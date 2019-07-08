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新動經濟學

2019-07-08 10:18能力雜誌

【文／吳俊毅 圖片提供／達志影像、東方IC】

100個人運動，就有100種目的，但也有1,000種偷懶的理由，如何克服人性的弱點，達成這些目的，在過去似乎只能靠自身的毅力或者同儕的激勵，又或者一年一度的健檢報告，但隨著一群開發多元運動模式的創新者，屁股不再生根，黏在沙發上不動……

根據體育署調查報告，台灣參與運動人口的比例節節升高，2018年更來到83.1％，顯示運動風氣在台灣已經越來越盛行，而有別於刻板印象，女性運動的比例也來到82.1％，僅略低於男性的84.1％，年紀也不再是運動的藉口，銀髮族比起一般人更加熱愛運動，比例高達86.1％，可以說跌破一般大眾的眼鏡。

共享、超商與健身房

那麼全球又是如何瘋運動呢？根據《富比世》(Forbes)預估，全球健身俱樂部市場產值約為872億美元，近2年會員數更增加了至少2,000萬名會員，接近於台灣的人口數，在在顯示國際對於運動的重視；把目光望向中國，中國健身房市場規模有機會保持每年12％的年複合增長率，預計在2020年達到人民幣1,230億元。除了一般的健身房外，中國業者更將共享精神與運動連結，打造出共享健身艙，可以依照場地、需求，設計不同大小物件來擺放，有些如同電話亭一般，也有些大小如同貨櫃屋，主打隨時隨地都可以健身的精神。而台灣也不遑多讓，密集度驚人的便利商店業者也進軍健身業，開出「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店，雖然並非24小時，但不用綁約的優勢，或許可以吸引到不同的客群。

運動也能省保費

至於為何如此熱衷於運動，依據體育署統計，超過7成的民眾是為了健康，遠高於為了身材的15％，由此可知大家對於健康的需求。而隨著台灣健康意識的抬頭，許多壽險公司看好此商機，紛紛推出運動就能折抵保費的商品，衡量方式十分多元，有透過走路、計步、睡眠品質及參加路跑等方式；日本的住友生命保險也將保單加入疾病預防的概念，鼓勵保戶「越運動越省錢」，以保戶的健檢或運動習慣來判斷保險費的多寡；而歷史悠久的美國人壽保險公司John Hancock宣佈，將停止承保傳統人壽保險，取而代之的是，只賣透過穿戴裝置和智慧型手機追蹤健身和健康數據的互動型保單。

而這些都得要歸功於穿戴式裝置的盛行，讓這些健康監控不再是如此高不可攀，但在談到穿戴式裝置前，或許該將目光聚焦於近乎人手一支的手機，有時候一項技術的進步，可以讓生活型態丕變。至少，對於四合願來說，Apple的M7晶片，就是一個奇點，藉由看似簡單的省電功能，讓拿著手機計步不再是吃電怪獸。四合願創辦人陳威帆談到旗下《Walkr》認為一切都是需求使然，假如沒有訂錯飯店、M7晶片沒有發表，這款APP或許將不會誕生，許多人就會放下每天1萬步的習慣。透過將走路設計成為遊戲能量獲取的方式，讓運動不再只是為了健康，而多了一份玩樂的悠哉，甚至連社群功能也派上用場，讓督促自己運動的人不只是家人、朋友，也有可能是志同道合的夥伴，當然這項APP也獲得Apple力挺，甚至獲得當年度最佳遊戲稱號。

除了四合願外，在台灣也有人因為自身痛點而毅然決然投入運動產業，就是原本任職於金融業的王琮方。經歷一次自行車考驗，他決心打造符合需求的車內褲，至於為何不是購買市面上就有的車褲，而是要自行打造車內褲，他回答：「因為有些並不是那麼專業、長距離的自行車愛好者，對於車褲依舊有些排拒。」為此，王琮方創辦了機能服飾品牌「銳鎷」(REMA)，至今已超過10年，自家的產品線，也不再只有車內褲，而是琳瑯滿目。銳鎷開發產品從一開始的土法煉鋼，到現在透過產官學的合作，並且經過現役選手及教授的血氧、血乳酸堆積及肌肉疲勞測試，確定比起坊間品牌，更具備差異化。而王琮方也讓銳鎷不只有機能衣物，還要讓營運更智能，將透過蒐集實體店購物者的相關資訊，進行大數據整合，讓購買者只要在購物時輸入身高、體重，就可以看到跟自己體型相近的人的尺寸，讓消費者即使在線上購買也可以獲得完美體驗。

