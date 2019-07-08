打開體能黑箱 全馬、減脂AI教練樣樣強

【圖片提供／博晶醫電】

「到底還有多遠才抵達終點？我體力快消耗殆盡了……」這幾乎是所有馬拉松跑者內心曾經浮現的OS，要如何將體力榨乾抑或留存，過去只能憑感覺。現在隨著科技進步，能否透過AI教練將一切數據化，讓人人接受客製化訓練呢？

博晶醫電招募人才的條件很有意思，要熱愛運動，願意挑戰半馬或全馬的夥伴加入；對照求才網站來到公司，產品測試工程師不在座位上，而是正揮汗賣力地在跑步機上跑步。有時加速，有時降速，在急促的呼吸聲中，他胸前的GoMore體力感測計，在大螢幕上即時秀出跑者的心臟活動變化、體能消耗程度、乳酸堆積狀況等數值。這些數值對運動員可能是一些數字而已，但進一步透過GoMore運算系統進行分析與深度學習，數值變成體能的耗損與儲存量，系統會根據跑者的體能變化以及運動的課程，給予最佳建議。就像擁有一位隨身專屬的AI教練在旁。

2011年創業至今，一路鴨子划水般穩扎穩打，GoMore以硬體＋軟體，再結合人工智慧(Artificial Intelligence, AI)，就連日本Ciervo Nara Racing Team的成員也來取經，透過運動生理科學的知識來精進訓練成效，應用於實戰的賽事中奪取更好的成績。

打開體能黑箱 教練＋運動體驗

除了幫助專業運動員爭取更好的成績，博晶醫電更看到民眾運動時的困擾。「許多人想透過運動來健身或減肥，就會上網看老師、教練的教學影片，但每個人的體能狀況、生活習慣以及需求都不同。對這個人有效的教學，對另一個人反而會造成運動傷害。」

有些民眾則會思考，找運動教練是不是比較安全又能提昇運動效率？「每位教練的養成方式與經驗法則不同，教導的內容甚至彼此衝突，可能A教練說要深蹲20下，B教練卻說要跑步10圈才有效，究竟該聽誰的？我們團隊都是一群喜歡運動的人，也都來自電子工程背景，希望透過醫療及運動生理學，幫助運動者創造更有效且安全的運動體驗。」

首先，運動者要設定想要達到的運動目標，同時配戴「體力感測計(GoMore Lite)」記錄運動時的身體狀況。其次，GoMore APP會依照運動者的體能數值，轉化為更簡單易懂的圖示，提供即時體力百分比，適時的讓運動者知道何時該加速、減速、休息才能達到目標。他說：「APP的圖表顯示你當下的身體體能。體能充沛時，AI教練會引導繼續跑，並在多久後建議加速；但過程中可能因為地形耗損過多能量讓體能下降，AI教練則會衡量剩下的體能，提醒你要開始減速保持體力，才能完成目標。」

除此之外，瘦身減脂也是AI教練的主攻項目之一。許多人以為起個大清早到健身房跑30分鐘消耗數百卡會有幫助，可是拚命跑了30分鐘後會很疲勞，難免影響一整天的工作，但輕鬆跑又沒有效果，這時AI教練就可以引導如何分配體能達到目標。

林家和說：「雖然坊間許多類似產品，都可以做到記錄與分析功能，我們則在這些功能上強化『教練』的功能，讓AI教練幫助運動者清楚地知道如何達成目標，過程中掌握如何去調整體能，他們就會更認真地運動健身，這是我們很樂意見到的。」

應用生理訊號 全球首創體力感測器

雖然在運動領域成績斐然，但這並非博晶醫電創業初期的重點，將生理訊號分析與應用在醫學上，才是林家和跟團隊原本要深耕的領域。「當初我們透過生理訊號的分析，拆解出許多對醫療有價值的資訊，還計畫開發全球最小的心電圖感測器。」但現實總是殘酷的，對於新創公司來說，醫療產品需要長時間測試，所產出的數據要取得醫生的認同，想應用作為看診的依據，又是一段漫長的過程。「在產品與技術無法快速推廣，卻必須大量付出經營成本的情況下，我們開始思考將心率訊號應用到其他產業使用。因為我們自身熱愛運動，也很了解運動者本身的想法，所以就將產品應用到運動領域，營造出讓使用者自在無感地享受運動的情境；同時避免讓使用者追求進步，不自覺地精疲力竭甚至受到運動傷害。」他們研發的全球首創的體力感測器，還入選為2014年《時代》雜誌(Time)7大熱門穿戴式裝置之一。

