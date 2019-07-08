地方銀行借將 地方創生跨境

【文／李世暉 圖片提供／達志影像、東方IC】

《地方消滅》一書的熱銷，以及其具警世意味的口號－半數日本的地方行政區即將消滅，重新喚起了日本人長期以來對於地方發展的危機感。同年，日本安倍晉三政府提出「地方創生」的概念，宣示日本將進入「地方創生時代」。此一地方創生概念，與過去日本曾經提出的「地域振興」有所不同。

2014年，曾經擔任岩手縣知事（縣長）、總務大臣要職的增田寬也，出了一本《地方消滅》的書，書中提到，在總人口持續減少，且鄉村人口快速流向大都會（特別是東京都）的趨勢下，日本到了2040年，將會有896個市村町，也就是一半的地方行政區消失。

《地方消滅》一書的熱銷，以及其具警世意味的口號－半數日本的地方行政區即將消滅，重新喚起了日本人長期以來對於地方發展的危機感。同年，日本安倍晉三政府提出「地方創生」的概念，宣示日本將進入「地方創生時代」。此一地方創生概念，與過去日本曾經提出的「地域振興」有所不同。

疲乏的單向拉力

過去的地域振興，主要是透過有效地活用地方資源，以達成地方的永續發展。其主要方式是透過資源的投入，在地方經濟圈形成「拉力」，進而減緩城鄉之間的差距。然而，此一政策忽略了企業所強調的「內外經濟循環」概念，導致成效不彰。舉例來說，在中央政府的補助下，地方可以強化既有的特色產品或節慶活動，雖然可在短時間內吸引許多人潮進行消費，卻只能在地方形成移入式的、內部的經濟循環。由於缺乏與外部經濟體（其他地域）的循環互動，這種單向的拉力終究會出現疲乏。

日本政府在2014年提出了「地方創生」，一方面持續強化地方經濟圈的拉力，另一方面則是以政策造成核心都市（即東京）的推力。換言之，不僅要讓地方能夠吸引人，也要對東京都持續成長的人口提出限制政策。例如：日本政府的調查發現，日本年輕人的大學就讀地區與畢業之後的就業地區，2者有高度的重疊性，也就是說，從地方前往東京都念大學的學生，畢業後會傾向選擇在東京都就業，而不是返鄉就業。若是在地出身者就讀在地大學，則是傾向在家鄉就業。

打破跨域經營門檻

因此，日本政府在地方創生政策中，除了提供獎勵補助金，鼓勵全國的應屆高中生前往地方的大學就讀之外，也立法限制東京都23區內的各大學，在未來10年內無法增加招生名額。其主要目的就是透過推力與拉力，逐漸調整失衡的城鄉人口結構。

值得注意的是，為了進一步達成互動的經濟循環，在日本政府力推的地方創生構想中，特別重視地方企業的角色。事實上，主導地方創生的中央主管機關，就以「街人事創生本部」（まち．ひと．しごと創生本部）為名。其中，「街」是指空間，也是指公部門；「人」是指對象，也是指第三部門；「事」是指工作，也是指私部門。對於地方創生而言，能否吸引外地人留在地方，或是讓在地人願意留在地方，關鍵在於地方企業能否持續提供有魅力的工作機會。然而，地方企業絕大多數是以服務業為主的中小企業，缺乏創造高附加價值的經營能力。此外，地方中小企業傾向固守既有的市場，跨域經營的意願較低，也沒有相應的資訊網絡。有鑒於此，屬於地方企業一環的地方金融機關（地區的銀行），其角色就更為重要。

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地方金融機構的3種角色

在地方創生領域中，日本的地方金融機關積極扮演下列角色。

1.發掘地方企業的潛在能力

日本的地方金融機關長期經營地方企業網絡，可主動連結行政機關、地方大學與地方企業，找出符合地方經濟需求的企業潛在能力。

2.提出良性地方經濟循環的建議

地方金融機關了解地方的產業結構，可依此掌握地方經濟的優劣之處，提出高附加價值的地方創生思維。

3.培育地方創生的中介人才

此一中介人才，不僅要正確掌握地方資源網絡，也要具備從既有資源創造不同價值的思維。

其中，被認為左右地方創生成功與否的關鍵，是具備「提案力」、「交涉力」與「經營力」的中介人才。在提案力上，地方創生的中介人才必須要能找出「沉睡中」的地方資源，並以客觀的、專業的企劃思維，提出高附加價值的提案。在交涉力上，重視如何把分散於地方各地的低價值單一資源，斡旋交涉組合成全新的高價值資源。在經營力上，推動與地區各利害關係人的合作、連結區域內外的互動等，直接影響地方創生的成果。

