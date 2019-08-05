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馬來西亞砸5億馬幣DIY人力

2019-08-05 08:41能力雜誌

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【文／卜慧芳　圖片提供／達志影像】

早期馬來西亞的勞動人口，大多數集中務農，或到工廠、餐廳從事低階勞動工作。這些工作環境不佳，也較為危險，導致馬來人不願意投入，而成為其他鄰近越南、印尼的外籍移工的打工天堂。光是移工人數就高達600萬，大約占總人口的1／5。

直到近年來印尼、柬埔寨和越南的經濟蓬勃發展，加上令吉（馬幣）走勢疲弱，願意從事藍領工作的移工越來越少。馬來西亞政府也意識到由於移工匯款回國，流失了大量外匯，所以開始限制工作簽證的數量。至此，中小型企業才體認到必須因應勞動力短缺，轉型成資本密集產業，以自動化生產提昇勞動力。

主管、員工都有課可上

1993年，為了鼓勵私人企業配合國家的經濟與工業發展計畫，馬來西亞人力資源部就成立了人力資源發展理事會，掌管人力資源發展基金(Human Resource Development Fund, HRDF)，以更積極地提供在職培訓，提高員工的技能。2001年頒佈的人力資源發展法令(Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB)，則將人力資源發展理事會私營化(Privatised)，改組為人力資源發展公司，自負盈虧。馬來西亞人力資源部為了培養人力資本不惜軟硬兼施，規定經營特定製造業、採礦業及服務業者必須繳納人力資源發展稅，稅率按聘用的本國員工數而不同，5∼9位者可以選擇性登記和繳納員工總薪金的0.5％，聘用10位或以上者則提高至1％。人力資源發展有限公司就負責蒐集人力資源稅款及管理HRDF，並根據各領域的人力需求，評定員工的培訓、再培訓類型與進度，發放補助或決定其他有利條款和條件。

已登記和納稅的企業可以免費參加「中小型企業發展計畫」的培訓課程、培訓需求諮詢、線上培訓計畫及得到國家人力資源中心的人力資源管理諮詢服務。如果企業需要開辦客製化的內部培訓，在特定條件下，還可申請全額補助。「中小型企業發展計畫」的培訓課程可分為2個層面。領導層的培訓著重於提高領導及管理能力，課程包括商業管理、商業策略、財務、創新、可持續發展和戰略性人力資源管理(Strategic HRM)；一般員工的培訓則著重在提高技術、技能及發展潛能，例如：軟技能(Soft Skills)、會計、財務、營銷、質量管理等。隨著更多企業被納入徵稅範圍、更了解培養人力資本的重要性，每年的人力資源稅收、培訓及補助金額都在增長，參與者則以服務業、中小型企業居多。

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企業獲利變更多

當企業獲得補助，可用在培訓室裝修、培訓未來員工、使現職員工更有效率的提昇技能培訓，和職能轉換的再培訓，例如：培訓補助、共同培訓、在職培訓、前學習認證(Recognition of Prior Learning)等。HRDF在2018年一共發放了5.72億令吉（約43.24億新台幣）的補助金，以一般培訓為最大宗，占了4.86億令吉（約36.74億新台幣）。值得一提的是，為了讓學生更了解業界需求、親身實踐，招收大學及工藝學校實習生的企業可以為其申請為期2∼8個月，每月500令吉（約3,780元新台幣）的生活補助，期盼以產學合作的模式，解決畢業生就業率低下的問題。

為了迎接未來科學及資訊工藝的挑戰，HRDF也部署了人力資本戰略計畫，為相關的行業舉辦培訓及證照考試，在2018年共投入了4,100萬令吉，涵蓋了工業4.0、大數據與分析、IPv6、電氣與電子、物流及物聯網等領域。當中最多人參與的技能領域是電腦及資訊工藝。培訓的導師則來自業界的資深員工，或相關領域的專家。在開課前，導師們必須參與為期5天的培訓「Train the Trainer」，並通過考試才具備授課資格。藉由培訓，導師本身也能從學員提出的問題，反思本身的工作或企業所面對的問題。至於執行的成效如何呢？基於PSMB的規定，原本不想讓員工休假參加培訓的企業，也會考慮到既然已經繳了錢，就儘量申請培訓補助或免費的諮詢服務。根據馬來西亞國家統計局的調查，企業付出的1％人力資源稅，會帶來薪酬增長1.5％、生產力增長2.4％、全要素生產率增加3.2％、資本密集度增加7∼8％及企業增值3.6％。有關業務方面的成效，研究顯示客戶投訴減少、產品及服務的品質提昇、利潤也有所提高。由此看來，HRDF確實已達到成立時的目標了。(本文作者為馬來西亞拉曼大學會計與管理學院副院長)

【完整內容請見《能力雜誌》2019年8月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

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