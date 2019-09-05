親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

日企「用人」更要「育人」

2019-09-05 12:48能力雜誌

分享
【文／李世暉 圖片提供／達志影像、東方IC】

2018年10月，日本能率協會(Japan Management Association Consultants, JMAC)公佈定期調查的《日本企業經營課題》報告，指出當前日本企業關注的重要課題。日本能率協會擁有1,300家以上的公司會員，每年會針對會員進行經營管理課題的調查。本次調查結果顯示，日本企業關注的課題依序為「提昇企業獲利」(43.2%)、「強化人才」(39.5%)、「擴大營收」(36.2%)、「新產品的開發」(29.3%)等。與2017年的調查報告相比，「強化人才」的重要性上升了3.6％，從第3順位變成第2順位。其中，超過9成的受訪企業認為，人才的課題直接影響到企業的經營。

2019年3月，日本經濟產業省公佈強化日本企業競爭力的報告書。此一調查報告書認為，目前日本企業處在數位化趨勢帶來的創新需求、全球化趨勢帶來的多樣化競爭，以及少子高齡化帶來的勞動力不足挑戰下，必須優先調整人力資源政策，才能進一步提昇其在全球產業的影響力。

逐漸滑落的日企影響力

眾所周知，日本企業在1990年代泡沫經濟之前，對世界經濟具有舉足輕重的影響力。以1989年的上市公司市值來看，全球前100名的企業中，日本企業有53家；全球前10名的企業中，則有7家日本企業。而前5名更被日本企業包辦，依序為NTT、日本興業銀行、住友銀行、富士銀行、第一勸業銀行。美國市值最高的公司為IBM，只能列在第6名，也是唯一進榜的IT科技企業。

20年後的2009年，全球上市公司市值的排序出現了重大變化。前5名企業分別為埃克森美孚(Exxon Mobil)、中國石油天然氣、沃爾瑪(Walmart)、中國工商銀行、中國移動。前100名的企業中，日本企業只剩下6家；而日本市值最高的企業為豐田汽車，名次更是退到22名。此外，前10名的企業中，只有第6名的微軟是IT科技企業。

到了2019年，上市公司市值前100名的企業中，日本企業只剩下1家位於第23名的豐田汽車。前10名的企業中，IT科技企業崛起，囊括了前5名，分別為Apple、Alphabet(Google母公司)、微軟、Amazon、騰訊。

從上述的上市公司市值變化來看，日本企業的競爭力確實快速下滑。面對高成長的海外市場、多樣化的市場需求、非連續的快速科技變遷、員工社會意識的提昇等環境變化，日本企業在人力資源管理上，必須要朝下列方向努力：彈性的人事制度、培育創新領導人才、對應人才與動機的多樣化等。

分享

企業育才的3缺

雖然多數的日本企業均把人才培育視為關鍵課題，但為何有些企業遲遲無法克服？關於企業之所以無法克服人才培育課題的原因，日本經營管理諮詢公司Circulation歸納為下列3項。

1.缺乏培育的環境

主要是經營層將人才培育視為成本，而非投資；而現場的管理階層重視日常業務，而非人才訓練。如此一來，人才培育無法得到重視，也不會成為企業優先考量的經營事項。

2.缺乏培育的機制

對於在現場工作的員工，日本企業通常會給予超過負荷的工作壓力。企業經營層雖然理解以在職訓練(On the Job Training, OJT)機制來提昇員工能力的重要性，但考量進行OJT培訓時出現的人力缺口，多數企業並不存在有效的人才培育機制。

3.缺乏培育的Know-How

部分企業過度依賴外部單位的培訓課程，以致無法累積內部人才培訓的Know-How，導致無法培育出符合自身企業發展需求的人才，進而造成企業競爭力的下降。

面對數位化、全球化與少子高齡化下的挑戰，日本政府積極鼓勵日本企業以人才培育策略來打破環境、機制與Know-How不足的現況。日本經濟產業省提示的人才培育策略，主要著眼於4項原則：1.分層的人才培育機制；2.彈性的人事薪資制度；3.尊重個人的企業文化；4.對應多樣化需求的人事部門。其中，分層的人才培育機制，被視為重要的關鍵。

人才分類給解方

一般來說，企業的成員大致可分為新進員工、資深員工與管理階層，有必要針對不同的成員規劃合適的人才培育計畫。

首先，對企業而言，必須給予新進員工安心感，並強化新進員工獨立完成職務的能力。為了達成目標，企業有必要增進公司與新進員工的互動溝通，並協助確立其職涯發展。舉例來說，生產火災警報器的日商「報知璣」(HOCHIKI)，針對每年約60名的新進員工，規劃3年期的人才養成計畫。第1年，以合宿教育來增進新進員工間的相互扶持；第2年，則是以導師教育的OJT培訓來協助新進員工熟悉工作職務；第3年，以集合教育培養新進員工的獨立作業能力。透過此項人才培訓計畫，不僅可減少新進員工的不安，協助培養其獨當一面的能力，更可加深同期員工的競爭與合作之良性互動。

