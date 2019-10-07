100％客製方案 資安缺了OT就Out！

分享 facebook 【文／葉小慧 攝影／李謙和 圖片提供／IBM】

IBM作為資訊產業的長期領導者、跨國科技與服務諮詢公司，生產並銷售硬體、軟體與解決方案，並且為系統架構建置和網路代管提供產品、諮詢與技術服務。IBM旗下的IBM資訊安全事業部(IBM Security)提供整合式企業資安產品與服務，每天在全球130多個國家與地區監測700億次資安事件，且已獲得超過1萬項資安專利，近年則將科技製造業的OT (Operational Technology)資安防護列為推廣服務首要目標之一。

很多企業總認為做資安防護，是不是砸錢就可以買到心安？「資安沒有萬靈丹，而是一步一腳印的東西。」IBM資訊安全部門全球威脅情報防禦產品協理謝明君十分肯定地回答。由於各產業的特性、組織結構、預算，以及可承受的營運風險等條件大不同，謝明君坦言，「安全防護不像做餅乾一樣規格化，因為每個企業的需求跟情境不盡相同，很難有一體適用的資安解決方案。」

以製造業為例，從研發、製造到上下游供應鏈廠商，需要從相關的資料、識別、威脅情報、甚至是裝置本身的落差問題進行評估，來決定哪些是優先強化項目。時效也很重要，「資安基本上不能有時差。」串聯所有資訊，即時更新，對資訊長或資安人員才有足夠的參考價值。

沒出事≠沒被駭

謝明君也指出企業端常有的迷思，「沒發生資安事件≠沒有被感染，事實上駭客的潛伏期很長，從1年到4∼5年的都有，甚至企業從頭到尾都不知道。」其次，「不要相信自己都沒事，也不要認為自己（的防護）已經做到百分百。資安防護只有更好，沒有最好。」既然連網問題多，乾脆斷網吧！這樣總不會被駭了吧？謝明君直言「沒這回事！」雖然為了保護重要資料，企業會運用「氣隙」(Air Gap)技術將其與網路斷開連結，但仍然有專家研究出破解方式，並沒有絕對保險的做法。

對許多企業來說，資安事件是不能說的祕密，一旦消息走漏將對公司形象造成重大打擊，因此謝明君認為，「資安風險就是商業風險。」企業領導者必須盡快覺知到這一點，有些老闆的心態是交給IT或資安長就搞定，但資安認知與防護不能只靠少部分人努力，而是全組織的共同任務。像資安政策往往會包含員工與各級單位要遵守的許多規範，如果組織成員有便宜行事的態度就容易讓企業的防線破功；要做資安也會有添購軟硬體等需求，唯有不同單位，例如：營運、財務等不同單位都認同資安的重要與必要，願意全力給予資安單位或專案支持，企業對外的抵禦力才有機會變得健全。

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拉起OT防護線

IBM資訊安全部門至今在台灣已服務超過200家以上客戶，包括各大製造業多種產品線，隨著萬物聯網的趨勢到來，製造業積極朝工業4.0轉型，在OT領域開始引入IT方案，以提高生產效率、改善工廠營運。然而，落實製造自動化、智慧化後，IT與OT彼此的串聯介接成為常態，無論軟硬體的虛實整合，或產線機台與機台間的高度串聯，資安威脅跟著不再限於IT領域，工廠生產製造系統的安全防護正亮起紅燈。但OT的安全防護如何拉到與IT一致的水準？特別是對製造業而言，OT設備一旦被駭，損失將難以估計。

謝明君舉例說明，「像是製藥業通常是連續製程，一站接一站沒有回頭路，當一批貨走錯路，可能讓藥品遭到污染。幸運的話在品管階段就報廢掉，但也有可能最後流到市面上，演變成藥物安全問題。再看電池製造業，一旦生產線上有問題沒被偵測到，生產的電池可能反應不靈敏、壽命短，甚至會有爆炸問題。」

但以台灣半導體業為例，設備機台通常是整廠輸入，從生產機台、系統、協定到介面整套購買，資本支出也相對較高，這是由於機台的任何數據變動都將影響良率的判讀，基於生產線穩定運作的考量，非必要的情況下也不允許變動。

正因如此，許多設備機台常維持出廠時安裝的舊版作業系統，業者既不敢輕易將作業系統升級，也未能落實更新漏洞修補程式，形同毫無設防。一旦機台不幸被駭，就會迅速造成生產停擺，良率、出貨量乃至機台稼動率等表現都會受到衝擊，繼而反映在財報上，重重衝擊整個企業組織。

從工廠機台到整個生產線管理，以製造業而言，這部分所產生的資料量不僅最多，也最為關鍵。該資料不但是研發製程與工廠營運重要的依據，也是企業董事會或業務管理者進行後續佈局與規劃的決策基礎。無論資安事件的起因是透過網路專線感染，或機台定期維修時的軟體更新失控，即使只是一個尚未造成嚴重損失的威脅，仍可能因為資料在生產網絡中、甚至是供應鏈上下游廠商間不斷交換，傳遞錯誤的情報，最後導致整體失敗的決策。因此，「針對OT，最重要的就是安全，還有系統和數據的可靠性。」謝明君十分明快的做出結論。

