AR、VR全體驗 乎你呷頭路免驚

【文／陳映慈 攝影／李謙和】

來到這裡，民眾只要戴上穿戴式眼鏡，就能體驗律師、媒體公關、導遊、品管師、律師、醫護人員等不同工作體驗，就連體驗開飛機也非夢事！位於新竹市的「賈桃樂學習主題館」，隸屬於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，這是國內首座推廣全年齡職涯發展與服務的中心，也是全台第一座使用虛擬實境(Virtual Reality, VR)提供職場體驗的設施，運用新科技協助民眾進行職涯探索。

就業得來速 職涯一站式服務

賈桃樂學習主題館與新竹就業中心整合在一起，是一棟地上3層、地下1層的建築，人高馬大又有親和力的勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁熱情分享主題館的定位與使命，「我們推廣『終身職涯』觀念，讓職涯教育往下扎根，提供職業探索、1對1職涯諮詢、求職技巧、工作媒合等一站式服務，這個一站式服務的精神來自麥當勞『得來速』的概念，讓大家一次得到想要的東西。成立5年來，參訪人次已超過20萬人次，工作媒合成功率達7成以上。」

一走進賈桃樂學習主題館，就會看到一個戴著圓框眼鏡的可愛公仔「賈桃樂」歡迎著訪客到來。「為什麼要取名為『賈桃樂』呢？」賈桃樂學習主題館執行長林清雅每次導覽時都會問這個問題。「『工作』的台語是『呷頭路』，賈桃樂就是取這個諧音，她也是桃竹苗分署的形象大使。」她笑著解釋。

知己》9型人格了解自己

每份工作都像是一趟旅程，途中會遇到不同的人及風景，賈桃樂學習主題館也以旅程概念串連所有體驗環節，所以入館後第一件事就是先辦理「登機證」！林清雅說，「在機台輸入自己的資訊後，就可以列印出登機證。在館內體驗活動前，只要先刷取登機證上的條碼，就能將所有歷程收錄下來，最後會彙整成一本專屬的職涯寶典，讓館內的體驗與學習可以後續延伸。」

找工作正確的起手式應該是什麼？不是找公司或職缺，而是認識自己。根據勞動部去年公佈的《107年15∼29歲青年勞工就業狀況調查報告》，4成8的社會新鮮人首次求職遇到最大的困難是「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」，曾在人力銀行工作過的林清雅說，「職涯規劃有3個重點─知己、知彼、做出正確選擇。」

知己就是「了解自己」，因此主題館第一個區塊就運用45道是非題幫忙檢測出受測者是9型人格中的哪一型，提供自我人格特質的初步了解，若想更深入，可到2樓電腦區進行108道題目測試，測試後可得到一份雷達圖報告，收錄在個人職涯寶典裡。對於社會新鮮人或轉換工作跑道的人，賴家仁語重心長提醒「認識自己」的重要性，「年輕人找工作常希望薪資福利好、工作穩定，最好還可以離家近；轉職的人希望換份勞動條件更好、更有前瞻性的工作，但似乎都漏掉了一件事，那就是自己適合什麼工作！找工作還是要回歸到了解自己、自己適合什麼工作，因為好工作不一定適合自己的個性。」

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知彼》探索百工新視界

知己之後，就要「知彼」─了解產業動態。林清雅認為產業瞬息萬變，新科技AI、物聯網等改變產業生態與結構，「現在對產業的探索、打開職業的視野就更顯得重要，特別是大部分的人對職業的了解多半來自就讀的科系或家人親戚的職業，很難了解不同產業的工作。」

考慮到單純文字與影片介紹很難讓人「有感」，這時候，實物、擴增實境(Augmented Reality, AR)、虛擬實境(Virtual Reality, VR)就是引導認識職業的最佳利器。在「百工大探索」區的牆面放上不同職業實際使用的器材，林清雅笑著說，「這有點像抓周的概念，只要在解說螢幕上將對應的星號拖曳到筆記上，就會顯示該工具的職業及需具備的能力。」聽起來好像很簡單，但要每種工具都準確猜出職業別可不容易。像是一款外型會讓人聯想到電捲棒的器材，乍看可能會以為是美髮師的道具，但事實上是餐飲用具─因為那是做分子料理用的舒肥機。