然而，即便日本政府透過人才派遣制度，以及各種工作坊來培訓地方創生中介人才，但卻依然無法在短期內找到有意願且具資格的人才。這讓蓄勢待發的日本地方創生政策，面臨缺少臨門一腳的困境。此時，地方金融機關所擁有的專業人才，可適時補足此一人才的缺口。

10名中介人才出征

以山梨中央銀行(The Yamanashi Chuo Bank)為例，其位於鄰近東京都的山梨縣，為日本少數不臨海的內陸縣，人口約81萬，主要的產業為農業與觀光業。為了支援與落實地方創生政策，山梨中央銀行特別成立「地方創生室」，每年派遣10名青壯年行員（25∼40歲），前往特定企業任職1年，作為該企業連結地方創生網絡的窗口。而派任期間的薪資、福利以及衍生出的相關費用（如海外出差），全部由山梨中央銀行負擔。

舉例來說，盛產葡萄的山梨縣境內，有一家名為「Maruki葡萄酒」的公司，是現存日本歷史最悠久的葡萄酒莊（創立於1891年）。為了協助地方創生的推動，山梨中央銀行曾經派遣行員前往「Maruki葡萄酒」任職，主要協助市場行銷的業務。「Maruki葡萄酒」雖然具有悠久的歷史，但酒莊規模較小，僅有25名員工，缺少海外的行銷人才，山梨中央銀行的派遣員工，適時補足了此一人才缺口。來自於山梨中央銀行的員工到任之後，立即規劃Maruki葡萄酒的海外銷售管道，並利用地方銀行的企業網絡，成功在新加坡的展示會上打開Maruki的知名度。此外，對於日本國內既有的銷售管道，山梨中央銀行也積極協助Maruki拓展銷售點。

另一方面，派遣員工任滿歸建銀行之後，則會透過各種說明會、討論會，與其他行員交換不同產業的現況、課題與可能的加值合作方式。例如：旅館業與農產加工業的經驗交流，可進一步思考特色料理、農莊體驗、地區祭典的綜效。更重要的是，此一資訊的交流，除了有助於強化既有的企業網絡關係之外，也可藉此培育未來的地方創生中介人才，讓其他尚未接觸地方創生事務的行員，也能在最短的時間內進入狀況。

宏觀＋客觀 增值地方資源

在地方創生領域中，從來不缺有價值的資源，也不缺在地人對地方的熱情。然而，地方創生成功與否的關鍵，還是要看利害關係人（重要行為者）能不能跳脫主觀的觀點，以客觀的角度觀察市場，特別是地域外市場的需求。在日本，地方企業往來密切且具市場宏觀視野的地方銀行，被認為較能以客觀的角度評估地方資源的潛在價值，以及擁有讓地方資源增值的人才。因此，地方銀行在日本地方創生政策中，扮演了關鍵的角色。

讓我們把視角轉向台灣。台灣的幅員相對較小，也沒有像日本一樣的地方銀行，因而無法在短時間內彌補地方創生中介人才不足的缺口。目前，台灣在地方創生初期，還是借重地區農會來擔任地方創生中介人的角色。農會的專業人才在農產品的生產領域雖可發揮專長，但在觀光、行銷或其他的地方服務業領域，可能就無法達成應有之成效。

有鑑於此，如何確保地方創生中介人才，以及培育人才，乃是台灣推動地方創生政策的當務之急。目前，台灣可以透過下列方式，積極網羅與培育地方創生人才。首先，以地方公務員為對象，結合地方大學與企業，辦理地方創生工作坊。其次，結合地方的非營利組織與全國性的協會組織（如觀光協會）成員，共同參與地方創生事務。未來，台灣應可效法日本成立「地方創生學院」，統整地方創生相關資源，並以多元的管道培育地方創生的中介人才。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）

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