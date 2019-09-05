瑞士VET在學即就業 拚出全球冠軍

分享 facebook 【文／K.Steven Ott、石英雀、Ian R. J. Larmour 圖片提供／達志影像】

今年7月，由世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)發佈的2019年《全球創新指數》(Global Innovation Index, GII)中，瑞士已連續9年奪下冠軍寶座。這份調查更指出瑞士能有效地將在創新方面的投入，轉化成更高水準的產出。

面對5G、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、物聯網(Internet of Things, IoT)等新技術準備快速翻轉全球產業局勢的當下，能帶動企業搶先領跑的創新人才，自然是各公司爭相網羅的對象。而瑞士的競爭力表現也不負「世界最創新國度」之名，在世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)每年9月至10月公佈的《全球競爭力報告》(Global Competitiveness Report)中，瑞士連連奪得全球競爭力指數的第1名寶座，直到2017年WEF將指數的估算方法改版後，才退居第4名。但在目前最新的2018年《全球競爭力報告》裡，瑞士仍與德國、美國、台灣，被WEF同列為「超級創新國」(Super Innovators)。瑞士這座缺乏天然資源的山間小國，到底憑什麼打造出在創新、世界競爭力領域的人才大國？或許，從培育人才的最初源頭可以找到解答。

多元文化的刺激

教育是瑞士人引以為豪的部分。在義務教育的中、小學階段，注重孩子動手做的能力，從小培養好奇心，鼓勵學生成為思想家(Thinkers)，學生可以自己制定學習計劃，老師也會根據學生的特質量身訂製課程。對未來職業的探索也從年幼時期就開展，在小學的2或3年級起，學校就會開設各種手工課程，培養孩子的職業興趣，中學則每周會有1小時的職業指導(Professional Instruction)課程。除此之外，占瑞士人口20％的外來移民，更為其提供了不同文化的多元環境，以及碰撞出創新點子需要的異文化刺激。隨著瑞士的教育在世界上越來越享有盛名，也吸引許多不同國家的學生紛紛前來就讀，形成了校園中有趣的「小歐洲」現象。

在中學畢業後，學生可選擇就讀高中或是高職，但分流並非以成績為篩選標準，基本上是按照學生的志向、興趣等想法來選擇。由於高中在瑞士被視為進入大學的預備學校，技職體系則更強調職業與培訓取向，這讓約2／3的畢業生選擇放棄高中而就讀高職。

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緊跟業界需求的VET

瑞士的高職為何對學生擁有如此強大的吸引力？與其他國家相比，瑞士的技職教育與培訓(Vocational Education and Training, VET)是一大關鍵。瑞士的教育規劃均由地方政府監督執行，課程通常會按當地需要而調整，特別是VET的課程、教材，甚至部分經費來源都由工廠、企業等實際用人單位編訂或提供。業界與學校間緊密的連結，不只減少學、用之間的落差，也讓教育擁有隨著業界的變化即時調整的彈性。另外，培訓的領域並不限於工科產業，與一般「學徒制＝藍領工作」的直覺聯想不同，VET也可以培訓出珠寶設計師、商業貿易人員、醫療護理人員等。

大多數的VET都是雙軌制，將學校的課堂教學與企業的學徒訓練結合，學生每周上課1∼2天、在公司實習3∼4天，瑞士的VET學生畢業後有70％直接留在公司上班，不僅及早熟悉工作環境，也達成學生畢業後順利就職、企業不必發愁缺才的雙贏局面。以全球最大的電力和自動化技術大廠ABB(Asea Brown Boveri)為例，ABB成立了學徒培訓機構Libs，當有招募學徒的需求時，有興趣的學生要先通過包含履歷、在校成績及申請表的書面篩選後，再進行面談、筆試、實作測驗，全部通過者才取得成為學徒的資格。

錄取的學徒們每周上課2天，在Libs受訓3天，為模擬實際工作情境，同時激發創意思考，提供給學徒的指示往往只是「現在要做出符合某需求的產品」，至於製作方法、使用材料、需要的工具等，則交由學徒們共同討論該怎麼做；另外，學徒也會被要求將客戶及市場需求納入工作時的考量。ABB的人事經理Volker Stephan表示，藉由現場學習的培訓方式，不僅滿足了ABB本身的育才需求，也讓學徒提前對企業文化有更深入的體驗與了解。

世界第1的旅館學校

以觀光收入為國家稅收大宗的瑞士，在觀光旅遊方面的職業教育更是聞名全球。早在1893年，瑞士成立了全世界第一所專門培養旅館業人才的學校─洛桑旅館管理學院(Ecole Hoteliere Lausanne, EHL)。時至今日，在大眾日益重視休閒旅遊的趨勢下，瑞士的旅館學校蓬勃發展，已開設20間以上，甚至形成跨足餐飲、旅館、教育的集團，例如：瑞士教育集團(SEG)、Benedict教育集團、洛桑飯店管理集團等。全球許多5星級飯店集團的管理人才、精英員工也常出自瑞士的旅館學校。

隨著一屆屆的畢業生陸續在各國飯店、旅館相關企業就職，瑞士的旅館學校也占據越來越強的正面影響力，進而促使瑞士的旅館學校們持續採用具創意性的策略來影響業界的教育、技職訓練與就業環境。

以瑞士飯店管理大學(Hotel and Tourism Management Institute Switzerland, HTMi)為例，除了延攬跨國企業主管擔任師資，開設專業的技術訓練課程以外，在課程安排上也極具瑞士的職業教育特色，提供50％在校培訓뻞50％瑞士企業實習的組合。更有意思的是，HTMi校區由2所小木屋(Chalet)外形的觀光飯店所組成，學生就在飯店裡上課、實習、住宿，能直接體驗飯店管理的實務。

更國際化的寄宿學校

至於在技職體系之外，選擇普通教育的學生們並非只有死讀書、拚升學而已。瑞士的寄宿學校也是受各界好評的教育體系，比起一般中學，寄宿學校更看重國際觀，目前共有超過2,500名國際寄宿學生在瑞士完成中學教育。他們不只可以選擇各種課程，以滿足未來進入英國、美國、德國等大學的入學要求。遍及100多個國家的學生組成，更帶來了遍佈全球的友誼。

其中一所寄宿學校瑞士萊辛中學(Leysin American School in Switzerland, LAS)的教學就是採用最現代化的工具、高度客製化的方式進行。在中學「創業學」的課程中，有一組學生想成立遊艇公司。從立案、公司Logo設計到設計遊艇，包括計算壓力、動力及相關的電機知識，都需要學生自己學習及觀察。最後利用3D列印產出遊艇模型，並實際下水測試、撰寫募集資金的投資計畫書。這項創業規劃及實作，也成功吸引萊辛地區的投資人聆聽學生舉辦的說明會。