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飲鴆止渴？推特禁止政治廣告 社會將趨向保守？

雙門雙鑰公寓 銀髮族不再獨居

2019-11-05 13:28能力雜誌

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【文／周瑛琪、簡嘉萱、何家緯、張巧宜 圖片提供／達志影像】

今年的G20財長會議首次將高齡化視為全球風險，許多國家都祭出相關福利設施，那麼東協又是如何面對此一難關呢？根據Statista預估，新加坡在2035年時，65歲以上人口占比將達26.6％，泰國與越南的占比也分別來到22.8％與14.7％。

假如把時間推到2050年，國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)認為泰國老年人撫養比將超過50％，由此可知，許多東協國家正在面臨迅速高齡化的困境。其中，在高齡化的社會中，獨居老人相關的報導時有所聞，這是個多層面的因素引發的困境，包括子女的就業、家庭觀念及文化教養等問題，從硬體面來看，房間的擺設、隔間設計，也都是影響著年輕一代是否願意與長者共居的因素。

與台灣距離3,000公里的馬來西亞又如何克服這道難關呢？根據馬來亞大學(University of Malaya)社會福祉研究中心表示，馬來西亞2020年的60歲以上人口將達350萬人，2040年更是增至630萬人，約占馬來西亞人口20％，所以高齡議題對於馬來西亞來說，不是遙遠的未來式，而是不得不立即面對的現在進行式。

中等收入市場老化

比鄰而居的馬來西亞與泰國都屬於中等收入市場，並且受人口紅利限制，無法最大化經濟增長。從經濟面來看，它們都被認為是東南亞較成熟的新興經濟體，人均GDP介於5,000美元至10,000美元；長遠來看，人口高齡化將削弱馬來西亞與泰國經濟增長的前景。但是人口高齡化已經是普世的問題，政府雖然大力推動及大聲疾呼，通常效果有限，還得依靠民間的力量相互呼應，馬來西亞就有企業看到這樣的需求與商機，LINBAQ就是其中一員。

LINBAQ的核心理念為「創造價值」，自2017年成立至今，積極投入馬來西亞新山的房地產市場。目前主要發展的項目為一住商混合的商業中心「樂森世紀」，其結合公寓、酒店與美食商場，與台灣的淵源也不低，更和台灣的紙箱王合作，於商場打造東南亞第一間紙箱王主題樂園。這家創立2年的企業早將目光瞄準高齡化解決方案，LINBAQ從硬體層面為獨居老人的問題提出解方，推出的「雙門雙鑰．三代同堂」房型頗受市場好評。

閒置空房新解方

獨居老人的成因複雜，少子化與高齡化都是其中因素。隨著時代演進，台灣少子化的問題比預想中嚴重，根據World Population Review資料，在2019年出生率世界排名中，台灣每位婦女僅生1.218人，排名敬陪末座；同時，人口老化危機早已降臨台灣，在2018年3月，台灣的65歲以上人口占比已經超過14％，正式宣告台灣由「高齡化」正式步入「高齡社會」，甚至在8年後，65歲以上人口占比將超過20％，恐將步入「超高齡社會」。隨著人口結構的變化，台灣的撫養比將越來越高，加上各式問題的衝擊，老人照護已經成為不得不面對的問題，雖然政府已經大力扶植長照等發展，但隨著都市化的濫觴，年輕一代離鄉背井外出工作成為常態，獨居老人、銀髮村落等結構，直接、間接引發許多的社會問題。

另外，假如與父母共住，除了透天厝外，剖析台灣常見的公寓格局，從2房到4房甚至5房，擁有高度彈性，但是客廳、飯廳多半是一起共用的，從臥室走出家門，一定會經過公共空間。這類格局的公寓陪伴著台灣無數的家庭，主要是主臥室加上給兒女的房間，在過去的年代分配得宜，但隨著下一代長大成人，開始外出求學甚至在外地就業。原本的房間除了逢年過節，多數成為無人入住的空房，即使想要出租，也因為隱私權等問題，出租率難以提高。隨著時代演進，這種現象越來越頻繁出現，不只引發獨居老人問題，也造成空間的浪費。

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兼顧隱私與情感連結

LINBAQ的「三代同堂」房型有什麼樣的特別之處？重點關鍵字就是「雙門雙鑰」，透過這項設計，可以大幅改善空房問題，在馬來西亞日漸受到青睞。究竟什麼是「雙門雙鑰」？就是同一間公寓擁有2個分開且獨立的空間，各自擁有進出的門，所以才會有著2把鑰匙。房子裡有1個房間及廁所是獨立隔開，就像獨立的出租式公寓，有自己的鑰匙以及進出的門。這個設計加大了空間運用上的靈活度，也保障了個人空間。

試想，在兒女離家後，這個獨立空間可以出租給其他住戶，例如：求學的大學生、打工族等，由於是獨立空間，入住的意願也會大增，如此一來省去麻煩的打掃時間，也能利用空間換取金錢。

除了出租外，獨立的房間也方便上班族把父母接來一起住，不用擔心缺乏隱私或個人空間，甚至只要敲一下隔壁的門，就可以享受三代同堂的家庭生活。除了出租給外人、接父母來住。房間也可以租給自己長大的兒女或改裝成工作室，把生活跟工作分開。

「雙門雙鑰」或是馬來西亞當地所說的「1+1房款」，滿足現代住戶及社會環境不同的需求。在馬來西亞滿足的多半是個人隱私的需求，運用在台灣的高齡化社會，可以有效減少空房率，把空間發揮最大的效用。

「雙門雙鑰」的初衷，就是為了三代同堂的家庭而設計，除了解決子女無法與長輩同住，以及互相照顧的困擾，同時透過妥善運用、規劃空間，即使住在同一屋簷下，也能保留長輩與年輕一代各自的空間及隱私，在共同相處的空間，增進世代情感的連結。

除此之外，不可諱言台灣的高房價以及低薪資已經成為一大問題，對剛出社會的年輕人來說，在市區租屋成為一大負擔，即使買屋，房貸的壓力也將壓得喘不過氣來，成為另外一種社會問題。而「雙鑰匙」設計可以透過將房間出租，甚至成為共享經濟的提供者，打造Airbnb的背包客棧，都可以降低房貸壓力。

高齡社會、高房價、低薪資，在這個社會問題充斥在日常生活中的世代，居住空間也成為了生活中重要的一環，彈性的規劃空間、提昇生活品質，必定會成為未來新趨勢。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年11月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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