效率學習 無薪假翻轉新價值

分享 facebook 【文／張寶誠】

美中貿易戰拉開比氣長的新篇章，雙方主帥你來我往針鋒相對，全球經濟也像坐雲霄飛車般上下震盪。而受災戶包括國內以外銷為主的產業，導致訂單驟降連帶緊縮產能，近幾個月來已陸續傳出傳產、機械產業開始要求員工放「無薪假」。根據勞動部的「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」至8月中旬統計指出，企業通報休無薪假的人數已達2,012人，創今年的新高。

不要小看2,012的數字，每一個數字的背後代表的是一個家庭經濟支撐；也是維持家庭和諧幸福的根源。家庭頓失支撐能力，對社會、國家都會造成影響，怎不令人憂心？

無薪假充電好時機

毫無疑問的，處在動盪的經營環境，面對經營的巨大挑戰，如何兼顧企業短期績效和長期發展，讓營收增加、績效立現、獲利快速、市場擴增是企業負責人每天必須面對的課題與挑戰。因此，利用無薪假、裁員來達到精簡人力、降低成本以安度變局，對企業或許最簡單也是最快達到目標的手段，卻也是最容易讓員工心生埋怨、勞雇關係緊張的做法。一旦景氣反轉時，怎麼會有豐沛的人才搶得先機？

筆者建議，企業若不得已實施無薪假，應該積極幫員工擬定完善的學習方案。而資源則可借力使力，爭取勞動部「充電再出發訓練計畫」等政府補助，一來員工持續升級個人所需的技能，二來則是減少成本，為組織蓄積能量。

為什麼無薪假反而是員工學習的好機會？當景氣好時，訂單應接不暇、產線經常滿載，即便安排員工學習訓練，其效果往往是學員「上課很激動、下課很感動、回來上班卻一動不動。」反之，當景氣差時，相信員工也能深刻感受到大環境改變所帶來的工作上的不確定感，而避免自大自滿的心態、固守舊有思維的窠臼，回到初學者的心態，開始歸零學習。員工保有初學者的心態、真心誠意的學習，即便是遇到受挫與碰壁，也比較能保有幽默感及耐心，進而有方法、有效率及目標的學習。

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學習如何學習

至於如何讓員工有效率學習？不妨掌握4項關鍵重點：

1.塑造良善的學習情境：情境是影響學習的主要因素。企業創造出有助於學習的正確情緒，並營造有利學習的環境及分享、互動及快樂的氣氛，刺激學員的想像力與多樣化。

2.讓感官參與學習：良好的學習經驗除了課程本身之外，還包含語言刺激及視覺觀察等感官與潛移默化。因此，企業規劃課程內容時，可包含有活動、學員參與以及親自演練的機會，透過體驗增加有效學習。

3.引導潛意識學習：學習的一大部分是透過潛意識。企業規劃課程可結合VR、AR虛實科技設備的教學，刺激學員激發好奇與探索等態度。

4.不斷練習與複習：企業掌握正確觀念與做法的教學品質，督導員工大量且密集的練習與複習，以保持不斷成長與進步。

企業經營無法一路順風，亦會有逆風難行的時候。而企業負責者不管在順境或逆境展現的做法，可以是令人感動，也可以讓人憤怒。筆者要提醒企業負責人，若秉持同理心，用關懷、傾聽與員工分享喜悅與憂心；更懂得整合內外部資源，掌握精實與學習之道，將與員工關係由「銀貨兩訖」轉變為「志同道合」的夥伴。即便有必須實施無薪假的無奈，也能獲得夥伴們的諒解，成為企業蓄積「蹲低跳高」的強大動能。（本文作者為中國生產力中心總經理）

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