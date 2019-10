英國音樂治療 讓失智症「憶起愛」

隨著社會和文化人口年齡結構老化的變化和變遷,失智症患者人數也越來越多,因此在了解與認識失智症患者需求的專業領域上也與日俱增。英國最大的老年人慈善機構「高齡英國」(Age UK)預估英國失智症患者,在2021年總人數恐超過100萬人;同時根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)統計,全球失智症患者已經超過4,700萬名,預計2030年將增至7,500萬名,其中照護成本預估已經超過8,180億美元,如何在高齡化的社會中,因應失智症呢?

首先,就要先定義什麼是失智症。失智症是在經過一段較長的時間中,一個人的思考和人格逐漸地退化,受到影響的人們會展現出越來越多的困難在記憶、專注、學習和語言連貫上。失智症是一個進展性疾病,它會持續越來越惡化,最後導致完全依賴他人以及最終的死亡,聽起來十分嚴重,那麼是否有方式可以逆轉呢?

斯圖爾特(The Stewarts)是一座位於英國隸屬於哈彭登(Harpenden)紀念醫院,並且針對高齡者心理健康的社區醫療機構,設置20多個床位提供需要住宿型的服務與治療的高齡者。它的目標客群主要提供評估和治療服務給附近地區的高齡者,這家社區醫院專長主要在照護1983法案中被拘留的人們,包括患有失智症的長者。

從兒童到失智症

斯圖爾特的營運政策是「以使用者為中心」,在這個機構當中,有相當高比例的工作人員以及被照顧的病患與家庭會推薦這裡的服務,例如:有76%的員工會推薦在這裡工作,有86%的病人會推薦這家醫院的心理健康照護,有83%的工作人員會推薦這個醫院的照護系統。

剖析這家機構的組成,可以看到跨領域的團隊,成員包括醫療人員、護理師與照護人員、職能治療師、音樂治療師、管理員等,甚至營養師、物理治療師、牙醫以及私人理髮師也都可以依照病患的需求安排。

在英國,音樂治療還處於早期發展的時候,主要從兒童之家開始實施,根據研究發現,音樂治療在兒童身上的成效很大,因此有越來越多需求開始出現。例如:Juliette Alvin於1968年在市政廳音樂及戲劇學院(Guildhall School of Music and Drama)成立首個音樂治療課程;諾朵夫羅賓斯音樂治療(Nordoff-Robbins Music Therapy)在1970年在南倫敦正式成立音樂治療服務,接著在1974年成立培訓計畫與課程,後續更在1995年正式成立碩士班課程。時間來到2019年,全英國已經有8所大專院校開設音樂治療碩士班的教育與臨床訓練課程。

所以,我們可以得知,「音樂治療」在英國已經被視為專業醫療的一部分,其中音樂治療師必須經過正式教育訓練,想要取得國家專業認可必須得要考試合格,在此同時,也必須在照護專業評議委員會(Health and Care Professions Council, HCPC)註冊才得以執業。音樂治療師的工作場域非常多元,大致上可以分為醫療院所、社區和教育體系。除了運用於兒童治療成效很大之外,目前也運用於高齡者,對於音樂治療師來說,他們可以在醫院、日照中心、安寧病房和社區活動中心等地,展現他們的專業。

戲劇性的效果

當患者得到失智症後,會逐漸出現一些記憶的混淆和遺失,這樣的狀況常常會讓他們感覺到自己失去控制和感到無助,所以如果高齡失智患者找到可以掌控且可以做的事情就非常重要,這樣能夠補償那些失去的感覺,而音樂治療正是可以展現出許多「他們可以做的事情」的重要歷程。

然而,為何音樂可以有效幫助高齡失智患者呢?諾朵夫(Paul Nordoff)與羅賓斯(Clive Robbins)經過研究,認為音樂是一個普遍的經驗,每一個人都可以在音樂中進行分享。剖析音樂基本的要素,包括旋律、和聲及節奏,可以吸引跟引發我們內心相關的心理功能。音樂可以帶領或是陪伴我們經歷所有的內在經驗狀況。Even Ruud在《北歐音樂治療期刊》(Nordic Journal of Music Therapy)發表的《音樂和生活品質》(Music and the Quality of Life)更進一步說明,透過音樂,可以提供歸屬感和共同性,以及一起體驗音樂會創造出意義感和生活的連貫性。

音樂治療在失智症患者的應用也被提出許多有效的證據,特別是在降低焦慮、增進認知功能、促進溝通等面向。Dementia UK和Age UK都同步認為音樂治療在高齡失智症患者身上的工作很重要,且可以有戲劇性的效果。

說出自己的故事

Dementia UK認為音樂可以刺激大腦多元的部位,因此可以幫助失智症病患表達情感,甚至藉由音樂跟過去的記憶做連結。例如:彈奏失智病患最喜歡的歌曲、結婚時播放的樂曲,甚至是他們在年輕的時候唱給孩子們聽的搖籃曲,都可以引發情感及記憶的連結。

音樂治療師呈現音樂的方式並不會太過於制式,不論是有組織架構性的呈現,或者隨興的使用,都可以達到預計的效果。從人數來區別,對於音樂治療來說,接受療程的對象可以是個別的一對一,也可以是透過小團體的方式,最後甚至是大團體以及開放性的方式來呈現都沒問題。音樂治療進行的方式也較為多元,包括聆聽現場演出,打擊或彈奏樂器,甚至透過耳機聆聽最喜歡的曲子也能達到療效。當然,對於失智患者來說,音樂治療還有其他的優點,包括鼓勵病患表達情感與想法,讓失智症患者可以自在的活動肢體、舞蹈,並且鼓勵與其他人社交互動,達到減少社交孤立感並增進團體活動的效果。

Dementia UK也提到,當照顧人員給予個人照護時,透過播放或者彈奏失智症患者喜愛的音樂,可以減少他們的焦慮,讓整個照護過程更加的輕鬆。音樂治療師在現場互動時,也可以幫助失智症患者說出他們的故事,並且讓他們的個人歷史能透過音樂發聲。

照護人員3大建議

對於照護人員該如何使用音樂的技巧方面,Dementia UK提出3點建議。首先,選擇失智症患者個人所喜愛的音樂;其次,觀察他聽音樂的反應;最後,則是使用音樂來與他互動。在實際的照護情況中,建議先從安靜輕柔的音樂開始,並且在可行的狀況下讓失智症患者一同參與,例如:挑選音樂甚至是演奏。另外,數大不一定是美,背景音樂太大聲容易對於失智症患者太過刺激甚至引發焦慮,音樂治療師也認為,不是每一個人對於相同的音樂都有相同的反應,有時候對於A病患有正向的效果,對於B卻會引發負面的情緒跟記憶,所以照護人員要特別觀察失智症患者的個人反應,如果有焦慮的現象,需要趕快將音樂停止。然後,假如是引發失智症患者悲傷的音樂,其實也不一定要特別禁止,因為其實表達悲傷也是一種正常反應,在這段時間,照護者只要給予安慰或陪伴即可。

音樂無疑地帶有魔力,如同動畫《可可夜總會》中,主角小男孩米高透過演奏他外曾祖母小時候的音樂,喚起她已經遺忘的記憶一樣,如同片中的宗旨一般,遺忘是最大的死亡,而透過音樂治療,或許可以將這一切減緩。