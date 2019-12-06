親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

英國皇家特許狀 鞏固教育日不落國

2019-12-06 14:24能力雜誌

分享
【文／石英雀　圖片提供／石英雀、達志影像】

英國與台灣的異同之間令人印象深刻。過去，在台南要蓋新房子，就看著土木工師傅從挖地基、測量到建造，靠著經驗及技術，他們沒有受土木工程教育，但卻將房子蓋得非常實在及牢靠；一個英國大學畢業生，為了拿到英國皇家會計師執照，寒窗10年終於考上，考上當天，英國某知名會計事務所除了提供她工作，並協助辦理汽車及房貸貸款。對於英國來說，他們的教育是培養「能力」，所以文憑及證照有價值。

把目光轉回台灣，當台灣教育系統不斷地提出改革的措施，朝向多元多軌、減少中學生的測驗、降低上課時數、取消畢業考試等等的同時。歐美的教育系統真的如同大家口中的授課時數短、輕鬆又簡單的教學模式嗎？他們的教育品質又是如何做好把關的呢？讓我們來了解英國教育系統中一個重要的把關機制：「國家證照制度」。

皇家憲章的特權

英國教育系統從5歲進入小學，一直到16歲參加中學階段普通程度證書考試(General Certificate of Secondary Education, GCSE)，才算是完成中學階段；學生在16∼18歲2年制大學的預科（相當高中）中必須選專業科目 (The General Certificate of Education Advanced Level, GCE A-level)，並在畢業前通過高階程度證書考試，專業科目包括會計、統計、英文或經濟等，在取得GCE A-Level各科專業高階程度證書後，學生才能憑著各科通過A Level高階檢定的證書及在學成績單，申請大學或其他高等教育學院，例如：劍橋大學及牛津大學等學校繼續進修。

如果學生選擇就業，也可以憑這一張會計高階程度證書，申請在銀行或在企業裡面工作。英國教育從小培養學生未來職場所需的專業與能力，中學階段普通程度證書考試及專業科目考試都是國家會考，不是校內考試，所以考試題目靈活且具啟發性，希望測出學生獨立思考及具備批判性學習的能力，並且會以當前發生的時事為命題的依據，學生要與社會脈動連結，才能順利取得證書。

在英國，有獨特皇家特許大學或專業文憑認證機構稱為「皇家特許狀」(Royal Charter)。由於英國是君主立憲制的國家，早期沒有教育部門製作文憑認證，Royal Charter是英國君主專門用於為個人或者法人團體授予特定的權利或者權力，所簽發的正式文書，包括公司、大學等重要機構都是透過頒發皇家特許狀而設立，也稱作「皇家憲章」，具有認可的法律權利和特權。

英國高等教育大都是公立大學，只有少數的私立大學，但是都是由英國政府認可的，要取得英國學士或碩博士學位，學生考完筆試及完成論文後，由校內考核給予成績，再由校外進行第二階段的考核，二個分數平均才是最終的成績。因此，在英國嚴格的高等教育之下取得學位，普遍讓大家感到具有高度的「價值」。

分享

金融產業認可證照

英國倫敦作為世界第二大金融中心，在世界經濟扮演有舉足輕重的地位，倫敦每日外匯交易量達6,300億美元，是華爾街的2倍，是當今世界上最大最集中的金融服務和交易市場，擁有現代化金融服務體系，同時也是世界最大外匯交易市場、最大保險市場、最大黃金現貨交易市場、最大衍生品交易市場、全球第三大保險市場、重要船貸市場和非貴重金屬交易中心，並擁有數量最多的外國銀行分支機構或辦事處。倫敦金融城從業者近40萬人，共有550多家跨國銀行、170多家國際證券公司在倫敦設立了分支機構或辦事處。擁有許多排名世界500強的企業，因此英國也被稱為「世界經濟的發動機」。英國金融與會計專業歷史悠久，是最早出現職業會計師、第一個建立現代意義上會計職業團體的國家。

只有國際級的金融中心才能夠提供世界水準的金融教育，英國正是以高品質的學院教育及豐沛的研究資源，每年吸引大量國際學生到英國就讀金融專業。學生在大學時可以同時進修學位及專業認證文憑證照，畢業後直接與企業無縫接軌。

那麼英國大學碩士和英國皇家特許專業文憑資格有什麼差異？特許專業資格是與特定行業或職業相關的技術培訓課程。有些可以在大學畢業後直接上專業資格課程，而另一些則針對具有多年經驗的專業人士，當他們希望進一步發展自己的職涯，也會選擇進修其他專業資格的機會。對於某些工作，必須具備專業資格，例如：成為合格的律師，必須參加法律實務課程(Legal Practice Course, LPC)；成為一名合格註冊會計師，需要通過相關皇家特許公認會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA)考試。

