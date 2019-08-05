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史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

聽障經濟價值看得見

2019-08-05 08:41能力雜誌

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【文／劉容皿 圖片提供／達志影像、東方IC】

4.66億人，是世界衛生組織(World Health Organization, WHO)統計全球聽損人口數，比美國人口還多1億，同時占逾全球人口5％，這個數字不可謂不多，更別提預計2050年過後更將超過9億人，這已經成為必須面對的問題。是否就該順其自然？但根據WHO預估假如忽視問題的後果，將是面對7,500億美元的成本。

對於喬納絲(Jane Jonas)來說，這樣生理障礙反而成為一項創業商機。時間回到2017年夏天，喬納絲和她的妻子來到北卡羅萊州沿海的外灘群島度假，不巧碰到當地大斷電，數千名的觀光客只好離開小島，但她們還不想返回華盛頓特區的家，於是透過Airbnb找尋度假去處，最後選擇位於西維吉尼亞州小鎮Lost River的山間小屋。開了6個小時的車，來到未曾來過也未曾耳聞的「失落之地」，她們立刻就愛上擁有原野景致的茂密森林，以及那份遺世獨立的僻靜，Lost River正如其名，有如世外桃源一般。

度假找到創業路

經過愉快的假期，她的妻子蘿莉(Laurie)提議買下這塊地，以後可以經常來度假，因為這項提議，激發出喬納絲創業的點子，她立刻聯絡另外2位朋友，並直接表示：「我跟蘿莉在一次意外的旅程中來到這，或許我們可以在這地方建立我們的度假勝地。」2年後的今天，在他們3個人規劃之下，占地22英畝的Lost River Vacations誕生了，2019年6月正式營運。

上述的創業故事看似平常，但細節總是藏在背後，它的獨特之處不在創意點子，而在於這個事業無論從籌募資金、經營管理、規劃、設計、施工，全由「聽障人士」一手包辦。支持「聽障經濟」，就是Lost River Vacations創立的宗旨之一，華府聾人社群4月28日舉辦1場募資活動，共有500多位聾人共襄盛舉，慶祝這個聾人協力的結晶。

喬納絲表示：「我們要做的努力，是要讓大家看見，聾人可以做到他們決心要做的事。聽障人士和聽障人事業長久以來都被邊緣化了，如果各有1個聽障者和健聽者的事業，一般人會選擇健聽者的事業」。除此之外，她也指出，藉著鼓勵所有人來此一遊，原本不願意跟聽障者有生意往來的健聽者，可以看見聽障人才可以增加的價值，也更有意願找他們合作。

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不靠聲音的社群

「我們稱此為耳聾得益(Deaf Gain)，」替民宿製做行銷影片的製片人楊恩(Calvin Young)解釋，當失去某個感官後，另一個感官會被放大，這可以解釋為什麼有極高比率的聽障者從事廚師、藝術工作者和設計師。他以自己為例，「健聽者或許著重聲音，但當我在拍片時，我會注重臉部表情的動態。在我的影片裡沒有聲音，我希望大家看到我的影片就像我看到的一樣，是透過聾人的眼睛。」

喬納絲說：「我們的社群有許許多多了不起的人才，但他們不是靠聲音來傳達，所以默默無聞，我的心願是要顯現他們的作品和才華。」

這個度假民宿一開始只有1個4人房的小屋可供出租，喬納絲希望再蓋10間小木屋，其中1間是樹屋，1間是圓頂篷屋。透過募款，她們籌到足夠的錢來蓋第2間小屋，今年夏天將有2間小屋可供出租。未來，她們也準備鑿1座天然游泳池、戶外熱水浴池和飛盤高爾夫(Disc Golf) 場。鄰近地區可以釣魚、爬山、騎馬。喬納絲希望這裡成為一家人度假的地方，可帶家人，甚至可以帶狗來。每間小屋都會各有不同的格局，擁有獨立的衛浴和廚房，這裡雖然遠離華府2.5小時車程，且海拔高達600公尺，人煙罕至之地，不過別擔心，這間民宿網站強調有高速WiFi，方便將最棒的照片上傳Instagram。

生態環境友善也是這家民宿的特點，採用太陽能面板發電，並落實資源回收，同時販售由回收材料製成的禮品和成衣。未來幾年，她們希望買下第2塊地，支持非營利的活動，協辦聽障夏令營和過去兒時參加過的活動。

接受缺陷身分

類似的案例來到太平洋彼岸的中國也是如此，直播經濟是如此的蓬勃發展，有別於過去都是載歌載舞，這次的溝通方式不再是聲音，而是手語。一群年輕主播在鏡頭前比手畫腳，將衣服販售出去，將目標瞄準中國境內接近3,000萬的聾人族群。跟喬納絲想要打造健聽者認識聽障社群的概念一樣，希望打破許多健聽人士把耳聾視為一種失能，像中文改用政治正確的「聽障」一詞，反而更給人傷殘和無助的含意，喬納絲認為這樣反而會無法呈現聾人不過是屬於獨有文化語言的族群，其實貢獻與健聽者毫無二致。

對喬納絲與合夥人哈靈頓(Shawn Harrington)、塞爾(St. Cyr)來說，她們有著共同夢想：要讓聾人和他們的家長還有健聽者知道，接受自己耳聾的身分，一樣也能成功。這樣的故事值得一再訴說，反過來說，既然聾人都能辦到，健聽的大眾應該也能。

【完整內容請見《能力雜誌》2019年8月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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