上工》AR、VR心體驗

至於最新、大型或特殊的職業設備又該如何呈現？走到「標竿舞台」區，參訪者可以透過「寶可夢」技術─AR來了解。林清雅介紹當期主題為生技醫療、智慧農業、綠能科技，因此可以看到達文西手臂、基因檢測等難得一見的高端設備。有趣的是，賈桃樂也會在AR中現身為每項職業進行解說。若希望更深入了解不同職場的工作環境與內容，2樓的「360度職場全體驗」區域，戴上VR穿戴式眼鏡，就能對品管人員、醫護人員、媒體公關、音樂製作、研究員、律師、導遊領隊、建築師、諮商師等9種不同屬性的職業進行「身歷其境」的模擬體驗。

林清雅進一步說明，「這9種職業都是對應9型人格，如律師是第1型完美主義型人格。透過VR讓大家進入平常不易進入的工作場域，了解當中的工作內容及環境，如選擇品管人員就真的是進入無塵室，體驗工作流程與內容。」

B1則提供17種VR職場體驗的互動遊戲，「這就像玩Xbox的體感互動遊戲，用肢體感應體驗不同行業的工作內容與過程。」由於互動性強，這項體驗環節特別受參觀的學生團體歡迎，採訪當日剛好碰上小學生參訪團，他們正進行新竹名產「東方美人茶」從採茶到揉茶的過程體驗。除此之外，航空業是當機師開飛機，食品加工業是體驗柿餅製作過程等，每個職業體驗也會融入知識性的學習內容及問答，寓教於樂。

達陣》模擬面試官教技巧

了解自己、產業之後，下一步就要考慮履歷該怎麼寫才能脫穎而出、該如何應對面試官等問題，林清雅帶著我們走上2樓的「就業準備區」尋找實用資源。

在「肖像快拍」區，求職者可自行拍攝肖像照，貼心的是，快拍區旁是製作專屬履歷的地方，剛剛拍攝的照片在刷取條碼後，可直接帶進履歷表中。林清雅同時提醒，「千萬不要一份履歷投遍所有公司，針對不同工作內容研究職缺後再製作專屬履歷，才能提高參加面試的機率，主題館也針對不同行業提供9種履歷模版供選用。」

哪個體驗區最受歡迎呢？林清雅表示對求職者幫助很大的是「模擬面試區」，在選擇想體驗的職業後，螢幕上會出現該行業的面試官進行提問，受訪者每題約有1分鐘時間可以回答。

林清雅說明，「每個職業的面試官都是邀請該領域高階主管協助拍攝，提供正式的面試環境，參訪者的回答會全程錄影，影片壓縮後е-mail給參訪者留存。」

「當我們參加面試後，往往只會知道2個結果，一是恭喜您何時來上班，一是謝謝再聯絡，但過程中展現的優缺點我們並不會知道。設計模擬面試的目的在讓大家更清楚自己面試的表現，才知如何修正，這跟奧運選手都會看自己過往表現的影片來調整是一樣的。」有了這些輔助自己調整的資料，林清雅相信模擬面試可以幫助求職者累積經驗及提昇自信。

對於求職者，林清雅也分享一個面試小祕密，「當你敲門走進來，其實面試官已開始在觀察你，所以模擬面試區有特別設計『門』的存在，之後在確認面試影片時，也可以從進門開始就留意自己的表現。」

了解自己、做足準備 AI面試免驚

不過，求職、人資相關的科技越來越進步，在企業逐步導入AI招募系統，作為初步篩選應徵者工具的當下，賈桃樂學習主題館又怎麼看待這波AI掀起的求職變革？賴家仁認為求職者不用過於擔心，「不管面試工具如何演變，找工作最重要的還是先了解自己，『科技』都是靠技術可以解決的；對於AI面試，建議求職者投入更多準備，了解應徵公司的產業定位、產品特性、組織等相關問題及加強自己的專業知能，這些都可能出現在AI面試題目中。」

當然，為跟上科技與產業腳步，館內的服務形態也不會一成不變。賴家仁透露未來努力的方向，「之後虛擬體驗的職業類型會再增加，讓民眾了解更多熱門行業。並與資訊工業策進會合作，將來也會提供AI模擬面試體驗及規劃設計相關職涯的AI系統，提供求職者最準確及快速的服務。」

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