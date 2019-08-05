終結失落的30年 社會5.0日本再啟動

分享 facebook 【文／李世暉 圖片提供／達志影像、東方IC】

上述影片是日本政府整合總務省、內閣府等部會，對於近未來的日本社會與科技發展，製作的宣傳影片。在影片中，日本政府是以「社會5.0」(Society 5.0)及超智慧社會的概念為基礎，以偏遠鄉鎮的場域，描繪新科技對未來社會生活帶來的影響。

事實上，戰後初期的日本在「經濟發展優先」的政策思維下，主要重視的是「生產過程的科學」，亦即具實用性的科學。日本政府透過整合的經濟政策，管控國內市場經濟環境。技術的研發，則是委由民間的企業進行。此一科技政策思維雖然造就日本經濟的市場競爭力，但也弱化了日本的基礎科學研究。

進入1970年之後，日本理解到科技發展需要的是「長程與短程兼具」之政策思維。因此，一方面透過科技前瞻調查來理解全球科技趨勢與日本科技現況，並建構未來圖像；另一方面則是以「總合科學技術會議」（2014年更名為「總合科學技術創新會議」）為司令塔，制定「科學技術基本計畫」作為日本科技政策的依據。

科技精英打造射月計畫

在目前正進行討論的「第6期科學技術基本計畫」中，日本到底是如何思考未來科技與社會發展的關聯？

首先，在「第6期科學技術基本計畫」中，先進行日本科研發展的環境掃描，並依此提出「創新生態系統」與「戰略型研究開發」的構想。前者是指以科技強化教育、以教育強化科技的良性循環；後者是指設定具野心的目標，集結科技精英進行跨領域的、嶄新的、開創性的科技研發（日本稱之為「射月計畫」）。

其次，是落實科學技術的社會實踐。主要是延續「社會5.0」的思維，鬆綁法律的限制，引進企業的創新能力，進一步建構日本版的「超級都市」(Super City)。與過去強調個別領域數位化的「智慧城市」(Smart City)不同，日本所設想的超級城市，是結合全方位資訊與基礎建設技術，公私部門共同參與的未來城市構想。

最後是聚焦在7項重點科技領域。分別是基礎科技的AI科技、生物科技、量子技術，以及應用科技的環境能源、農業科技、安全科技及宇宙海洋科技。以AI科技為例，除了強化此一科技領域的基礎研發與技術網絡之外，也積極將AI科技使用在醫療照護（智慧診療）、農業（無人農耕）、公共建設（智慧建築）、移動交通（無人移動載具與智慧交通系統）、地方創生（智慧城市與超級城市）。

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2030日本3特色

2030年的日本科技與社會，究竟是什麼樣的面貌？依據日本政府目前規劃的方向，未來的日本社會主要有下列3個特色。

1. 個人化的生活方式

在AI、機器人與雲端科技的快速發展下，個人可以有更多彈性選擇適合自己的生活方式。在教育領域，由於資訊的快速替換，讓永續學習成為必要，職業別的研究所將扮演重要角色。而未來也將出現上午工作、下午上學的雙軌生活模式。而在工作領域，經營環境的便利化，讓個人工作室的運作成本大為降低；此外，隨著自動翻譯系統的普及，即便是個人工作室也能進行國際化的業務。

2. 自給自足的地域經濟圈

無人交通載具（無人機、自駕車）與高速鐵路網的普及，讓地域之間的交通互動更為便利。此外，在新能源技術與AI基礎工程管理的協助下，地區都市可在精確的需求與供給估算下，發展成「100％資源循環」的智慧城市。

3. 高品質的生活環境

隨著「社會5.0」政策的持續深化，日本人即便住在遠離大都會的地方，也可享受高品質的商業與社會服務（無人機宅配、遠距醫療、AI教育、智慧支付等）。這意味著，未來日本的青年世代，不必承受大都會的高額房貸壓力，以及大企業的過勞壓力，而可享有高品質的生活。

當然，為使規劃中的未來想像成為現實，日本必須提出相應的對策。一方面鬆綁既有的法律規定，讓科技研發與應用的環境更為友善；另一方面，則是果斷地、機動地對社會資源進行重新分配。前者是修改過時的法律制度，讓日本在結構上成為一個能容納新生活方式的社會。後者則是將有限的社會資源，用在未來科技研發與人才投資上。

終結失落30年

總的來說，日本政府對於2030年的未來社會想像，是一種立基於大規模調查資料上的政策規劃，也是一種提出社會課題與解決方法的藍圖，更是一種對於未來期待的進取思維。對此，日本企業也積極的投入資源，在推動未來想像成真之際，也開創新的市場商機。

例如：以電信、媒體與金融服務聞名的「軟體銀行」(SoftBank），即在公司的發展戰略中，配合社會5.0的思維，提出AI、IoT、智慧交通、機器人等創新經營領域。以智慧交通為例，軟體銀行與豐田汽車(Toyota)、本田汽車(Honda)、日野汽車(Hino)共同出資設立「MONET Technologies」，結合豐田汽車的行動服務平台(Mobility Services Platform, MSPF)技術與軟體銀行的IoT平台技術，進一步打造未來的智慧移動規格。而軟體銀行也利用智慧移動的平台，規劃行動廚房（料理兼宅配）、行動辦公室的創新服務。

此外，在機器人領域，軟體銀行除了持續發展人形情感機器人Pepper的功能之外，也透過合併美國的Boston Dynamics公司，投入自身的機器人與AI的技術，研發高物理能力的機器人，例如：可快速移動的Handle、高平衡感的Atlas以及擅長細微工作的Spot，除此之外，在車站、機場、商業大樓、工廠等空間與設施專用的清掃機器人也是重點。

台灣社會與日本社會，面臨到許多相似的課題，例如：城鄉差距、少子高齡化。日本對於2030年的社會想像，或許可以作為一面鏡子，讓我們可以進一步思考，10年過後的台灣社會，將是一個怎樣的面貌。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）