碩士學位則傾向於大學的深入學術研究，通常包括書面論文，這可以讓您為特定的職業做準備，但同時也提供了使您能夠進入各個領域的一般技能和知識。

特許專業資格通常本質上是直接連結職場的需求，並作為進入特定工作職場的途徑或晉升的途徑，且須由專業機構認可，該機構設置考試並規範應該達到的標準。

新鮮人含「金」量高

這些皇家特許資格機構，一般考試通過率很低，大約5％∼12％，但擁有皇家特許資格，即使是剛畢業的社會新鮮人，在英國年薪可以來到4.5萬英鎊（約180萬新台幣），一旦累積豐富經驗，薪水範圍就提昇為10萬英鎊至20萬英鎊年薪（約380萬新台幣至750萬新台幣）。由此可知，皇家特許專業資格的起薪相當可觀，比起一般商管和會計銀行學士或碩士的薪水高很多。

當然，成為正式皇家特許資格會員並不是止境，每年還要繼續專業進修(Continuing Professional Development, CPD)來維持專業認證職稱，經過7∼10年以上豐富工作經驗累積，可以申請成為專業資深會員。一旦成為專業資深會員，除了在個人資歷更上一層樓、增加職場競爭力外，同時也有資格參加特許機構理事會主席及理事選舉。

從英國的一條龍式的教育改革與就業市場的銜接，反思台灣的人才養成，或許可以思考、調整著力的地方，參考英國或德國技職教育及證照制度與高等教育的接軌。產業與教育結合，這樣才能培養「學以致用」之人才。（本文作者為英國皇家特許行銷師）

【完整內容請見《能力雜誌》2019年12月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

相關新聞

2020純網銀來襲

2019-12-06 14:25

排除資安、信心風險 AI助攻純網銀系統優勢

2019-12-06 14:24

令和元年翻轉職場生態系

2019-12-06 14:24

WeWork上市失敗教訓

2019-12-06 14:24

2020「薪」情成長有限

2019-12-06 14:24

跨越2020 生產力即為競爭力

2019-12-06 14:24

透過生態系 推廣台灣精品服務

2019-12-06 14:24

人臉辨識引爆商機

2019-11-05 13:28

刷臉商機無國界

2019-11-05 13:28

ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:28

AI+GIS加持 溫哥華警察永遠快一步！

2019-11-05 13:28

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

搖搖欲墜的Forever 21王國

2019-11-05 13:28

雙門雙鑰公寓 銀髮族不再獨居

2019-11-05 13:28

顧客員工股東 誰該排第一

2019-11-05 13:28

100％客製方案 資安缺了OT就Out！

2019-10-07 09:17

日本AI原則的經濟思維

2019-10-07 09:17

情境化學習 好想說英語

2019-10-07 09:17

5G連線製造業 打造製程0偏差

2019-10-07 09:17

萬物聯網如何不被駭！？

2019-10-07 09:17

政策 人員 技術 打造資安防護金鐘罩

2019-10-07 09:17

英國音樂治療 讓失智症「憶起愛」

2019-10-07 09:17

餐飲服務業須正視C2B經營模式

2019-10-07 09:17

AI安控特攻隊@台灣

2019-09-05 12:48

隱私權0爭議 自造AI防跌、測呼吸

2019-09-05 12:48

麥當勞請AI做漢堡

2019-09-05 12:48

日企「用人」更要「育人」

2019-09-05 12:48

瑞士VET在學即就業 拚出全球冠軍

2019-09-05 12:48

自戀市場超夯 63億美元的自拍經濟學

2019-09-05 12:48

AI啟示錄：食物外送平台篇

2019-09-05 12:48

效率學習 無薪假翻轉新價值

2019-09-05 12:48

如何擬定數位轉型KPI 提高成功率！？

2019-08-05 08:41

全球產業瘋「數位轉型」

2019-08-05 08:41

智能服務得來速 廚衛老店獲新「機」

2019-08-05 08:41

終結失落的30年 社會5.0日本再啟動

2019-08-05 08:41

馬來西亞砸5億馬幣DIY人力

2019-08-05 08:41

聽障經濟價值看得見

2019-08-05 08:41

Facebook幣形成金融風暴？

2019-08-05 08:38

科技化衝擊服務業 企業主如何因應

2019-07-08 12:17
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top