其次，在資深員工人才培育方面，企業的目標是提昇其課題解決能力、業務管理能力，以及對資淺員工的指導能力。為了達成目標，必須調整職場環境，讓資深員工能有機會、時間來挑戰新的事物，以提昇其工作意願。舉例來說，日本最大，也是世界最大的印刷企業「大日本印刷」(Dai Nippon Printing, DNP)，針對年資10∼12年、具晉升管理職資格的資深員工，規劃了為期9個月的「接棒研修」。此一接棒研修分成6個階段，並打破部門界線，將資深員工分為50個小組進行，討論創新事業、職場變革、社會貢獻等3項主題。

第1階段委託外部的管理諮詢專家，協助成員確立主題方向；第2階段以小組討論的方式，增進成員對主題的理解；第3階段進行期中報告，並與其他小組的報告進行比較與競爭；第4階段提出完整報告；第5階段則是由外部專家與內部管理階層進行評審，選出3∼4件優秀提案；第6階段則是由優秀提案小組成員，親自向企業領導高層報告，並依其可行性落實於企業的制度之中。

強化管理層的自信

最後，在管理階層方面，企業目標是強化其經營敏銳度與對應企業戰略的能力。為達成目標，企業必須給予較高的權限、建立其與企業領導者的溝通管道，以增強經營管理階層的自信。

舉例來說，日本最大的汙水處理與水資源管理公司METAWATER，每年會舉辦2次以管理職訓練為主的培訓活動。此一名為Change Meeting的活動分為2個階段，第1階段邀請各部門的負責人齊聚一堂，提出其規劃的年度願景目標。經過1∼2天的密集意見交換，最後成為各部門年度的重要工作方向。第2階段則是舉辦各部門負責人與部門中階主管、資深員工的會議活動，其重點是放在部門願景目標的執行面向。透過每年Change Meeting的舉辦，不僅可提昇部門管理階層的主動積極性，也能讓其理解執行面上的課題與挑戰。

面對激烈的、不確定的市場環境，日本企業已經理解到，人才是其核心競爭力。日本政府除了在勞動法規制度上進行鬆綁之外，也積極鼓勵企業在管理上能有更多的彈性。這是因為，在數位化、全球化與少子高齡化的環境下，科技人才已成為企業最重要的資產。特別是在AI、IoT人才的爭奪上，部分日本企業，像是DeNA、NEC更對社會新鮮人提出年薪1,000萬日圓的高額薪資。在可預見的未來，日本企業的人才爭奪戰，還會持續下去。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）

【完整內容請見《能力雜誌》2019年9月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。

相關新聞

AI安控特攻隊@台灣

2019-09-05 12:48

隱私權0爭議 自造AI防跌、測呼吸

2019-09-05 12:48

麥當勞請AI做漢堡

2019-09-05 12:48

瑞士VET在學即就業 拚出全球冠軍

2019-09-05 12:48

自戀市場超夯 63億美元的自拍經濟學

2019-09-05 12:48

AI啟示錄：食物外送平台篇

2019-09-05 12:48

效率學習 無薪假翻轉新價值

2019-09-05 12:48

如何擬定數位轉型KPI 提高成功率！？

2019-08-05 08:41

全球產業瘋「數位轉型」

2019-08-05 08:41

智能服務得來速 廚衛老店獲新「機」

2019-08-05 08:41

終結失落的30年 社會5.0日本再啟動

2019-08-05 08:41

馬來西亞砸5億馬幣DIY人力

2019-08-05 08:41

聽障經濟價值看得見

2019-08-05 08:41

Facebook幣形成金融風暴？

2019-08-05 08:38

科技化衝擊服務業 企業主如何因應

2019-07-08 12:17

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

地方銀行借將 地方創生跨境

2019-07-08 12:15

採收機器人摘出智慧農業新里程碑

2019-07-08 12:11

四合願》社群力讓Walk變探險

2019-07-08 10:22

打開體能黑箱 全馬、減脂AI教練樣樣強

2019-07-08 10:20

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

新動經濟學

2019-07-08 10:18

HR數位轉型

2019-06-05 14:26

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

IBM》人性溫度X科技體驗 IBMer的第一也是唯一

2019-06-05 14:26

HRDA智能視頻面試系統》雲端AI助攻HR招聘

2019-06-05 14:26

AR、VR全體驗 乎你呷頭路免驚

2019-06-05 14:26

訂閱服務把顧客攬牢牢

2019-06-05 14:26

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:26

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:26

AI客服=零客訴!?

2019-05-13 08:53

AI客服增進優質服務體驗

2019-05-13 08:53

AI客服「醫」次搞定 萬小芳LINE出醫病好關係

2019-05-13 08:53

多輪式對話情境 ChatFlex聊出9成滿意度

2019-05-13 08:53

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

日本的「IA」科技戰略

2019-05-13 08:53

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

商標權停看聽 品牌國際化必修課

2019-04-03 10:42
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top