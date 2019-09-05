自戀市場超夯 63億美元的自拍經濟學

分享 facebook 【文／胡林 圖片提供／達志影像、東方IC】

在智慧手機配備前置相機，加上Facebook、Instagram、YouTube等社群媒體的推波助瀾，「自拍」(Selfie)起初被認為是一種自戀青年文化症候群，如今不僅成為人們生活的一部分，也是科技、美妝、旅遊及餐飲等各行各業爭相搶食的一塊大餅。

自從索尼愛立信(Sony Ericsson)2004年為視訊商業會議推出配備反向拍攝相機(Reverse Camera)的智慧手機Z1010以來，在手機上配備前置相機已成為一種傳統。自拍照走進人們的生活已有逾15年時間，如今，幾乎每個人都知道自拍是什麼意思，甚至還發展出講究「體驗經濟」(Experience Economy)的自拍經濟。

體驗是消費新首選

派恩二世(Joseph Pine II)、吉爾摩(James Gilmore)在1998年《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)中首次使用「體驗經濟」這個名詞。他們表示，消費者越來越喜愛短暫但昂貴的體驗，例如：在花錢順序上會優先選擇享受美食或假日到異國景點旅遊，而非購買更傳統的物質產品。顧問業者麥肯錫公司(McKinsey)發現，在2014至2016年間，美國「體驗相關服務」的個人消費支出激增5.3％，在商品支出僅成長2.5％；西歐在2015至2017年的體驗支出增加了5％，而在商品的支出僅增加2.3％。

透過在社群媒體上向大眾或滿心羨慕的粉絲分享自拍，帶動了提昇消費者「自我」特徵（包括外觀、自我評價等）的產品和服務。隨著社群網絡日益普及，消費者越來越常運用IG、Facebook等社群媒體網站，包括支援硬體和技術在內的自拍配件需求也跟著快速增加，主要是用於派對、生日、婚禮、觀光旅遊等場合。根據市場研究公司Persistence的報告，全球自拍配件市場規模，將由2017年底的19.63億美元增至2025年底的63.71億美元，複合年增長率為15.9％。

從產品類型來看，自拍配件的全球市場主要分為自拍棒、自拍無人機、自拍燈、夾式相機和自拍遙控快門等，其中以自拍棒的全球營收成長最快，預估將由2017年的逾7.5億美元增至2025年底前的25.24億美元，複合年增長率為16.0％，又以無線自拍棒最為搶手。就地區別來看，亞太是自拍配件的最大市場，在2017年估計為6.84億美元，到2025年市值規模將達23.66億美元，複合年增長率約16.8％；北美是第二大市場，2017年營收估計為5.18億美元，到2025年估計為17.81億美元，複合年增長率為16.7％。

分享 facebook

喝一杯你的完美自拍照

飯店、旅館業者也不會錯過自拍這門生意，爭相開發新商業模式以迎合想留下自己完美畫面的顧客。專門研究奢華產業的The One Consulting公司負責人沙傑特(Johanne Saget)說，有最美網紅飯店之稱的瑞士洪恩格別墅飯店(Villa Honegg)，就擁有一座可飽覽阿爾卑斯山壯麗風景的游泳池，使其成為社群媒體上赫赫有名的自拍景點。其他飯店也許沒有這麼得天獨厚的條件，但也能找到其他方法招徠自拍遊客，例如：2014年文華東方豪華酒店(Mandarin Oriental)在法國首都推出「巴黎自拍」方案之旅，要價995歐元（1,135美元）。雅典的布列塔尼豪華精選大酒店(Hotel Grand Bretagne)設有指定「自拍區」，可拍攝以雅典衛城為背景的照片，加州的JW萬豪沙漠溫泉連鎖酒店(JW Marriott Desert Springs Resort)在辦理住房手續時提供「自拍棒」。

自拍熱潮也促成了自拍咖啡館(Selficcino)的興起。據路透社(Reuters)報導，位於弗雷澤百貨(House of Fraser)的茶台餐廳(Tea Terrace)牛津街分店，已經成為歐洲第一家提供「自拍咖啡」的地方，在奶泡上印製顧客的臉，讓顧客有機會啜飲自己的自畫像。

