情境化學習 好想說英語

分享 facebook 【文/魏秀蘭、徐瑋婕 圖片提供/達志影像、文華高中】

英語是全球共通的語言,根據統計有超過70國將英語列為官方語言,涵括人口數更是超過21億人,約占全球1/3人口。面對國際化的浪潮,國家發展委員會以2030年為目標,打造台灣成為雙語國家,並召開跨部會協調會議,藉此帶動全民學習英語的風氣。隨著數位科技與時俱進,英語學習方式更加全面與多元,不僅僅只有在非正規的教育系統使用,看似保守的學校正規教育,也已經引入更多創新及變革。

國際移動力&語言學習

語言的「使用」一直以來是英語教學的關鍵,而聽、說、讀、寫能力的培養更是英語教學課程的重心,期待英語不再只是考試的成績,而是學生作為與世界溝通交流的工具。隨著時代迅速變遷,日新月異的科技讓世界變小了,不同文化的往來越來越頻繁。不論是在虛擬的網路世界或是面對面的實體接觸,英語作為溝通的角色不變,更進一步的, 2018年經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)在國際學生能力評量計畫(Programme for International Student Assessment, PISA)中提到,未來PISA除了評量閱讀、數學、科學能力之外,增加了「國際力」(Global Competence)。而「國際力」的定義是什麼呢?可以分成以下3點:1.根據這份文件的定義,在尊重人性尊嚴的前提下,個人能有從多元觀點來分析全球與跨文化議題的評斷能力;2.能充分理解差異如何影響自己及他人對事情的看法、判斷與詮釋;3.能開放地、合宜地、有效率地投入與不同背景的夥伴互動交流。

以台中市文華高中為例,除了縝密規劃的總體課程外,扎實的課堂英語教學以及學校提供的國際交流機會,為學生創造真實情境,協助學生具備「語言力」「專業力」,以作為他們未來「國際移動力」(Global Mobility)的基礎。那麼如何引起學生的學習動機呢?除了傳統的方式外,文華高中使用了多種「招數」來引起學生的注意,提高學習的動機。

分享 facebook

情境化學習&口語實戰

在英語課堂上,最主要的就是提供學生練習聽、說、讀、寫的機會。首先,聽、說的練習兼顧108課綱所提的「情境化學習」(Contextualized Learning),生活化的情境讓學生覺得英文使用與生活息息相關;其次,不定時教授國際時事等文章,培養學生關心國際事務、培養國際觀;最後,鼓勵學生參加校外各式比賽,例如:全國性英語演講比賽、英語作文比賽、英語說故事比賽、英語簡報比賽、英語詩歌朗讀比賽、全國性的英語配音比賽等。

除了透過比賽來鍛鍊,是否還有其他方式增加實戰經驗呢?透過擔任親善大使或許是一個好方法,某些高中成立使節團,培養學生擔任親善大使,負責接待來訪的國外友校。這些親善大使藉由向外國嘉賓介紹學校的歷史、課程規劃外,也能分享自身熟悉的課外活動、校園景點,這些行為都可以培養學生使用英文的勇氣以及機會。

所以,經由締結姊妹校,可以讓台灣的學生與國外的學生接觸,讓彼此在學術、文化上有更緊密的交流,不再只是膚淺的想像,更進一步可以成為雙方課程合作的開端。

在過去,締結姊妹校的案例已經非常普遍,但都是落在大學端比較多,例如:台大的姊妹校就高達627個,所以可以看到大學生透過交朋友的方式,從日常生活就可以學習語言,同時提高學習動機。如今,不只是學習英文的年紀下探,高中端也開始進行姊妹校的締結,透過姊妹校互訪(Inbound、Outbound),讓學生在深度課程交流部分,藉由議題討論,可以培養出多元的視野,讓學生自然地具備跨國與多元文化理解的領導能力。

除了姊妹校,和加入班級的各國友人交流,也是培養「國際力」和體驗「世界性英語」(Global Englishes)的最佳時機。透過舉辦入班交流活動,把外籍生直接帶進班上,更能讓學生自在的互動、分享。

除了語言能力,規劃能力也是不可或缺,在接待過程中讓學生分組規劃文化體驗活動,讓外籍生們體驗台灣傳統的飲食文化、傳統節慶、觀光景點等,從前置作業,到規劃與接待,都讓學生的能力再次得到提昇。例如:2019年文華高中接待越南丁善理紀念中學、黎鴻峰資優高中,並與對方的資優生進行議題論壇。此次的交流不僅讓文華資優生在學術上更加成長,也讓學生們體會到「表達力」、「思辨力」在全球化中扮演的重要角色。

語言除了是溝通的工具外,更兼具文化性的角色。英語的學習在各校除了在課堂上扎扎實實落實外,學校也可以藉由國際交流,把學生帶向世界,或把世界帶進班級,在未來的職涯發展時,能自在地使用英文與來自世界各國不同文化背景的人合作。