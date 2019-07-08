四合願》社群力讓Walk變探險

【圖片提供／四合願】

叮咚叮咚，手機傳來通知，艦長通知你今日能量嚴重不足，只好帶著手機，牽著家裡的豆子（狗狗），來到附近的公園運動，Walk不再只是沒有動力的運動，而是成為與朋友間探險的動力，究竟這款台灣製的APP如何獲得Apple甚至全球使用者的青睞呢？

有群年輕人經常出沒在公園裡，幾個人排成一排走著，雖然手上拿著手機，卻不是在抓寶，也不像一般人滑著Facebook，假如再湊近一點觀察，可以發現他們每走一圈便拿起來看一下，接著又繼續走，如此反覆繞著公園走了好幾圈。他們究竟在做什麼？原來，這些是數位科技公司「四合願」的成員，他們正在為公司旗下一款熱門運動APP－《Walkr－口袋裡的銀河冒險》進行上路測試，看看實際走路的步數，是否真的與APP測出來的相同？

《Walkr》是款工具遊戲，只要安裝APP，即使把手機放在口袋，它便能主動幫你蒐集「能源」，也就是你的步行數。當你蒐集到越多能源，APP裡的太空船便能遨遊更寬廣的宇宙、蒐集到更多可愛的星球及宇宙生物，一關接著一關，讓步行運動的過程也能獲得趣味與成就感。

腎結石戰記 享樂到達健康目的地

走進台北市大同區巷弄中，沒有看到四合院，卻有一棟老公寓改裝成的4層樓辦公空間，低調座落其中。辦公室裡散落各式員工，有設計師、藝術家、工程師與行銷團隊，每個人聚精會神地看著眼前電腦上的平面圖像、立體結構，或是坐在一起討論遊戲流程，這裡便是《Walkr》的發射點，也是「四合願」所在之處。2012年創辦以來，團隊的目標是要設計開發出對生活有幫助的行動裝置 APP，整合「玩樂」、「設計」、「科技」與「實用性」，幫助人們在愉快的過程中解決問題。

四合願的第一款APP《Plant Nanny植物保姆》在2013年推出，主打「喝水」這項簡單的行為，透過替植物澆水的遊戲設計，提醒使用者喝水。當使用者喝下1杯水時，便可打開APP記錄喝水量，順便幫虛擬植物澆水，而喝水量多寡直接影響植物長得好不好。四合願善用人們喜歡遊戲的天性，順勢解決生活中的問題，更擅長透過遊戲關卡的目標設定，強化解決問題的動力。四合願的創業之作《Plant Nanny》，才上線1年多便在全世界擁有了超過200萬的下載量，成為四合願未來營運的重要支柱。

「當初醫生檢查出我的腎臟裡有了結晶，再不改善就會變成腎結石，他說唯一的方法就是多喝水！結果這竟然成為我當初開發這個APP的原因。」四合願創辦人陳威帆靦腆地提到，公司開發APP的核心精神就是要讓工具變好玩，讓使用者一邊體驗、享樂之下，還能同時達到目的。「我們相信這樣的設計才是這個世代最有價值的商品。」

開發自身痛點 訂錯飯店跟Apple新技術

有了《Plant Nanny》的經驗，四合願解決了許多人水喝不夠的痛點，接下來他們又繼續挑戰「如何持續運動」的大哉問。事實上，在四合願推出《Walkr》的前後幾年，許多健康、運動相關的軟硬體如雨後春筍般出現，例如：可採集人體各種生理機能數值的穿戴裝置─智慧手錶、智慧手環，功能從最基本的運動計步、卡路里計算到心率偵測、睡眠監測等，甚至同時將偵測到的數據傳輸至手機裝置及APP。

當時四合願並沒有跨足運動相關產品的打算，之所以進入運動領域，陳威帆認為完全來自於一連串有趣的巧合。由於身為APP開發商，必須時常注意相關軟硬體發展的趨勢與新知。2014年他帶領公司夥伴一起前往美國參與Apple的技術研討會。「還記得那時我們的夥伴不小心訂錯飯店，飯店與研討會地點非常遠，中間甚至沒有任何交通工具，我們一行人只好用走路的方式來回，幾天下來走了幾十公里路程，大家開始在想如何讓中間的路程變得有趣一點？」巧合的是，已經受不了這樣奔波打算回家的陳威帆，卻在第3天的研討會中，得到了一個契機。在當時來說，手機要有計步功能，要透過動態處理器、三軸加速器等輔助，但有一個缺點－非常耗電，陳威帆表示沒有人想要下載「吃電怪獸」，但Apple發佈了即將問世的M7晶片，這款新產品可以減少設備的功耗、解決三軸加速度計過於耗電的問題，手機就可以省電地計步。

就在上述2件事情的交叉激盪下，陳威帆和同事心中突然出現靈感的亮光，一回國便開始研究如何在嶄新硬體上發展新的APP，不僅要將計步功能納入，還能同時讓走路更有趣。陳威帆提到，當時大家雖然沒有針對這個APP進行市調，但當時公司規模不大，沒有太多包袱，加上團隊也嗅到當時市場上的運動、健康風向，大家摩拳擦掌躍躍欲試，決定先製作試水溫版本。「在這階段我們回歸最核心的計步功能，先把雛型做出來並分批驗證，在上線後緊密觀察消費者使用情況，才逐步增加更多介面元素與功能，思考如何激勵大家走得更多。而最前面提到，四合願工作人員帶著手機到公園繞行測試，便是從這個階段開始一步一腳印走出來的。」

