餐飲服務業須正視C2B經營模式

分享 facebook 【文／張寶誠】

隨著近期本土平台「吃飽沒」結束營運、新加坡平台「誠實蜜蜂」(Honestbee)退出台灣，外送平台競爭已進入白熱化時代，更點出台灣餐飲業者已開始面臨完全不同的經營生態環境，經營模式不得不做些創新的思考。

台灣餐飲產業，在科技化轉型路上，一直面臨不同挑戰和機會，外送平台的商業運作，更為餐飲產業大量實現C2B(Consumer To Business)的經營模式。

特色餐飲是核心

加入外送平台與否，最大的吸引力，莫過於來自於平台本身挾帶的大量顧客資源。然而餐飲業者與其將目標放在擴大外送業績提高營收，筆者反倒建議，短中期應將外送平台視為有力的行銷工具，以策略性的行銷模式，提高餐廳品牌曝光量，而非抱著以現狀營運，忙不過來就關閉外送服務的心態，這都將影響餐廳在平台上優先排序的結果。

當餐飲也慢慢進入電商化，餐廳在面臨不得不加入外送平台的壓力。然而進一步思考，對消費者而言，選擇這一餐吃什麼的核心，仍在於餐廳本身的餐飲特色，而非那個平台，倘若餐廳本身提供的產品和體驗服務不佳，消費者也將不再青睞。

客製化主權還給顧客

C2B的經營模式，具備消費者能當家作主的特性，將客製化的主導權從提供產品與服務的供給者，交回給消費者本身。舉東京科技咖啡廳的案例，這間名為ROBOTS.COFFEE的科技咖啡聽，提供顧客從選擇咖啡豆烘培深度、研磨、沖泡溫度、沖泡方式等，直接由顧客在APP做選擇，過程中不需要人介入，一旦選擇後訂單立即連線智慧化咖啡製造設備，透過機器手臂精準的為顧客沖泡出一杯最符合期待的飲品。

試想，若將科技咖啡廳的商業模式，進一步實現在科技餐廳的經營上，未來消費者在APP點餐，不再只是單純的選擇菜單上一道道成品，而是從選配菜、少點油、少點鹽、加點辣、煮軟一點等，都能在APP透過設計過的選單，進行個人化的選擇，那麼餐廳的角色，將從僅是提供菜餚美食的層次，提昇到成為消費者的虛擬智慧廚房場域，讓消費者不用進到廚房，就能製作一道道屬於自己獨一無二的菜餚。

東京科技咖啡廳的應用，不僅止於讓消費者客製化獨一無二的飲品，APP同時提供消費者下載自己客製後的食譜QR Code，讓消費者可以進一步跟親朋好友在社群媒體上分享。

近日筆者因公至上海參訪上海星巴克烘培工坊，其為集團首家「智慧門店」，已呈現線上線下無縫銜接的AR體驗，門庭若市、生意興隆，未來C2B的創新服務內容，更為新奇與多元。

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智慧化營運集人氣

要達到上述科技化經營情境，餐廳的生產力和品質力正是最重要基礎。以瓦城餐飲集團為例，能將繁複的食材和料理工序，分解至最小量化單位，將食材原物料規格化，並在每個細節上控制報廢率，講求數字管理，每日檢討控管成效，有此數據化營運基礎，才有往上堆疊智慧化營運的能力，進而快速反應市場消費者需求。

台灣餐飲業中小企業，目前正逐步建立自己的數位化營運模式，從POS系統、到前台後台服務與烹飪料理整合，每一步的優化和生產力提昇，都不容易，卻都是未來科技化營運的競爭關鍵，願彼此都能在這一波機會與挑戰中，持續提昇核心競爭力。（本文作者為中國生產力中心總經理）

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