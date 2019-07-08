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健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19能力雜誌

【文／周尚勤 圖片提供／達志影像】

想成為巴菲特的接班人，需要什麼條件？如果在華爾街想和客戶談成生意，應該約在哪裡？要挽救房地產，有什麼方法呢？答案可能讓人出乎意料：健身。

健身在全球掀起狂潮，相關產業也形成了巨大商機、甚至撼動經濟。巴菲特(Warren Buffett)為了維持健康，每周慢跑3次，而他的2大熱門接班人－康姆斯(Todd Combs)與韋施勒(Ted Weschler)的履歷表上，不約而同地標註著跑步成績。除此之外，《彭博》(Bloomberg)更表示「健身是華爾街的新牛排大餐！」，因為與客戶揮汗，比起在餐桌上談生意更有影響力。

當玩具反斗城(Toys "R" Us)這樣的零售商，2019年在美國已關閉6,000間商店，許多房地產業主正試著以更健康的企業來取代，擁有超過1,800個據點的美國平價健身房Planet Fitness，就是業主的首選之一，Planet Fitness在過去4年，股價飆升超過400％。

肌肉產業 力壓全球經濟成長率

究竟健康與健身產業商機有多夯？不妨看看以下的數字：先觀察美國，它是全球最大的健康與保健市場。根據國際健身、球類及運動俱樂部協會(International Health, Racquet & Sportsclub Association, IHRSA)資料顯示，產值高達300億美元的美國健康與健身產業(Health and Fitness Industry)，在過去10年來，正以每年至少3％至4％的速度成長，而且尚未有熄火的跡象。IHRSA指出，自2008年以來，美國的健身俱樂部會員成長了37％，光在2018年，美國就有超過3萬9,000個健身俱樂部，獲得近60億人次造訪量；財經雜誌《富比世》(Forbes)專欄報導，2成美國成年人擁有健身俱樂部的會員資格。

另一個與美國並駕齊驅的市場，則是近年積極發展體育事業的中國。《2018年中國健身行業數據報告》指出，中國健身房門市數量逾4.6萬家，雖然會員滲透率仍遠低於美國，但也因此有巨大的成長空間。在2016年，中國總共舉辦了328場馬拉松比賽，吸引了280萬人次參加，根據中國體育協會與《2016∼2017中國健身行業白皮書》，這個數字是5年前的14倍；市場研調機構「智研咨詢」的報告預計，中國健身房市場規模有機會保持每年12％的年複合增長率，預計在2020年達到人民幣1,230億元。強大的成長力道，從運動鞋服市場就能嗅出端倪，中國市占率最高的運動品牌Nike，2018年來自中國的營收增加幅達到26％。

除了美國與中國之外，市調機構Statista以運動產業市場容量分析，位於亞洲的印度緊追其後，英國與德國則位居第4、第5名。

總體來看，全球健身俱樂部市場產值約為872億美元，在超過20萬個俱樂部裡，自2017年到2019年1月，增加了至少2,000萬名會員，增長強勁。國際健康協會(Global Wellness Institute, GWI)數據指出，健康產業市場產值從2015年的3.7兆美元，以每年約6.4％的成長率，在2017年來到了4.2兆美元，甚至比全球經濟成長率高出1倍。是什麼原因，讓這個「肌肉產業」變得如此「發達」，甚至創造歷史性的繁榮？

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穿戴裝置 壽險投保新門檻

首先，科技讓健身變得更好玩，也更容易普及。現代人如果在出門跑步時只能帶一種東西在身邊，人們會選毛巾還是水壺？答案恐怕2者皆非，手機、運動手錶等穿戴裝置，可能才是首選。

從Apple到Garmin、Fitbit，甚至我們每天攜帶的智慧型手機，都提供了個人化的生物識別健康數據：每天走了幾步、燃燒多少卡路里、心率和血壓是多少？都讓使用者可以更快調整自己的運動方式、改善健康。這樣的便利性也間接促使大眾更加注重個人健康，為健身與健康產業帶來正向循環。

根據美國市場研究公司Grand View Research統計，全球穿戴市場預計在2022年達到1,900億美元，而占比近半且最關鍵的北美市場，年複合增長率高達32％，其中，應用最多的項目，就是健身與健康領域。