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社群力發威 串連家人與遛狗新寵

接著，四合願從後台觀察到，許多使用者已經上手，並且每天走了超過1萬步，該是延展新功能的時候了。「人的特性是喜歡和大家一起玩，所以我們希望APP是用來鼓勵大家互相合作，而不是又回到傳統遊戲的競爭排名。」在這階段四合願將遊戲加入共享的功能，當朋友、家人也同時使用《Walkr》時，走路的步數都可以彼此分享與累積，大家甚至會因此提醒對方要多走一點路。陳威帆分享《Walkr》發揮了許多意料之外的用途，例如：不住在一起的家人，還可透過APP觀察到對方有沒有在運動，無形中串連起彼此的關心。「更有趣的是還有User告訴我們，因為《Walkr》，自己遛狗的次數都變多了，狗狗應該很開心有我們這款APP吧！」

由於功能性佳、具備了解使用者的同理心，《Walkr》從開發至今全球已超過 580 萬次下載量，更因此獲得Apple頒發的「Best of 2014最佳遊戲製作」殊榮。除了可在手機使用外，Apple Watch更將其列入可使用的服務，成為少數入選的台灣廠商。《Walkr》叫好又叫座，但回歸到APP最原始的問題，該怎麼賺錢？其實它的獲利模式很單純。「我們像一般遊戲一樣，是透過內購遊戲功能，或者像是購買太空船外觀、獲得能量方塊來解開任務為營收來源之一。」然而陳威帆提到，像《Walkr》這類比較休閒導向的遊戲，使用者並不會投入大量心力與成本進去，也因此付費率較低，這部分就要靠廣告來補足。

細水長流獲利 扎實數位足跡成超業

《Walkr》的獲利有一半來自廣告，但是四合願儘量採用「原生廣告」，也就是跟產品設計結合在一起，提供更有價值的廣告訊息，讓消費者在遊戲體驗中，自然而然獲得行銷效果，不要造成使用者的不便與抗拒，如此一來也能增加廣告主成功行銷的機會。「其實消費者並不討厭廣告，就像雜誌有這麼多廣告，大家還是會閱讀，可見大家需要的是規劃過的內容、屬性選擇要精準，便能成就APP公司、廣告主、使用者3贏的局面。」

短短5年間，《Walkr》不僅下載量高，海外下載量更高達7成，究竟四合願怎麼行銷自己？陳威帆表示，雖然四合願的成員都很年輕，但行銷卻相對土法煉鋼，「我們很老派扎實，打的是長期戰。我們看到很多遊戲廠商愛買廣告，因此會出現短時間湧進大量下載量的情況，但這對我們來說等於是把明天的User買到今天來，但是廣告效力過了之後呢？這些玩家還會留著嗎？」所以四合願採取的方式，是在網路上留下扎實的「數位足跡」(Digital Footprint)，透過社群團隊與消費者長期友善互動、消費者自發性為產品寫評論與分享、行銷團隊發佈新聞稿與產品介紹，一點一滴累積出有效的聲量。像是當時Apple推出Apple Watch時，主動將《Walkr》放進服務中，這些在當年都吸引了很多報導前來採訪，對《Walkr》的數位足跡帶來很大的幫助。「也就是說，即使一開始的下載量不夠好，但是在長期累積數位足跡、軟體持續更新的狀況下，我們即使沒對外做行銷廣告，還是能擁有穩定下載量，而這也是後來的競爭者很難把我們打敗的原因。」陳威帆進一步說，與其砸大錢下廣告，四合願更重視產品是否真的好玩好用，幫助使用者降低運動門檻、設計鼓勵機制提昇大家的運動動機，更加享受走路的過程。而這樣的努力也是「軟體商店優化」(APP Store Optimization, ASO)的方法，更是《Walkr》在APP Store關鍵字搜尋中能名列前茅的原因之一。

不AI主義 基本質化＋量化找藍海

目前四合願正如火如荼規劃一款新的運動APP。令人好奇的是，新開發的運動商品是否會採用最夯的「人工智慧」(Artificial Intelligence, AI)、大數據資料，來確認其市場性？陳威帆指出，即使大家都在講這些新科技時，每間公司還是要回歸到什麼數據資料對自己的商品有意義。「我們還是回歸到基本的方式，以主動的質化法，辦理與消費者面對面的活動，親身了解消費者；用被動的質化法，積極鼓勵消費者評論，讓我們知道消費者對既有商品的意見；接下來是被動的量化，透過後台數據分析，觀察使用者是否成長或正在流失。」陳威帆舉了一個例子：每個APP遊戲都會有教學步驟，而這時通常也是玩家離開率最高的時候，介面特別需要謹慎考量與優化。「我們當時做了A、B兩套測試版本放上線，透過監測便可得知使用者比較喜歡哪一個版本。我認為這個不叫大數據，它就是設計一些方法來佐證。」

對於未來的動向，有些企業或者團隊會透過購買市調來了解，陳威帆明確表示四合願並不會透過這個方式，想法很簡單，因為如果是透過花錢就能看到的分析結果，別人也看得到，這樣調查出來的結果，反而造成高度競爭的市場。他認為市調只是用來輔助，公司應該先靠自己敏銳的觀察，去找到適合自己的市場再提出假設，最後蒐集前面提到的質化、量化數據，看它是否支持原先的假設。「不應在還沒方向時，便盲目用數據找方向。因為這份數據對自己公司來說，可能是偏頗、錯誤的，若砸下資本跟大家往同一方向衝，不是很可惜嗎？應該要聰明地開創屬於自己的戰局。」

就像《Plant Nanny》讓人愛上喝水，《Walkr》讓走路計步不再只是單純的數字呈現，下一款結合科技．玩樂．設計．實用於一身的運動APP，是否也能如願畫出一片新藍海呢？相信不久後的將來就會有答案。

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