非運動APP GoMore服務運動平台

「GoMore」系統透過運動科學分析，運動者除了可以量測出基本的步數、心跳、速度，更能分析心臟活動變化、體能消耗程度、乳酸堆積狀況、最大攝氧量與各種有氧／無氧體力值。「感測器＋APP的運動軟體」是林家和最常接受到的顧客回饋。「我們不是APP業者」他總是不厭其煩地解釋。

「我們對GoMore品牌定位是，提供給運動產業不管是軟體或硬體業者，將我們的演算法整合進運動器材與應用程式中，讓產品具有更高的附加價值，創造差異化的服務。」

他解釋說：「通常運動器材已內建基礎量測功能滿足多數的使用者，但針對有特殊需求使用者，就可以應用GoMore客製化的訓練。舉個例子來說，A運動員的體能可以跑完半馬，硬體廠商便可以建議他設定全馬目標，搭配新的訓練方案；又或者使用者想要減脂，廠商便可推薦30天內消耗7萬大卡的訓練計畫給他。」透過目標明確的教練功能，博晶醫電用客製化、量身打造的演算法，幫助廠商能從原本單次銷售的硬體，轉變成一個可以持續延伸服務的平台。

「這對很多廠商來說是一種很強烈的思考模式，刺激他們想得更多、做得更好，這也是以前的記錄型、分析型硬體做不到的。」林家和觀察，這樣的服務已大大超越近年流行在跑步機上看影片的教練功能，因為影片中的教練跟一般穿戴式裝置一樣，並不認識使用者，無法為他量身打造教練模組，「這使得現在新推出的跑步機無法增加價格，因為價值沒有提高。但導入GoMore解決方案後，便可增加量身訂做的服務，創造三贏。」因此博晶醫電也與教練平台合作，提供GoMore系統給線上平台教練，讓他們握有更科學的方法，提供學生更貼切的訓練課程，在眾多教練競爭者中增加優勢。

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跑進中國 猝死機率也能算

《博晶醫電立足台灣後，放眼天下。帶領團隊前往參展的行銷經理曾俊瑋興奮地表示，中國的運動市場成長快速，前些日子才從上海展覽回來，博晶醫電與家用跑步機的廠商合作展示，軟體＋硬體＋服務受到很多好評。

好消息是接二連三地來，「我們正與美國奧林匹克訓練中心頂尖的教練合作，已將他們的訓練法植入我們的系統中，未來還可進一步導入不同運動項目的運動員訓練模組，讓GoMore使用者隨心所欲選擇想要的運動目標與方法進行訓練。」

不過可想而知，為了打造出這樣深度科學化的服務，的確考驗著團隊的溝通能力。尤其當公司一半的成員是工程師與科學家；另一半則是介面設計師與行銷團隊時，兩者便要跨越極大鴻溝，將科學家的語言轉變成消費者的語言。「科學家要求百分之百的真理，但市場很難接受硬梆梆的內容，所以行銷團隊要先了解工程師的訴求，替客戶轉譯成他們聽得懂的，幫客戶量身打造適合的產品，這來來回回充滿各種挑戰，不僅花了不少時間，更吃了不少苦頭。」林家和回想起一路走來的困難，不禁面露苦笑。但他隨即分享了一段剛進公司時的經歷：「還記得當時科學家替我設計了一套為期9個禮拜的訓練計畫，要我先親身經歷再開始工作。那時我順著AI教練一路帶領，不僅體態變得越來越好，而且透過分析得知，9個禮拜後自己的心肺猝死機率降低50％，真的非常激勵！」透過這次的親身見證，可以看到效果顯著的表現出來，如此一來也讓使用者更有動力進行運動，無疑為林家和注下了一劑強心針，他目光奕奕地說：「能讓更多人有效運動、獲得理想的健康與外型，博晶醫電蹲了8年磨這一劍，真的很有價值。」

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