若從健身產業的角度看，根據Statista的預估，2018年健身應用和穿戴設備產業在中國創造的營收，將高達65億美元，遠超過第2大市場美國。當中，小米2017年健身追蹤器在全球市場占比高達17％，贏過Apple與Fitbit，主因就是其95％銷售額來自中國。

這個把個人化的健康數據納入日常生活的趨勢，也不會很快消失，歷史悠久的美國人壽保險公司John Hancock宣佈，將停止承保傳統人壽保險，取而代之的是，只賣透過穿戴裝置和智慧型手機追蹤健身和健康數據的互動型保單。

現今不只是能把裝置隨身帶著走，現在無論是踏進健身房，或在家減重、自主訓練，都能把外面的景色帶到室內，運動也不再只是在傳統跑步機上埋頭苦撐。

硬體＋內容 健身界Apple吸金術

來到位於聖塔莫尼卡(Santa Monica)的健身房The Trip，一群人正跟著飛輪教練一起飆汗。特別的是，他們的身體不只跟隨著教練的指令左右傾斜，同時也依循眼前落地3D螢幕裡的景色，穿過叢林、沙漠、甚至是外太空星球火環等重重障礙，刺激又驚險。這種利用聲音、視覺效果、香味，讓鍛鍊者彷彿身處不同環境的「沉浸式健身」(Immersive Fitness)，正引領另一波潮流。這類應用也出現在瑜伽課程，紐約的Woom中心讓瑜伽學員沉浸在環繞螢幕和音響系統，透過振動和周圍的色彩變化，優化放鬆的體驗。

健身器材公司Peloton，則是讓用戶不必出門，在家看線上直播踩飛輪、使用跑步機，它的做法看似傳統，但為何能被譽為「健身界的Apple」？它販賣的健身腳踏車，1台要價新台幣6萬元，智慧跑步機更高達新台幣12萬元，還得另外收月費，卻靠著獨特的「硬體＋內容」，讓它紅到成為估值上看40億美元的全球最大健身獨角獸，紅到今年要IPO。

它席捲健身圈的秘密是什麼？在Peloton的飛輪螢幕上，隨時能秀出其他會員的成績、讓用戶隨時激勵自己，同時，透過蒐集健身數據，分析用戶偏好的音樂、鍛鍊模式等，再回饋用戶更客製化的課程內容，牢牢地黏住客戶。

它還打造攝影棚。在紐約的健身教室裡，專業的錄影機與燈光圍繞著Peloton的飛輪，專門錄製各種類型、時間長度的影片，讓用戶可以線上觀看直播或事後下載，就像參加健身課程，再向上推升品牌忠誠度。

社交媒體 網紅變身廣告新寵

此外，健身也變「炫」了！社群媒體的興起，無疑起了強大的推波助瀾作用。人們不再只分享美景美食，社交名媛的打卡也不僅有炫耀名牌，反倒以一張張展現身材曲線的照片攻占了社群眼球。市場研究公司Statistica數據顯示，2019年約有逾27億用戶使用社交媒體平台，而單單在擁有10億名活躍用戶的社交軟體Instagram上，就有3.4億則以「#fitness」作為主題標籤的貼文。健康與健身更是一種社群媒體現象，網紅則成了該產業重要的廣告通路與形式。

根據財經雜誌《富比世》2017年統計，10位最有影響力的健身網路名人，總計Facebook粉絲共有5,000萬名以上，其中，曾獲選2016年美國《時代》雜誌(Time)票選，最有影響力30位網路名人之一的澳洲健身教練凱拉‧伊希納斯(Kayla Itsines)，在當年，便以1款稱霸APP Store與Google Play健身排行榜的APP「Sweat With Kayla」，帶進1,700萬美元收入。如今，伊希納斯擄獲了155國用戶，擁有2,600萬名Facebook追隨者、1,100萬名Instagram粉絲，全球有數百萬女性跟著她的「比基尼健體指南」(Bikini Body Guide, BBG)來增加肌肉、雕塑曲線。她在Instagram發佈1則貼文，最高可為她帶來15萬美元的收入。在健康意識抬頭、科技多元應用和社群力量的影響之下，這股延燒全球的健身狂潮，還會繼續發燙。

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【完整內容請見《能力雜誌》2019年7月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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