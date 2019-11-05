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刷臉商機無國界

2019-11-05 13:28能力雜誌

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【文／周尚勤 圖片提供／達志影像、東方IC】

生物辨識技術(Biometric Technology)可以精準的辨識個體，甚至判讀一個人的情緒，使生活變得更加便利，也成為確保安全與防止詐欺的強大工具。法國前瞻技術研究顧問公司Yole Développement分析，2013年就由指紋辨識帶動了第一波生物辨識浪潮，然而，這波浪潮已在2017年，隨著蘋果iPhone X的發表而落幕，接棒演出的第二波大浪(Second Wave)，就是新興科技「人臉辨識」(Facial Recognition)。

全球性的人臉寶藏

Yole Développement的報告指出，未來4年在生物辨識市場中，人臉辨識技術的成長率，將會領先指紋、虹膜與聲紋辨識。其中的商機有多大？由美國市調公司CB Insights發佈的發展趨勢報告透露，人臉辨識是2019年人工智慧(Arti cial Intelligence, AI)最具市場規模的必要科技；調研機構Variant Market Research數據顯示，人臉辨識市場規模預計將在2024年達到154億美元，在2016年至2024年的複合年均成長率將達21.4％。

人臉辨識技術為何得以變得越來越強大？其實，這得要歸功於你我的臉。來自於社群網路、照片網站以及交友軟體交織構成的照片資料庫，正在全世界流通、共享，形成龐大的生態系統，助長人臉辨識的普及；Facebook、Google這類科技巨擘，很可能已經掌握最大的人臉數據庫；眾多的公司與大學，也已經與澳洲、中國、印度、新加坡、瑞士等國的研究人員、政府、私人企業，廣泛的分享了他們的「人臉寶藏」，以作為培訓AI之用。

有了技術與資料庫的支持，人臉辨識的需求大浪也襲向世界各地。Variant Market Research指出，推動全球人臉辨識市場飆速成長的主要因素有2個。首先，對公共場所監控的需求不斷增長；其次，政府與國防等產業使用相關技術帶動。

中印穩居冠亞軍

從區域性來看，以中國為首的亞太地區，相關營收及成長幅度遠勝於歐洲、北美等區域，穩居冠軍。其中，最大的推動力道，就是來自中國預計在2020年實施的「社會信用體系」。英國數據公司Comparitech統計，中國目前已佈建約2億台監視器。在全球「監控城」排行榜前10名中，中國就包辦8個，前3名分別是重慶、深圳、上海，每1千人分配超過100台監視器。預計來到2022年，光是中國的監視器就將增至6億台，也就是大約每2人就有1台監視器盯著。

「監控城」的普及，也造就中國人工智慧(Artificial Intelligence, AI)獨角獸的壯大。CB Insights報告指出，全球一半以上的頂級AI獨角獸，都來自中國，甚至前11強就有了5名之多。其中，以估值45億美元排名榜首的商湯科技(SenseTime)，就是以人臉辨識技術領先同業；另外一家企業曠視科技(Megvii)獲得阿里巴巴集團高額融資，其中刷臉支付技術更被《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)選為10大創新科技之一。另外一家總部位於上海的依圖科技(YITU Technology)，則可利用其開發的臉部掃描平台，在幾秒內從高達20億人的資料庫中，成功辨識個人，準確率高達95.5％。

無獨有偶，位於亞洲，人口數同樣超過13億人的印度，同樣著手進行「中國式人臉辨識」計畫。現任印度總理莫迪(Narendra Modi)正打算建立一套人臉辨識系統，串聯印度各地的監視器，用來幫助警察辨別罪犯、失蹤人口，甚至是屍體；印度政府表示，這項措施主要是在幫助世界上警力最不足的國家，根據統計幾乎每724位公民才有1名員警，遠低於全球標準。由於需求十分龐大，也意味著龐大的商機，印度市場研調機構TechSci Research預估，到了2024年，印度人臉辨識市場將成長6倍，幾乎與中國匹敵。

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美國3大產業聚焦

人臉辨識競賽已經席捲全球，美國當然也不遑多讓，根據CB Insights分析，美國對於人臉辨識的興趣激增，同樣的也出自於政府與國防相關的需求，許多公司正為了法律執行，開發相關技術與應用。例如：電商龍頭Amazon提供其人臉辨識技術「Amazon Rekognition」給執法機構，可對影像串流提供即時分析，隨著時間演進，不論是情緒檢測以及年齡範圍的精準度，都大有改進；AI公司Veritone開發的IDentify臉部辨識軟體，則可比對照片與罪犯資料庫的圖像，以協助找到嫌疑犯，執法警員形容這個系統「非常精準」。當然，人臉辨識應用的場景十分多元，除了監控之外，更能包含能源管理、醫療、飯店服務、保險安全監控、門禁管理等垂直領域，未來將有機會遍地開花。

CB Insights觀察美國不同產業對於人臉辨識的應用，提出以下觀察：

1.金融業──很少產業能像金融業，利用人臉辨識作為用戶的身分驗證，並在安全性和詐欺預防獲得了很高的溢價。大通銀行(Chase)、USAA等金融業，利用iPhone的「Face ID」登入行動銀行APP；英國的勞埃德銀行(Lloyds Bank)則引進微軟的生物辨識技術(Biometric)。

2.保險業──未來透過人臉辨識來為保單提供報價，可能不再只是空想，而是習以為常的慣例。保險科技新創Lapetus開發了一項能評估健康狀況的人臉辨識技術，結合生物統計等方式，來推測壽命，來幫助保險公司為保單定價，甚至可以不用進行體檢就能承保壽險，目前正與多家業者合作測試中。保險商Legal & General America曾與它合作，在2018年發表一項鎖定年輕族群的線上保單報價工具，透過上傳照片，即可評估個人的年齡、性別、BMI等，就是運用臉部辨識技術。

3.餐飲業──透過人臉辨識技術，食品、飲料與餐飲品牌更有機會提供更客製化的體驗，或者提昇服務品質。冷凍披薩品牌DiGiorno在行銷活動中導入臉部辨識，分析在DiGiorno的聚會中人們的表情，衡量人們對披薩的情緒反應；飲料巨頭可口可樂更在2014年，於澳洲設置搭載人臉辨識技術的販賣機，一方面蒐集消費行為數據，同時也針對不同類型顧客投放客製化廣告，例如：針對女性推薦低卡飲料。

然而，儘管從安全或商業的角度看人臉辨識，這是一個相當受歡迎的未來產業，但若從個人隱私權的立場出發，這項技術同時存在了不少疑慮與挑戰。越來越多執法機構以此來維護安全，但公民自由主義者認為，隱私問題恐怕會超過安全性的價值，更何況，人臉辨識可能出現誤判，這也將是產業生態系中的每個角色，無法迴避的難題。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年11月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

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