,在取得GCE A-Level各科專業高階程度證書後,學生才能憑著各科通過A Level高階檢定的證書及在學成績單,申請大學或其他高等教育學院,例如:劍橋大學及牛津大學等學校繼續進修。

如果學生選擇就業,也可以憑這一張會計高階程度證書,申請在銀行或在企業裡面工作。英國教育從小培養學生未來職場所需的專業與能力,中學階段普通程度證書考試及專業科目考試都是國家會考,不是校內考試,所以考試題目靈活且具啟發性,希望測出學生獨立思考及具備批判性學習的能力,並且會以當前發生的時事為命題的依據,學生要與社會脈動連結,才能順利取得證書。

在英國,有獨特皇家特許大學或專業文憑認證機構稱為「皇家特許狀」(Royal Charter)。由於英國是君主立憲制的國家,早期沒有教育部門製作文憑認證,Royal Charter是英國君主專門用於為個人或者法人團體授予特定的權利或者權力,所簽發的正式文書,包括公司、大學等重要機構都是透過頒發皇家特許狀而設立,也稱作「皇家憲章」,具有認可的法律權利和特權。

英國高等教育大都是公立大學,只有少數的私立大學,但是都是由英國政府認可的,要取得英國學士或碩博士學位,學生考完筆試及完成論文後,由校內考核給予成績,再由校外進行第二階段的考核,二個分數平均才是最終的成績。因此,在英國嚴格的高等教育之下取得學位,普遍讓大家感到具有高度的「價值」。

分享 facebook

金融產業認可證照

英國倫敦作為世界第二大金融中心,在世界經濟扮演有舉足輕重的地位,倫敦每日外匯交易量達6,300億美元,是華爾街的2倍,是當今世界上最大最集中的金融服務和交易市場,擁有現代化金融服務體系,同時也是世界最大外匯交易市場、最大保險市場、最大黃金現貨交易市場、最大衍生品交易市場、全球第三大保險市場、重要船貸市場和非貴重金屬交易中心,並擁有數量最多的外國銀行分支機構或辦事處。倫敦金融城從業者近40萬人,共有550多家跨國銀行、170多家國際證券公司在倫敦設立了分支機構或辦事處。擁有許多排名世界500強的企業,因此英國也被稱為「世界經濟的發動機」。英國金融與會計專業歷史悠久,是最早出現職業會計師、第一個建立現代意義上會計職業團體的國家。

只有國際級的金融中心才能夠提供世界水準的金融教育,英國正是以高品質的學院教育及豐沛的研究資源,每年吸引大量國際學生到英國就讀金融專業。學生在大學時可以同時進修學位及專業認證文憑證照,畢業後直接與企業無縫接軌。

那麼英國大學碩士和英國皇家特許專業文憑資格有什麼差異?特許專業資格是與特定行業或職業相關的技術培訓課程。有些可以在大學畢業後直接上專業資格課程,而另一些則針對具有多年經驗的專業人士,當他們希望進一步發展自己的職涯,也會選擇進修其他專業資格的機會。對於某些工作,必須具備專業資格,例如:成為合格的律師,必須參加法律實務課程(Legal Practice Course, LPC);成為一名合格註冊會計師,需要通過相關皇家特許公認會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA)考試。

碩士學位則傾向於大學的深入學術研究,通常包括書面論文,這可以讓您為特定的職業做準備,但同時也提供了使您能夠進入各個領域的一般技能和知識。

特許專業資格通常本質上是直接連結職場的需求,並作為進入特定工作職場的途徑或晉升的途徑,且須由專業機構認可,該機構設置考試並規範應該達到的標準。

新鮮人含「金」量高

這些皇家特許資格機構,一般考試通過率很低,大約5%∼12%,但擁有皇家特許資格,即使是剛畢業的社會新鮮人,在英國年薪可以來到4.5萬英鎊(約180萬新台幣),一旦累積豐富經驗,薪水範圍就提昇為10萬英鎊至20萬英鎊年薪(約380萬新台幣至750萬新台幣)。由此可知,皇家特許專業資格的起薪相當可觀,比起一般商管和會計銀行學士或碩士的薪水高很多。

當然,成為正式皇家特許資格會員並不是止境,每年還要繼續專業進修(Continuing Professional Development, CPD)來維持專業認證職稱,經過7∼10年以上豐富工作經驗累積,可以申請成為專業資深會員。一旦成為專業資深會員,除了在個人資歷更上一層樓、增加職場競爭力外,同時也有資格參加特許機構理事會主席及理事選舉。

從英國的一條龍式的教育改革與就業市場的銜接,反思台灣的人才養成,或許可以思考、調整著力的地方,參考英國或德國技職教育及證照制度與高等教育的接軌。產業與教育結合,這樣才能培養「學以致用」之人才。(本文作者為英國皇家特許行銷師)