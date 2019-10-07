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情境化學習 好想說英語

2019-10-07 09:17能力雜誌

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【文／魏秀蘭、徐瑋婕　圖片提供／達志影像、文華高中】

英語是全球共通的語言，根據統計有超過70國將英語列為官方語言，涵括人口數更是超過21億人，約占全球1／3人口。面對國際化的浪潮，國家發展委員會以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，並召開跨部會協調會議，藉此帶動全民學習英語的風氣。隨著數位科技與時俱進，英語學習方式更加全面與多元，不僅僅只有在非正規的教育系統使用，看似保守的學校正規教育，也已經引入更多創新及變革。

國際移動力＆語言學習

語言的「使用」一直以來是英語教學的關鍵，而聽、說、讀、寫能力的培養更是英語教學課程的重心，期待英語不再只是考試的成績，而是學生作為與世界溝通交流的工具。隨著時代迅速變遷，日新月異的科技讓世界變小了，不同文化的往來越來越頻繁。不論是在虛擬的網路世界或是面對面的實體接觸，英語作為溝通的角色不變，更進一步的， 2018年經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)在國際學生能力評量計畫(Programme for International Student Assessment, PISA)中提到，未來PISA除了評量閱讀、數學、科學能力之外，增加了「國際力」(Global Competence)。而「國際力」的定義是什麼呢？可以分成以下3點：1.根據這份文件的定義，在尊重人性尊嚴的前提下，個人能有從多元觀點來分析全球與跨文化議題的評斷能力；2.能充分理解差異如何影響自己及他人對事情的看法、判斷與詮釋；3.能開放地、合宜地、有效率地投入與不同背景的夥伴互動交流。

以台中市文華高中為例，除了縝密規劃的總體課程外，扎實的課堂英語教學以及學校提供的國際交流機會，為學生創造真實情境，協助學生具備「語言力」「專業力」，以作為他們未來「國際移動力」(Global Mobility)的基礎。那麼如何引起學生的學習動機呢？除了傳統的方式外，文華高中使用了多種「招數」來引起學生的注意，提高學習的動機。

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情境化學習＆口語實戰

在英語課堂上，最主要的就是提供學生練習聽、說、讀、寫的機會。首先，聽、說的練習兼顧108課綱所提的「情境化學習」(Contextualized Learning)，生活化的情境讓學生覺得英文使用與生活息息相關；其次，不定時教授國際時事等文章，培養學生關心國際事務、培養國際觀；最後，鼓勵學生參加校外各式比賽，例如：全國性英語演講比賽、英語作文比賽、英語說故事比賽、英語簡報比賽、英語詩歌朗讀比賽、全國性的英語配音比賽等。

除了透過比賽來鍛鍊，是否還有其他方式增加實戰經驗呢？透過擔任親善大使或許是一個好方法，某些高中成立使節團，培養學生擔任親善大使，負責接待來訪的國外友校。這些親善大使藉由向外國嘉賓介紹學校的歷史、課程規劃外，也能分享自身熟悉的課外活動、校園景點，這些行為都可以培養學生使用英文的勇氣以及機會。

所以，經由締結姊妹校，可以讓台灣的學生與國外的學生接觸，讓彼此在學術、文化上有更緊密的交流，不再只是膚淺的想像，更進一步可以成為雙方課程合作的開端。

在過去，締結姊妹校的案例已經非常普遍，但都是落在大學端比較多，例如：台大的姊妹校就高達627個，所以可以看到大學生透過交朋友的方式，從日常生活就可以學習語言，同時提高學習動機。如今，不只是學習英文的年紀下探，高中端也開始進行姊妹校的締結，透過姊妹校互訪(Inbound、Outbound)，讓學生在深度課程交流部分，藉由議題討論，可以培養出多元的視野，讓學生自然地具備跨國與多元文化理解的領導能力。

除了姊妹校，和加入班級的各國友人交流，也是培養「國際力」和體驗「世界性英語」(Global Englishes)的最佳時機。透過舉辦入班交流活動，把外籍生直接帶進班上，更能讓學生自在的互動、分享。

除了語言能力，規劃能力也是不可或缺，在接待過程中讓學生分組規劃文化體驗活動，讓外籍生們體驗台灣傳統的飲食文化、傳統節慶、觀光景點等，從前置作業，到規劃與接待，都讓學生的能力再次得到提昇。例如：2019年文華高中接待越南丁善理紀念中學、黎鴻峰資優高中，並與對方的資優生進行議題論壇。此次的交流不僅讓文華資優生在學術上更加成長，也讓學生們體會到「表達力」、「思辨力」在全球化中扮演的重要角色。

語言除了是溝通的工具外，更兼具文化性的角色。英語的學習在各校除了在課堂上扎扎實實落實外，學校也可以藉由國際交流，把學生帶向世界，或把世界帶進班級，在未來的職涯發展時，能自在地使用英文與來自世界各國不同文化背景的人合作。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年10月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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