那麼，製造業面臨的資安威脅究竟有哪些？歐盟於2017年針對製造業提出OT資安白皮書(Communication Network Dependencies for ICS/SCADA Systems)，該報告觸及能源油水電業、電子製造業、汽車航太業、醫療設備業到製藥業，並分析對工業界的工業控制系統(Industrial Control Systems, ICS)、可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)、資料蒐集與監控系統(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)常見的攻擊手法，謝明君舉出其中3種最容易受到攻擊的情境。

一部機台都不能少

第1種是在整個生產流程上，直接把機台所處區段封鎖，讓機台無法與控制工作站連線，導致機台無法正常運作；第2種是改變機台的感測器初始值，假設某部分機器的轉速，舉例而言，原本允許的是每分鐘1,400轉，經駭客篡改調高到超過轉速臨界值，就有可能造成故障、爆炸等問題；第3種是修改或破壞生產流程的標準管控機制。

以製藥業為例，通常是完成一個製程後就會搭配量測檢測關卡，假設駭客針對感測器動手腳，比如將偵測藥品上的灰塵容許數從原先設定的10個改成20個，再加上最末端的品質控管參數也被修改的情況下，廠商在不知不覺間就連續生產了大量有問題的藥品，甚至直到流出市面還完全沒有察覺。

想針對這些資安威脅一一排除，首先要回歸到台灣製造業的現實面來思考，謝明君在與各家廠商交流時發現，原本製造機台設備在出廠時可能僅設定15∼20年的使用年限，但機台用了十幾年後，在設備還能使用的情況下，如果要購置全新的機台，價位十分昂貴，是否要報廢就是個艱難的決定，在這期間就得面臨原廠不再提供修補程式(Patch)的問題。企業常面臨的狀況是運用活絡的二手交易、租賃市場取得機台器材等，在缺乏原廠維護的情況下，僅能抱著僥倖心態維持產線的運作。

另外，因為製造生產線上機台類型眾多，有些業者認為只要把防護重心放在特定的重要機台，例如：半導體製程的黃光區、蝕刻區即可，謝明君強調，整個廠區其實是一個整體，資安防備「一個都不能少，任何一個機台都不能輕忽！」

除此之外，事件應變(Incident Response)的工作非常重要，要做好最周全的準備及最壞的打算，當「萬一有一天被駭」的突發狀況來時，也才能及時因應，將損失與影響降到最低。

找到對的夥伴

除了利用軟硬體搭建起資安防護系統，如何防範人為疏失也越來越重要。根據2019年IBM X-Force資安威脅報告指出，在2018年外洩的27億筆資料中，有9億9,000萬筆是源自於雲端伺服器配置不當。謝明君分析，人的因素可以分為有意和無心。比方機台設備商進行軟體更新時感染病毒通常是無心造成，因此須關注線上作業員或製程工程師的操作有沒有遵循SOP？如何把防呆機制做得淋漓盡致？

惡意部分也得防範，內部人員惡意行為可能造成中斷生產、智慧財產權遭竊、損害商譽、將敏感資料洩漏給第三方等，造成嚴重危害。IBM的解決方案是透過使用者行為分析(User Behavior Analytics, UBA)與QRadar安全情報管理平台整合，運用安全情報管理平台的日誌與流量資料，快速偵測出異常行為並評定使用者風險分數，列出須進行調查的人員或新增到觀察名單當中，「確保每一個動作都是對的人，在對的時間、對的地方、做對的事情。」

不過，作為第三方的資安防護解決方案提供者，謝明君直言因為資安的敏感性，有時聽到廠商轉述夥伴的狀況「生產線出問題了3天沒解決，能否找到過去紀錄良好、技術底子深厚且還具備產業領域知識的夥伴或團隊來救援？」卻無法提供更多細節，謝明君也只能提出概略的建議，其實都已經慢了好幾步。

謝明君認為，不論是企業打算在內部成立專責單位，或尋求外部資安夥伴，領導團隊的決心和意識都扮演重要的驅動角色，資安長必須將想法與財務長、營運長進行溝通，「要站在管理階層的立場講出他們在乎的話。」從對方角度思考可能的產能利用率、資本支出、對財報可能的衝擊，才能達成一致的意識與決心。

當企業處於資安專業人才暫時不足的轉換期，也可以藉由IBM的服務或顧問團隊，從分析公司營運特性著手，先一步建構客製化資安防護解決方案。

例如：IBM推出的IBM X-Force Exchange威脅情報共同平台，以及X-Force C-TOC行動作業中心，能夠加以分析各項指標得到高階威脅情資，並立刻建議最佳化的因應措施，包括將情資送到IBM的安全免疫系統中樞QRadar，或透過標準介面與客戶既有的資安環境整合介接，形成協同運作的資安防護網。

產業新商機的崛起

面對萬物聯網時代的到來，謝明君認為除了人人都要更關注資安威脅以外，它同時也帶來產業的新機會。

像是電子產業及半導體業過去以ODM／OEM模式為主，原本已提供一條龍式的製造生產服務，如果能趁著這波資安升級，同時融合安全防護、個資法、資料保護法等重要元素，率先加入設計服務或生產服務當中，就能將威脅與風險轉為製造業勝出的助力。