顧客先以APP發送大頭貼給咖啡師，並選擇以卡布奇諾或熱巧克力作為基底畫布；接著，大頭貼會被上傳到機器「奇諾」(Cino)，奇諾就能以無味的食用色素將圖片複製至奶泡上。而此款要價5.75英鎊的「自拍奇諾」也成了吸引顧客拍照、上傳社群媒體的網紅寵兒。

更美、更帥、更好看

這些都只是智慧商業創意的眾多例子之一，自拍也帶動美妝產業。曾獲2017年英國最佳旅遊記者獎的厄斯本(Simon Usborne)就觀察到：「我們對自戀照片的熱情，正在推動從口紅到老式大頭貼相機等所有產品的成長。就像自拍一樣，口紅曾一度推動了自戀市場的成長。」

厄斯本表示，有種經濟理論認為口紅是經濟不景氣的預兆。在不景氣時人們傾向於購買更便宜的奢侈品，因此口紅等化妝品的銷售額會上升。有趣的是，近年來這類產品在英國和其他地方的銷售激增，但這項趨勢並非景氣不好的象徵，而是歸功於美國實境秀凱莉珍娜(Kylie Jenner)、金卡戴珊(Kim Kardashian)的兄弟姐妹，以及許多這類自戀名人所帶起的自拍經濟榮景。

資料分析業者IR指出，在社群媒體上渴望完美外觀的「自拍世代」(Selfie Generation)正在推動化妝品的銷售，估計英國每年的化妝品銷售額為10億英鎊。美國的一項研究也發現，2016年美容產業成長了10億美元，化妝品占了很大比重。隨著名人、甚至業餘「俊男美女」在YouTube的美妝節目數急速攀升，傳授如何妝扮以使自己在自拍中看起來很棒，這類自戀產品的市場只會更加欣欣向榮。此外，其他相關產業成長還包括整容手術、大頭貼機、修圖APP等。

完美自拍不必再玩命

自拍對於人們的社交和商業生活都非常重要，有些人甚至為了獲得良好的自拍畫面而失去生命。隨著智慧手機功能越發完善，加上自拍棒擴大了人們拍攝自己的範圍，使人們為拍攝完美照片冒更大風險，死亡人數也逐年增加。根據美國家庭健康和醫學雜誌(Family Health and Medicine)的報導，在2011年至2017年間全球至少有259人因嘗試自拍而喪命，是遭鯊魚攻擊致死數的5倍以上。雖然自拍者以女性居多，但更容易冒險的年輕男性占自拍喪命人數的3／4，主要死於溺水、車禍、墜落或拍攝意外。

以國家來看，自拍致死意外大多發生在印度，其他依序是俄羅斯、美國和巴基斯坦。在擁有逾13億人口及8億支手機的印度，因自拍喪命者達159人，超過全球半數以上，年輕人在自拍時遭火車撞擊或溺斃事件時有所聞。俄羅斯、美國則分別有16及14人死亡，在俄羅斯，多為從橋樑和高樓墜落；美國大多數的自拍喪命者則是因為要找尋最完美姿勢，在著名的大峽谷特別容易墜落。為提高自拍時的安全性，三星電子、華為、小米等科技廠紛紛利用人工智慧(Artificial Intelligence, AI)推出讓自拍者更安全的裝置，三星在其新款智慧手機上加入「Bixby Vision」功能，將AI語音助手與擴增實境(Augmented Reality, AR)相結合，以識別和分類由相機捕捉的物體。小米則開發了隱藏在手機螢幕下方的自拍鏡頭。

美國研究顧能公司(Gartner)的分析師柯薩(Roberta Cozza)也看到這股潮流，他表示，AI將開啟一個新時代，這項技術將提供用戶掃描周遭環境的機會，也是行動裝置製造商可能的發展方向─特別是位處遠東的企業。