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更了解自己的AI

除了一般性的運動，假如想要更加進階怎麼辦？在過去，或許是購買熱銷排行榜的運動書籍，或者報名運動課程，來到現代有些人會上網觀看影音教學，但都會碰到一個問題，就是其實我們並沒有想像中了解自己，透過沒有面對面的學習，無法正確得知自己的極限或者潛能，即使報名教練課，也有可能因為同學過多而被忽略。博晶醫電認為這都不是問題，它們開發的心電體能感測計(GoMore Lite)，不只可以記錄運動時的身體狀況，更會依照運動者的體能數值，轉化為更簡單易懂的圖示，提供即時體力百分比，適時的讓運動者知道何時該加速、減速、休息才能達到目標。博晶醫電商務長林家和表示：「雖然坊間許多類似產品，都可以做到記錄與分析功能，我們則在這些功能上強化『教練』的功能，讓AI教練幫助運動者清楚地知道如何達成目標，過程中掌握如何去調整體能，他們會更認真地運動健身，這是我們很樂意見到的。」除此之外，更是可以完成使用者的客製化需求，林家和認為假如跟線上平台教練結合，就更可以讓他們握有更科學的方法。他也不諱言曾經親身使用過，甚至可以計算出運動過後自己的心肺猝死機率降低多少，這樣明顯的數據，對於一般消費者有著強烈的吸引力。

進化的動經濟

一般來說，除了健康的誘因之外，吸引我們目光的運動賽事可以說是讓我們投身該項運動的最大誘因。承認吧！當看著4年一度的世界盃足球賽如火如荼的展開，雙腳總是會忍不住想要下場奔跑踢球，即使台灣的足球風氣並不盛行。對於張運智來說，這都不是問題，不論是2009年引進NBA熱身賽、2010年道奇來台賽、2011年MLB全明星大賽、2013年世界棒球經典賽等，讓民眾可以近距離接觸到這些賽事，進而燃燒運動魂，對於運動風氣的盛行是絕對不可少的存在。於是，身為寶悍運動平台的創辦人，不只是舉辦運動賽事，現在更要掌握旗下的資源，即將開設新形態的運動服務體驗店，讓想參加各種賽事的選手，可以找到合適的教練、符合營養的美食，甚至連服飾等都一次搞定，讓顧客的運動表現可以更上一層樓，這樣也才有持續下去的動力。

隨著科技進步，運動不再只是悶著頭流汗，而且不再擔心忍不住偷懶，無法展現自身的運動成果，而是透過AI、社群、平台跨越線上線下、虛擬現實的界線，讓懶惰不再有藉口。畢竟，夥伴的連結性已經趨強，而且隨著遊戲性設計的導入，讓運動不再只是苦苦堅持，而是有著過往破關、蒐集獎勵的概念。更有甚者，透過感測器與AI教練，挖掘出自身的最佳潛能，這些多元方式及科技的輔助，讓動經濟進化，來到夏天更是運動的時刻。更多精彩報導，請看本期《能力雜誌》。

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【完整內容請見《能力雜誌》2019年7月號，非經同意不得轉載、刊登】

能力雜誌

華人「經營管理」與「職場」第一精品品牌《能力雜誌》（Learning & Development），為中國生產力中心的出版媒體，以打造「經營管理的品牌＋職場價值的堆手」為編輯宗旨，描繪職場人從將人、將才到將將的捷徑。內容以學得來的管理搭配容易懂（用）的職場技巧，由各領域職場達人分享寶貴的實務經驗，讓職場人聰明工作、直覺學習、樂趣生活。
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