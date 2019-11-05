人臉辨識引爆商機

分享 facebook 【文／吳俊毅 圖片提供／達志影像、東方IC】

「走到店門口，門打開的同時響起專屬的歡迎詞，用餐完畢，不需要掏出錢包付錢，就完成結帳動作。」這當然不是吃霸王餐，而是即將發生的未來場景，其中的關鍵技術，就是日漸習以為常的人臉辨識技術。隨著iPhone X導入Face ID功能，人臉辨識的熱度就居高不下，根據CB Insights的 AI發展趨勢報告，人臉辨識在2019年已經成為人工智慧(Artificial Intelligence, AI)發展最具規模且普及度高的科技；同時，調研機構Variant Market Research數據顯示，人臉辨識市場規模預計將在2024年達到154億美元。

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擺脫制式應用

如何界定人臉辨識的應用呢？是否只有打開手機或者找出犯人等制式的開發使用？從導航、行車記錄器跨界到影像辨識的研勤科技可看出端倪，他們在去年就開發出「PAKKA帕卡人臉考勤系統」，原本只有刷卡上下班、控管門禁等功能，隨著導入區塊鏈等技術，將原本的人臉辨識系統再次進化，不只讓企業不怕員工代打卡，同時也無法竄改差勤資料，並導入勞動法規資訊，保障勞資雙方權益。研勤科技行銷長施心曼認為人臉辨識不只有酷炫而已，透過人臉辨識來打卡，可精準掌握員工實際出缺勤狀況，又能配合勞基法相關法規做出即時修正，將考勤紀錄以數位化方式儲存、自動計算工時，大幅降低企業成本。「綁入區塊鏈就是不讓資料竄改。」施心曼說，更進階的「微笑帕卡」建置1個私鏈的「聯盟鏈」，將使用「微笑帕卡」的公司打卡紀錄送進私鏈並鎖起來。企業在「微笑帕卡」的打卡資料都在區塊鏈內，可以看到聯盟有哪些單位做修改，修改會有紀錄。假設勞工以後有意見想申訴，都能從這裡面調閱資料，這些資料也是有可信度的。最大的應用場所不再僅限於大公司，而是中小企業，甚至是服務業，透過平價的導入成本，讓人臉辨識的系統得以廣泛應用，即使在咖啡廳甚至火鍋店都可以看到其蹤跡。研勤科技策略長周芳鉅笑著表示，甚至未來這套系統也不排除認出熟客找出VIP，讓人臉辨識的應用更加廣泛。

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從機場到提款

人臉辨識除了應用於手機解鎖、上班打卡外，這幾年已經廣泛運用於機場出入關。過去，在自動通關處，可以看到旅客拿著護照放置於感應台上，接著站到指定位置，兩眼直視前方，通常都要脫下眼鏡，一整套流程下來的時間並不一定比人工海關快速，對於爆量成長的機場來說，很容易就造成不可避免的塞車。對於這一點，研發人臉辨識技術超過30年，5次榮獲美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)評比全球第一的日本IT大廠NEC，提出打造智慧機場「One ID」解決方案，未來只需事前上傳一張臉部正面照片，就能使用這項服務，從機場報到一路到目的地，刷臉都能一路暢通無阻。這幾乎是出國最理想的狀態，「最終目的是為了讓旅客能方便快速的通關。」NEC台灣政府公共解決方案事業群總經理張裕昌表示，現行機場最讓旅客覺得不便的地方就是必須在很多關卡都拿出證件，「One ID」的主軸正是期待透過人臉辨識的方式讓證件查驗的次數能夠減少，希望從旅客報到的階段，也就是機場航空公司櫃台開始之後的所有流程，都能簡化成只靠一張臉。目前，也不只是空中樓閣，張裕昌表示：「在美國的亞特蘭大機場F航廈已經幾乎完全實現。從機場航空公司櫃台報到，拿出護照確認為本人，拿到登機證的同時，系統就會將旅客臉部資料及相關個資同步傳送到機場的出入境單位，甚至可以發揮NEC的強項－零售，讓One ID與POS機進行整合，因此結帳時不需要再拿出你的登機證或護照，只要（用攝影機）看你的臉，就能確認你的確屬於免稅的範圍。」

NEC除了智慧機場外，也跟台灣許多金融業者合作，打造出「刷臉提款」的服務，中信銀「智能ATM」就是其中佼佼者。中信銀「無卡提款」服務已經問世許久，其中包括靜脈辨識、手機、QR Code等認證方式，但為何選擇導入人臉辨識呢？中國信託商業銀行全球風險總管理處王俊權處長表示，「各種生物辨識裡面，對客戶最少干擾、最無感的就是人臉辨識。」除此之外，中信銀並不因此停下腳步，在2018年1月成立「數研發中心」，自行開發出自有人臉辨識技術，成績斐然獲得國際認證，更打造出金融業自家才會知道的痛點，例如：防車手、防偷窺、意圖分析等功能。中信銀的「智能ATM」，更進一步運用電腦視覺技術，透過與內政部警政署165反詐騙諮詢專線的合作，延伸出意圖分析功能，經由異常交易行為的辨識，提昇交易安全。王俊權樂觀地表示，未來說不定可以結合面相學，透過人臉辨識找出究竟誰才是銀行需要的顧客。

MIT技術大獲肯定

人臉辨識的核心除了誤判率(False Accept Rate, FAR)以及準確率外，擁有龐大個資的人臉辨識系統，資訊安全應該才是它最該受重視的領域，對於應用在執法界的領域更是如此。新北市即將加入的Ayuda智慧機器人就是最佳案例，除了擔任值班櫃枱，可主動服務及帶位、簡易答詢問題、視訊報案等，以節省夜間值宿警力、提昇巡邏班次，也能辨識人臉、協助警方逮捕通緝犯。「它除了透過3D列印技術製造，全程更是MIT。」凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，Ayuda符合台灣警政系統安全考量。除了外型找阿凡達動畫製作團隊的成員，從動畫角度來設計，人臉辨識部分更是與台灣影像軟體大廠訊連科技合作，導入人臉辨識引擎「FaceMe」，讓Ayuda除了偵測人形外，更可以擷取人臉影像，傳輸至雲端平台，比對人臉資料庫，假如發現可疑人員，立即發出警告，並傳送即時影像及比對資料至後台中控端，「人臉辨識確認身分後，就能輔助警方確認是通緝犯或失蹤人口。」劉瑞隆透露，其影像辨識技術也能分辨互動對象的身分後，在平板電腦上提供不同的功能選單，從頭到腳都是台灣製造的Ayuda，讓資安的疑慮降到最低。

人臉辨識應用越來越多元，從刷臉打考績、智能ATM無卡領錢、智慧機場一臉通關到警用機器人真的實現，顯示台灣對人臉辨識越來越熟悉，也常在國際競賽獲得佳績，如何將不簡單的技術開發出嶄新應用？且看本期精彩報導。